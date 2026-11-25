Las células madre del intestino conservan una memoria molecular de la inflamación previa tras la remisión de la colitis ulcerosa.

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Para quienes padecen colitis ulcerosa, alcanzar la remisión suele verse como una señal de alivio: la inflamación se controla, los síntomas desaparecen y el revestimiento intestinal da señales de recuperación.

Sin embargo, la investigación científica comienza a revelar que la ausencia de síntomas no siempre implica que las células del tejido hayan recuperado su funcionamiento previo. Células madre del intestino conservan una “memoria” molecular de episodios inflamatorios anteriores, incluso cuando ya no hay signos activos de la enfermedad. Esa huella podría explicar por qué muchos pacientes recaen o no logran una curación duradera.

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La pregunta que impulsa este campo es tanto clínica como biológica: ¿por qué algunos pacientes que alcanzan la remisión vuelven a presentar actividad de la enfermedad, mientras otros consiguen una recuperación sostenida? Brooke Druliner, doctora en biología molecular de la Clínica Mayo, abordó ese interrogante en un estudio publicado este año en la revista Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology.

El 29% de los pacientes con inflamación residual leve sufre una recaída en el transcurso de un año según datos recopilados por la Clínica Mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo documenta que la inflamación deja una marca epigenética sobre las células madre intestinales, es decir, una modificación en la manera en que los genes se activan o se silencian, sin alterar la secuencia del ADN en sí. Esa marca persiste después de que la inflamación se retira y condiciona el comportamiento futuro de esas células, aunque sus consecuencias clínicas todavía requieren más investigación.

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La recaída sigue siendo frecuente aun en remisión

La colitis ulcerosa forma parte de las enfermedades inflamatorias intestinales (EII), un grupo de trastornos crónicos que comprometen el tubo digestivo. Su impacto en la vida de los pacientes va mucho más allá de los episodios agudos: incluso cuando el tratamiento logra controlar la inflamación, la recaída es un riesgo constante.

Según un metaanálisis citado en el comunicado institucional de la Clínica Mayo, alrededor del 29% de los pacientes con inflamación leve residual recayeron en el transcurso de un año, frente al 14% de quienes mostraron una curación completa del colon en la endoscopia.

La investigadora Brooke Druliner utilizó modelos tridimensionales de organoides para comparar células de tejido sano y tejido inflamado del mismo paciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayor parte de la investigación en EII se ha concentrado históricamente en el sistema inmunitario, que cumple un papel central en la inflamación y es el blanco de la mayoría de las terapias disponibles. Druliner decidió abordar el problema desde otro ángulo: en lugar de observar qué hace el sistema inmunitario, puso el foco en lo que la inflamación produce sobre el epitelio intestinal, la capa de células que recubre y protege el intestino por dentro.

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Para hacerlo, recurrió a su experiencia en el estudio celular de tumores, donde había desarrollado la técnica de cultivo de organoides: modelos tridimensionales construidos a partir de células de pacientes, que permiten estudiar el tejido fuera del cuerpo. Ese abordaje le dio la posibilidad de comparar, en el mismo paciente, células tomadas de tejido inflamado con células tomadas de tejido sin inflamación activa.

Las células del tejido inflamado crecen más lento y responden con mayor intensidad ante una nueva agresión

La primera evidencia fue visible directamente bajo el microscopio. Los organoides cultivados a partir de tejido inflamado eran más pequeños y tardaban más en crecer. “Lo que inmediatamente llamó la atención fue cuán diferente era el comportamiento de los organoides del tejido inflamado”, afirmó Druliner en el comunicado institucional de la Clínica Mayo.

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Al principio, esa diferencia representaba principalmente un problema experimental, ya que los cultivos de crecimiento más lento requerían más tiempo para producir suficientes células para los ensayos. Pero cuando el equipo midió el crecimiento, la proliferación y la capacidad de formar nuevas estructuras, las diferencias apuntaron a una disfunción de las células madre.

La cromatina de las células afectadas mantiene miles de regiones accesibles y listas para actuar ante el estrés celular o la reparación de tejidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dado que el epitelio intestinal se renueva continuamente a partir de ese conjunto de células madre, el hallazgo sugería que los efectos de la inflamación podían persistir en el tejido incluso en su ausencia. Druliner comenzó a llamarlo una “cicatriz de inflamación”.

Lo que resultó decisivo fue que los organoides habían sido retirados del ambiente inflamatorio y cultivados durante múltiples generaciones en las mismas condiciones. Aun así, los provenientes de tejido inflamado seguían comportándose de manera distinta. “Fue entonces cuando comprendí: esto es una impresión epigenética. Es una memoria”, señaló la investigadora en el comunicado.

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El equipo examinó luego la cromatina, la estructura proteica que envuelve al ADN y determina qué partes del genoma puede “leer” una célula. Encontró miles de regiones que conservaban una configuración más accesible en los cultivos derivados de tejido inflamado, y muchas de ellas estaban asociadas a inflamación, estrés celular y reparación de tejidos.

Las células con memoria molecular cerraron las lesiones con mayor velocidad, aunque los expertos investigan si ese proceso altera la calidad del nuevo tejido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la mayoría de los genes cercanos no estaban activamente encendidos: las células parecían estar en estado de alerta, con parte de su información genética lista para responder. Es como dejar abierto un manual en la página de emergencia: las instrucciones no se están usando todavía, pero quedan al alcance inmediato si vuelve a aparecer una señal de amenaza. El patrón guardaba similitudes con la memoria inflamatoria previamente descrita en células madre del epitelio de la piel.

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Para confirmar que esa memoria era funcional, el equipo expuso los organoides a una mezcla de señales inflamatorias diseñada para simular una nueva recaída. Los provenientes de tejido previamente inflamado montaron una respuesta mucho más intensa que los derivados de tejido sano. “Fue hermoso. Los datos eran tan contundentes que la diferencia se veía de inmediato. Fue uno de esos momentos de piel de gallina”, describió Druliner.

La memoria celular puede acelerar la curación, pero a costa de comprometer la calidad del tejido reconstruido

El hallazgo no es unívocamente negativo. En un experimento de cicatrización, las células previamente inflamadas cerraron las lesiones con mayor rapidez, lo que podría ser una ventaja para restaurar la barrera intestinal después de una agresión. Esa velocidad de respuesta fue el nuevo interrogante: si la reacción es más rápida, ¿se sacrifica la calidad?

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Dado que las células madre intestinales dan origen a las células especializadas que producen moco, mantienen la barrera y cumplen otras funciones esenciales, cambios persistentes en ese grupo celular podrían alterar la calidad del tejido que se reconstruye tras una lesión. El próximo paso de la investigación será verificar si esa memoria persiste cuando las células madre generan nuevo tejido intestinal.

La iniciativa Bioresource de la Clínica Mayo reunió muestras y organoides de cientos de pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales (Imagen Ilustrativa Infobae)

William Faubion, gastroenterólogo e inmunólogo de la Clínica Mayo que orientó a Druliner durante su formación, encuadró el significado clínico del trabajo. “Esta investigación abre una nueva forma de pensar sobre por qué algunos pacientes sanan de manera duradera mientras otros continúan luchando contra la enfermedad”, afirmó en el comunicado institucional. “El próximo paso es entender qué partes de esa memoria son protectoras y cuáles son perjudiciales”, completó.

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La investigación futura buscará identificar los mecanismos celulares que generan y preservan esa memoria inflamatoria, con el objetivo de distinguir qué aspectos de esa respuesta favorecen la recuperación y cuáles contribuyen a la disfunción duradera.

El laboratorio de Druliner ha recolectado tejido y organoides de cientos de pacientes con EII, lo que permite comparar trayectorias clínicas muy distintas. Ese trabajo se encuadra en la iniciativa Bioresource de la Clínica Mayo, orientada a ampliar el acceso de los investigadores a muestras biológicas de alto valor científico.