Un estudio de Nature Climate Change determinó que el contacto directo con lagos acelera el retroceso de los glaciares en el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los glaciares que desembocan en lagos perdieron hielo a un ritmo considerablemente mayor que aquellos que terminan en tierra firme entre 2000 y 2020. Un estudio internacional publicado en Nature Climate Change determinó que el contacto directo con lagos acelera el retroceso de los glaciares, aunque el clima y la topografía continúan como los factores de mayor peso.

La investigación, en la que participó Tobias Bolch, del Instituto de Geodesia de la Universidad Tecnológica de Graz (TU Graz), examinó la evolución de todos los lagos glaciares del mundo mediante imágenes satelitales y modelos de aprendizaje automático.

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Los resultados aportan datos para estimar con más precisión la pérdida futura de masa de hielo y los riesgos que pueden afectar a las poblaciones de regiones montañosas, donde el agua de deshielo constituye una fuente relevante de abastecimiento.

Los glaciares conectados a lagos perdieron 66 centímetros de agua al año

Los glaciares que finalizan en un lago perdieron, en promedio, el equivalente a 66 centímetros de agua por año durante las dos primeras décadas del siglo. La cifra supera el retroceso medio registrado en los glaciares que terminan sobre tierra, de 40 centímetros anuales, y el de aquellos que llegan al mar, de 36 centímetros.

La diferencia está vinculada a dos procesos. El agua del lago puede erosionar y derretir la parte sumergida del frente glaciar. A esto se suma el desprendimiento de grandes bloques de hielo que caen al agua, un fenómeno que modifica la estabilidad de la lengua glaciar y puede favorecer su retirada.

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Los glaciares que desembocan en lagos perdieron el equivalente a 66 centímetros de agua al año entre 2000 y 2020 (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El contacto con un lago acelera aún más la pérdida de hielo de un glaciar”, afirmó Bolch, según el estudio. El investigador precisó que las condiciones climáticas y la forma del terreno conservan la influencia principal, pero que los lagos agravan el proceso.

El equipo comparó imágenes satelitales de 2000 y 2020. La identificación inicial de los cuerpos de agua estuvo a cargo de herramientas de inteligencia artificial, y luego los resultados fueron revisados de forma manual para distinguir los lagos que todavía tocan el frente de un glaciar de aquellos que ya quedaron separados del hielo.

Durante ese período, la cantidad de lagos en contacto directo con glaciares creció en más de 3.500 unidades, un aumento cercano al 35%. Su superficie conjunta se expandió unos 600 kilómetros cuadrados, mientras que el volumen estimado de agua aumentó en aproximadamente 66 kilómetros cúbicos.

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Ese volumen permitiría cubrir por completo la ciudad de Viena con una capa de agua de unos 160 metros de altura, de acuerdo con la comparación incluida por los autores. El crecimiento de los lagos fue especialmente marcado en Alaska y en los Andes del sur.

La topografía explica el 46% de la pérdida de masa glaciar

La topografía explica el 46% de la pérdida de masa glaciar, el clima representa el 43% y los lagos el 11% restante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para medir el peso relativo de cada variable, los investigadores aplicaron modelos de aprendizaje automático a la evolución del balance de masa de los glaciares. Este indicador calcula la diferencia entre la cantidad de hielo que un glaciar acumula y la que pierde en un período determinado.

Según el modelo, las características topográficas (como la altitud y la pendiente) explican en promedio el 46% de la influencia analizada sobre la pérdida de hielo. Las condiciones climáticas, entre ellas la temperatura y las precipitaciones, representan alrededor del 43%.

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Los lagos glaciares explican el 11% restante. Aunque su proporción es menor frente a los otros elementos, el trabajo señala que deben incorporarse a los cálculos sobre la evolución de los glaciares, sobre todo donde el agua de deshielo condiciona el suministro hídrico.

El análisis busca anticipar riesgos para las comunidades de montaña

La expansión de los lagos formados por el retroceso del hielo también plantea riesgos asociados a posibles desbordamientos. Cuando las barreras naturales que contienen estos cuerpos de agua se debilitan o colapsan, pueden producirse aluviones con efectos sobre valles, infraestructuras y poblaciones ubicadas aguas abajo.

Bolch sostuvo que los datos permitirán mejorar las proyecciones sobre los cambios futuros en los glaciares. La información podría ser utilizada para la planificación del agua en áreas de montaña y sus zonas cercanas, así como para evaluar con mayor detalle los peligros vinculados a los lagos glaciares.

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