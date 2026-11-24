Los científicos clasificaron a los picobirnavirus como patógenos de células humanas desde su detección inicial en 1988. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Durante cuatro décadas, un virus sumamente frecuente en el intestino humano cargó con una etiqueta equivocada. Desde su descubrimiento en 1988, en muestras de heces de pacientes con diarrea, los picobirnavirus fueron clasificados junto a otros patógenos digestivos como el rotavirus y el norovirus, bajo la suposición de que atacaban directamente las células humanas. Esa suposición resultó ser falsa.

Investigadores de la Universidad Washington en San Luis demostraron que estos virus no infectan tejido humano, sino las bacterias que lo habitan, lo que obliga a reescribir décadas de interpretaciones sobre su rol en la enfermedad.

PUBLICIDAD

El malentendido se sostuvo tanto tiempo porque, sin herramientas para cultivar el virus en laboratorio, los científicos simplemente dieron por cierta la explicación más obvia: si el picobirnavirus aparecía en las heces de personas enfermas, probablemente era el responsable de enfermarlas.

La falta de modelos experimentales dejó la pregunta sin respuesta durante casi cuarenta años. Una pista indirecta, surgida de estudios en gusanos microscópicos, fue la que llevó al equipo a plantearse si el verdadero blanco del virus eran las bacterias intestinales, no las células humanas.

Los picobirnavirus aparecen hasta en el 20% de las muestras fecales de pacientes con diarrea aguda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en la revista Nature Microbiology confirma que al menos un picobirnavirus es, en realidad, un bacteriófago de ARN, que infecta bacterias a través del ácido ribonucleico como material genético. El hallazgo convierte a la familia Picobirnaviridae en el tercer linaje conocido de este tipo de virus, junto a los levivirus y los cistovirus.

PUBLICIDAD

Los picobirnavirus eran abundantes, pero su blanco real era desconocido

Los picobirnavirus están entre los virus más frecuentemente detectados en muestras fecales de humanos y animales, y su presencia se ha vinculado a varias condiciones clínicas: diarrea aguda, enfermedad de injerto contra huésped, que ocurre como complicación de los trasplantes de células madre, diabetes tipo 1 en mujeres embarazadas y síndrome de intestino irritable.

En algunos estudios, hasta el 20% de las muestras de diarrea arrojaron resultado positivo para picobirnavirus. Sin embargo, nunca se halló evidencia directa de que el virus ingresara a células animales o humanas. No había partículas virales dentro del tejido vertebrado, ni ARN viral en células animales, ni ningún sistema de cultivo que permitiera estudiar su ciclo de vida.

PUBLICIDAD

El trabajo concluye que esta ausencia de evidencia no era una falla metodológica: era la señal de que el modelo estaba equivocado desde el principio.

Ratones libres de microbios y cultivos anaeróbicos como herramientas clave

La detención de la replicación viral tras la aplicación de antibióticos comprobó que el virus solo ataca a las bacterias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para resolver el enigma, Tianyu Gan, investigador postdoctoral en el laboratorio de David Wang en WashU Medicine, introdujo muestras de heces humanas en ratones gnotobióticos, animales criados en ausencia total de microorganismos.

Este entorno permitió observar cómo los picobirnavirus se multiplicaban activamente una vez que se establecía una comunidad bacteriana en el intestino del animal: uno de los virus creció hasta 10 millones de veces su concentración inicial, según se detalla en el estudio.

PUBLICIDAD

El equipo extrajo luego esa población viral y la cultivó con bacterias intestinales en condiciones sin oxígeno. Las células de mamíferos no sobreviven en entornos anaeróbicos, de modo que cualquier multiplicación viral solo podía explicarse por infección bacteriana. Cuando se añadieron antibióticos que eliminaban ciertas bacterias, el virus también dejaba de multiplicarse.

Los análisis de laboratorio identificaron a la bacteria Candidatus Anaerotignum faecalis como el huésped del picobirnavirus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Este descubrimiento cambia nuestra comprensión del ecosistema intestinal”, afirmó David Wang, de WashU Medicine, según el comunicado de prensa. “Los virus de ARN que infectan bacterias en el cuerpo humano se consideraban raros. Pero los picobirnavirus son abundantes en el intestino, y saber que infectan bacterias es un primer paso para entender mejor el papel que desempeñan en la enfermedad”, añadió.

PUBLICIDAD

Un nuevo huésped bacteriano y un mapa para futuros estudios

Para identificar con exactitud a qué bacteria infectaba el virus, el equipo empleó hibridación fluorescente in situ, una técnica que permite localizar secuencias de ARN dentro de células marcándolas con sondas fluorescentes, y luego separó las células con señal viral mediante citometría de flujo, que consiste en clasificar partículas celulares individualmente según sus propiedades ópticas.

El resultado fue la identificación de una bacteria previamente desconocida, a la que nombraron Candidatus Anaerotignum faecalis, como el huésped del picobirnavirus estudiado.

El daño de estos agentes en el organismo humano se vincula con la desestabilización del ecosistema microbiano intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este hallazgo tiene implicaciones que van más allá de la taxonomía viral. Si los picobirnavirus infectan bacterias, su posible rol en enfermedades humanas debe entenderse de manera diferente: en lugar de atacar directamente las células del organismo, podrían destruir bacterias beneficiosas, desestabilizar el ecosistema microbiano intestinal y, en consecuencia, favorecer la proliferación de patógenos o la liberación de toxinas bacterianas.

PUBLICIDAD

También es posible que partículas virales absorbidas por las células intestinales desencadenen inflamación sin que el virus se replique dentro de ellas. “El primer paso para entender cómo un virus impacta en la salud humana es entender qué infecta”, señaló Wang, según el comunicado de prensa.

“Saber que los picobirnavirus infectan bacterias desplaza nuestro enfoque hacia el microbioma. Abre nuevas oportunidades para estudiar cómo estos virus moldean las comunidades bacterianas en el intestino y cómo podríamos utilizarlos para terapias dirigidas”, agregó.

El estudio establece además una hoja de ruta experimental que, según sus autores, podría aplicarse para cultivar otros bacteriófagos intestinales y determinar sus huéspedes. Según se detalla en el estudio, el intestino humano alberga más de 300.000 tipos distintos de fagos, la mayoría sin cultivo posible hasta la fecha, lo que ha limitado los estudios funcionales sobre el viroma intestinal, el conjunto de virus que habitan el tubo digestivo, y su influencia en la salud.

PUBLICIDAD