Las várices afectan a las venas superficiales, mientras que la trombosis se origina por la presencia de un coágulo en el sistema venoso profundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las várices y la trombosis venosa profunda presentan manifestaciones que suelen confundirse, aunque constituyen cuadros clínicos muy diferentes. Las primeras corresponden a venas superficiales que pierden elasticidad, se dilatan y se tornan visibles bajo la piel. En contraste, la trombosis venosa profunda aparece cuando se forma un coágulo en una vena ubicada en profundidad, por lo general en las piernas o la pelvis, una situación que demanda atención médica inmediata.

Aunque ambas afecciones comparten molestias como la pesadez o la tensión muscular, su origen y su nivel de riesgo son muy distintos. Un estudio publicado en la revista médica JAMA, basado en registros clínicos de más de 400.000 personas, encontró una mayor probabilidad de trombosis venosa profunda entre quienes tenían várices. Esa asociación no prueba que una afección cause la otra, ya que ambas pueden compartir factores como el sedentarismo, la edad o el exceso de peso.

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El mal funcionamiento de las válvulas venosas origina la dilatación superficial

Las venas de las piernas cumplen la tarea continua de transportar la sangre de regreso hacia el corazón contra la fuerza de la gravedad. Para lograr este recorrido en ascenso, el cuerpo dispone de pequeñas válvulas internas que actúan como compuertas mecánicas para evitar el retroceso del flujo.

Cuando ocurre una falla en válvulas venosas o la pared del vaso cede, la sangre se acumula en los tramos inferiores, lo que produce una dilatación progresiva y las marcas azuladas o abultadas visibles bajo la piel.

Las venas dilatadas en las piernas suelen manifestarse con una coloración azulada o violácea visible sobre la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las várices suelen causar pesadez, ardor, picazón constante e hinchazón en los tobillos al término del día, sobre todo después de varias horas de pie o en una misma postura.

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De acuerdo con las guías clínicas de la Sociedad de Cirugía Vascular, las medidas iniciales incluyen elevar las piernas durante los descansos, caminar con regularidad y utilizar medias elásticas de compresión (prendas que ejercen más presión en el tobillo y menos a medida que suben por la pierna, lo que favorece el retorno de la sangre al corazón).

La hinchazón súbita en una pierna alerta sobre un coágulo profundo

A diferencia de las dilataciones superficiales, la trombosis venosa profunda se forma dentro de una vena situada en profundidad. Puede causar una hinchazón repentina en una sola pierna, aumento de calor al tacto, enrojecimiento y dolor persistente al caminar o presionar la pantorrilla, aunque en algunas personas no provoca síntomas.

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Este cuadro requiere atención médica urgente por el riesgo de embolia pulmonar, que aparece si una parte del trombo se desprende y llega a los pulmones.

La hinchazón súbita en una sola pierna representa un signo de alerta que exige una evaluación médica oportuna (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reposo obligatorio tras una cirugía mayor, las lesiones articulares, los periodos prolongados en cama, el embarazo y el consumo de ciertos tratamientos hormonales figuran entre los principales factores que favorecen la aparición de trombos.

La inmovilidad prolongada reduce la acción de los músculos de las pantorrillas, que ayudan a que la sangre vuelva al corazón. Además, algunas de estas condiciones aumentan la tendencia de la sangre a coagular.

Por ese motivo, durante viajes de más de cuatro horas en avión o autobús, la prevención básica consiste en dar breves pasos cada cierto tiempo y flexionar los tobillos para activar la contracción muscular de las pantorrillas.

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Ante la sospecha de un coágulo profundo, el médico evalúa los síntomas y los factores de riesgo. Según el caso, puede solicitar un análisis de sangre para medir el dímero D (una sustancia que aumenta cuando el organismo descompone coágulos) y una ecografía Doppler, un estudio por ultrasonido que permite observar el flujo de sangre en las venas.

El dímero D no confirma por sí solo el diagnóstico. Una vez confirmada la trombosis, el tratamiento con anticoagulantes busca impedir que el coágulo aumente, reducir el riesgo de nuevos trombos y evitar complicaciones graves.