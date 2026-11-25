Las hachas de mano descubiertas en el Valle de Sakhnin conservan fósiles integrados de manera intencional en su centro.

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Alzar una piedra de colores del suelo, guardar una herramienta vieja que ya no sirve o conservar un fósil incrustado en un trozo de sílex, una roca dura que los primeros humanos usaban para fabricar utensilios, son conductas que hoy parecen caprichosas o sentimentales, pero que podrían tener raíces mucho más profundas de lo que cualquiera supondría.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Tel Aviv propone que los homínidos que habitaron el Levante hace medio millón de años ya recolectaban objetos sin valor utilitario aparente y los conservaban como recordatorios de lugares visitados y experiencias vividas.

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La pregunta que impulsó el trabajo parece simple, aunque muestra su complejidad cuando se intenta responder: ¿cuándo y por qué los humanos comenzaron a atribuirle significado personal a los objetos materiales? Un estudio publicado en la revista Evolutionary Anthropology, de la editorial Wiley, combina hallazgos arqueológicos con perspectivas de la teoría evolutiva, la psicología y la neurociencia para proponer una respuesta.

El trabajo fue liderado por investigadores de las áreas de zoología, arqueología y ciencias psicológicas de la Universidad de Tel Aviv, en colaboración con el Dr. Bar Efrati, de la Universidad de Oxford, según el comunicado institucional.

Los arqueólogos hallaron pequeños guijarros de colores sin función utilitaria en la Cueva de Qesem. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los objetos no tenían uso práctico identificable

Las pruebas materiales que sostienen la hipótesis provienen de varios yacimientos en Israel. En la Cueva de Qesem se hallaron pequeños guijarros de colores traídos desde distintos puntos del territorio, sin uso funcional identificado.

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En el Valle de Sakhnin aparecieron hachas de mano talladas sobre bloques de roca con fósiles o formaciones geológicas poco comunes, preservadas deliberadamente en el centro de la pieza, donde podían verse y tocarse.

En Revadim y Jaljulia, además de en el mismo yacimiento de Qesem, se recuperaron herramientas antiguas cuyas superficies originales se mantenían en gran parte intactas pese al paso del tiempo.

Según el comunicado institucional de la Universidad de Tel Aviv, los investigadores sugieren que el aspecto envejecido de esas herramientas pudo haber tenido valor en sí mismo, pues el objeto contaba su propia historia. La lógica que proponen es que una pieza traída de un lugar determinado podía activar el recuerdo de una experiencia personal y ayudar a su portador a distinguir entre algo que había vivido directamente y algo que le habían contado o imaginado.

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Guardar objetos con carga afectiva habría fortalecido la memoria y la cohesión social

El uso de piezas portátiles facilitó la confirmación de relatos y la cooperación social dentro de los grupos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hipótesis articula dos planos: el individual y el colectivo. A nivel personal, un objeto portátil y visible podía funcionar como un dispositivo de memoria externo que reforzaba la capacidad de organizar experiencias propias en una secuencia coherente. Esa capacidad es lo que se conoce como memoria autobiográfica, la habilidad de estructurar vivencias pasadas en una historia de vida continua que sustenta la identidad personal.

A nivel social, el beneficio era igualmente concreto. Un objeto personal podía trasladarse, mostrarse y usarse para corroborar un relato ante otros, lo que otorgaba credibilidad a quien lo portaba.

En grupos donde recordar alianzas, intercambios y derechos sobre territorios de caza resultaba decisivo, una memoria personal confiable facilitaba la cooperación y el mantenimiento de vínculos. Esa presión acumulada a lo largo de generaciones habría favorecido el desarrollo de los mecanismos cerebrales que evalúan el origen y la fiabilidad de los recuerdos.

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El Prof. Ran Barkai señala una posible razón para que esta práctica haya surgido en ese período: “La desaparición de animales de gran tamaño, en particular los elefantes, obligó a los primeros humanos a desarrollar nuevos métodos de caza y a familiarizarse con territorios habitados por ciervos y bovinos salvajes. Los objetos tomados de esos lugares pueden haberlos ayudado a mantener una conexión personal con los sitios que a partir de entonces les proveían el sustento”, afirmó el arqueólogo, según el comunicado de prensa de la Universidad de Tel Aviv.

Una hipótesis y un patrón que persistió medio millón de años

El arqueólogo Ran Barkai vinculó esta práctica con la desaparición de los elefantes y la necesidad de explorar nuevos territorios de caza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores son explícitos en cuanto a los alcances de su propuesta: se trata de una hipótesis, no de una prueba de que cada piedra llamativa fuera un recuerdo intencional.

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Sin embargo, el registro arqueológico muestra una continuidad notable desde hace 500.000 años hasta hoy, lo que hace razonable atribuirle un peso evolutivo a esa conducta.

El Dr. Yoav Ram lo resume así: “Cuando los primeros humanos llevaban una piedra de colores o una herramienta vieja de regreso a su cueva, ese objeto pudo haberlos ayudado a recordar un evento significativo por el resto de sus vidas”.

“De esa manera, los recuerdos tangibles pueden haberse convertido en una suerte de memoria externa que favoreció la evolución de los mecanismos cerebrales responsables de la memoria autobiográfica, tan característica de nosotros como especie”, concluyó el investigador de la Escuela de Zoología, según el comunicado institucional.

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