ANSES continúa con el calendario de pagos de noviembre, organizado según la terminación del DNI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este miércoles 25 de noviembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) continúa con el pago de jubilaciones, asignaciones y prestaciones familiares. Las acreditaciones corresponden al calendario de noviembre de 2026 e incorporan una actualización del 1,93%, definida a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre. Los pagos se ordenan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Hoy continúa el calendario de pago para los jubilados y pensionados que perciben haberes por encima del mínimo. Los titulares con DNI terminado en 2 y 3 cobran en esta franja. El cronograma para este grupo se extenderá hasta el 30 del mes.

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Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los beneficiarios de la AUH con DNI terminado en 9 también perciben su prestación este 25 de noviembre. El organismo previsional acredita el 80% del monto directamente; el 20% restante queda retenido hasta que el titular acredite los controles sanitarios y educativos correspondientes.

Jubilaciones, asignaciones y prestaciones por desempleo tienen fechas de acreditación diferenciadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación por Embarazo

Los titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI terminado en 9 también cobran este miércoles. Al igual que la AUH, el organismo liquida de forma directa el 80% del monto bruto, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de los controles médicos correspondientes.

Asignaciones de Pago Único

Las prestaciones por nacimiento, adopción y matrimonio están disponibles para todas las terminaciones de DNI. El período de pago de la segunda quincena comienza el 25 de noviembre y se extenderá hasta el 10 de diciembre.

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Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de esta prestación tienen habilitado el cobro, sin distinción por la terminación del DNI, desde el 11 de noviembre hasta el 10 de diciembre.

De cuánto son las jubilaciones en noviembre 2026

El haber jubilatorio mínimo quedó fijado en $444.158,46, mientras que el haber máximo asciende a $2.988.765,82. La Prestación Básica Universal (PBU), uno de los componentes de las jubilaciones contributivas, se ubica en $203.182,22.

Los beneficiarios de la mínima pueden recibir un refuerzo previsional de hasta $70.000, con lo que el ingreso total puede alcanzar los $514.158,46. El complemento se paga de manera decreciente a quienes superan el haber mínimo, según el esquema vigente.

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Los beneficiarios pueden consultar su fecha de cobro y recibo de haberes desde mi ANSES. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las asignaciones en noviembre 2026

La AUH para hijos con discapacidad asciende a $519.704. De ese total, el depósito directo mensual equivale a $415.763,20, debido a la retención del 20% que ANSES libera tras el cumplimiento de los requisitos previstos.

La Asignación Familiar por Hijo para grupos familiares con ingresos de hasta $1.212.301 es de $79.812,80. En los tramos siguientes, los montos son de $53.838,46, $32.564,29 y $16.801,94, de acuerdo con la escala de ingresos.

Para hijos con discapacidad, la asignación familiar llega a $259.864 para grupos familiares con ingresos de hasta $1.235.699; desciende a $183.839 para ingresos de entre $1.235.699,01 y $1.812.272 y a $116.026 para ingresos superiores a $1.812.272,01.

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Las prestaciones de pago único se actualizaron con el mismo incremento mensual: el beneficio por nacimiento asciende a $93.035, la asignación por adopción llega a $556.217 y la correspondiente a matrimonio es de $139.300. Estos montos están disponibles para todas las terminaciones de DNI entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre.

Por su parte, los jubilados y pensionados del régimen contributivo que tengan cónyuge a cargo perciben una asignación mensual de $19.365,68 por ese concepto.