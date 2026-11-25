El Gran Premio de Las Vegas de 2026 registró 352 adelantamientos y 35 cambios de liderato a lo largo de 50 vueltas (REUTERS/Daniel Cole)

Guardar

La Fórmula 1 acaba de sumar una carrera que alteró la escala de los registros de adelantamientos. El Gran Premio de Las Vegas de 2026 dejó 352 adelantamientos y 35 cambios de liderazgo en 50 vueltas, una cifra comunicada tras la prueba que queda separada de los conteos históricos, elaborados con otros criterios.

Formula One History reunió diez carreras en las que excluyó maniobras de la primera vuelta, posiciones ganadas en boxes, doblajes y otras variaciones sin acción directa en pista. Lluvia, degradación de neumáticos, estrategias divergentes y remontadas explican la mayoría de los casos.

PUBLICIDAD

10. Shanghái 2012 y el primer triunfo de Rosberg con 97 pases

Nico Rosberg logró en Shanghái su primera victoria y la primera de Mercedes como constructor desde 1955. El alemán completó una estrategia de dos paradas, mientras Jenson Button perdió tiempo en su última visita a boxes. Detrás, el desgaste de los neumáticos de Kimi Räikkönen abrió paso a una sucesión de ataques que llevó la cuenta a 97 adelantamientos.

9. Shanghái 2011 y la estrategia de tres paradas de Hamilton

Lewis Hamilton aprovechó neumáticos más frescos para perseguir y adelantar a Sebastian Vettel en las vueltas finales de Shanghái. Mark Webber aportó otra remontada al avanzar del 18° puesto de salida al tercero. La variedad de estrategias mantuvo los duelos abiertos durante la carrera, que registró 98 cambios de posición en pista.

PUBLICIDAD

8. Las Vegas 2023 y una definición entre Leclerc y Pérez

Charles Leclerc superó a Sergio Pérez en la última vuelta del Gran Premio de Las Vegas de 2023 para asegurar el segundo puesto (Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

La primera carrera en el circuito urbano del Strip acumuló 99 adelantamientos. Max Verstappen recibió cinco segundos de penalización por forzar a Charles Leclerc fuera de la pista al inicio, pero se recuperó para ganar. En la última vuelta, Leclerc superó a Sergio Pérez y se quedó con el segundo lugar, lo que impidió el doblete de Red Bull.

7. Bélgica 2011 y 99 adelantamientos en Spa-Francorchamps

Mark Webber protagonizó una de las maniobras más recordadas de la carrera al superar a Fernando Alonso en Eau Rouge. En la clasificación final, Vettel ganó, Webber fue segundo y Button completó el podio. Las rectas y zonas de aceleración de Spa-Francorchamps favorecieron los ataques, aunque el duelo entre el australiano y el español exigió una maniobra fuera de las áreas habituales de adelantamiento.

PUBLICIDAD

6. Canadá 2011 y la remontada de Jenson Button

La lluvia interrumpió la prueba de Montreal durante más de dos horas y convirtió la jornada en el Gran Premio más largo por tiempo transcurrido. Button pasó seis veces por boxes, incluida una penalización de paso por calle de garajes, y aun así ganó. Superó a Vettel tras un error del alemán en la última vuelta, dentro de una carrera que sumó 129 adelantamientos.

5. Turquía 2011 y el efecto de las cuatro paradas

La combinación de DRS y alta degradación de neumáticos propició 132 sobrepasos y cuatro paradas por piloto en Turquía 2011 (Captura de video)

El Gran Premio de Turquía fue una muestra temprana de la combinación entre DRS y neumáticos Pirelli de alta degradación. Vettel se impuso con cuatro detenciones, la misma cantidad que realizaron Webber y Alonso, segundo y tercero. Los coches con caucho nuevo regresaban al tráfico con ventaja de ritmo y propiciaron 132 pases.

PUBLICIDAD

4. Brasil 2012 y un título entre lluvia y recuperaciones

Vettel sufrió un toque y un trompo en Interlagos, mientras Alonso aún disputaba el campeonato. El alemán remontó hasta el sexto puesto y aseguró su tercer título, seguido por tres puntos, con Button como ganador. El recuento comunitario fija 158 adelantamientos, aunque Pirelli registró 147 en aquella carrera.

3. Shanghái 2016 y 170 maniobras en medio de remontadas

Rosberg dominó la carrera de Shanghái, pero gran parte de la acción ocurrió detrás de su Mercedes. Hamilton partió último y terminó séptimo tras cinco paradas; Daniel Ricciardo lideró al comienzo, sufrió un pinchazo y recuperó hasta el cuarto puesto. Algunos registros contabilizan 170 pases y otros, como el de Motorsport, 161.

PUBLICIDAD

2. Zandvoort 2023 y 188 pases bajo la lluvia

La llegada de la lluvia al circuito de Zandvoort en 2023 generó 188 cambios de posición y el triunfo de Max Verstappen (REUTERS/Yves Herman)

El Gran Premio de los Países Bajos cambió en las primeras vueltas por una lluvia que sorprendió a pilotos con neumáticos lisos. Hubo 63 adelantamientos solo en la tercera vuelta, cuando quienes habían montado intermedios aprovecharon la diferencia de adherencia. Verstappen venció delante de Alonso y Pierre Gasly tras una carrera con bandera roja y relanzamiento final.

1. Las Vegas 2026 y un récord con 352 adelantamientos

Verstappen ganó el 21 de noviembre en Las Vegas, seguido por Lando Norris y Oscar Piastri, quien remontó desde el 17° lugar de la parrilla. La combinación de rebufo y uso de energía eléctrica generó ataques y contraataques constantes. El total informado por la FIA no fue calculado bajo las mismas reglas que los registros previos, por lo que funciona como una referencia aparte.

PUBLICIDAD