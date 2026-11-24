Un equipo de investigadores surcoreanos demostró que la exposición a partículas finas acelera el envejecimiento de las células madre de la médula ósea en presencia de diabetes tipo 2. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un equipo de investigadores de Corea del Sur demostró que las partículas finas aceleran el envejecimiento de las células madre de la médula ósea, y que ese daño es considerablemente más grave en organismos con diabetes tipo 2 que en organismos sanos. El hallazgo pone en evidencia que la enfermedad metabólica no solo debilita al organismo por sí sola, sino que lo vuelve especialmente sensible a los efectos de la polución del aire.

Esa vulnerabilidad tiene una base concreta: la diabetes tipo 2 ya compromete la función de las células madre en la médula ósea, el tejido esponjoso ubicado en el interior de los huesos que produce células sanguíneas y sostiene la salud ósea.

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Lo que el nuevo trabajo muestra es que la exposición al PM2.5, partículas microscópicas suspendidas en el aire cuyo diámetro no supera las 2,5 micras y que pueden penetrar profundamente en el sistema respiratorio, suma un daño adicional y potenciado cuando el organismo ya carga con esa enfermedad crónica.

El estudio publicado en la revista Journal of Hazardous Materials concluye que la combinación de ambos factores acelera la senescencia celular, esto es, el deterioro progresivo e irreversible que vuelve a las células incapaces de regenerarse con normalidad.

El experimento expuso a ratones a cincuenta microgramos por metro cúbico de polución, una concentración diez veces superior al límite anual fijado por la Organización Mundial de la Salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo fue liderado por el profesor Sung-Ho Kook del Departamento de Ciencias de Materiales Bioactivos de la Universidad Nacional Jeonbuk. Los investigadores expusieron ratones diabéticos y sanos a 50 microgramos por metro cúbico de partículas finas en una cámara de simulación atmosférica, durante dos horas diarias a lo largo de cinco días, una concentración diez veces superior al límite anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud y habitual en regiones urbanas con alta polución. Los ratones diabéticos respondieron con inflamación más intensa y un deterioro más rápido de sus células madre.

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La polución activa un mecanismo inflamatorio que supera los pulmones y alcanza la médula ósea

Uno de los hallazgos centrales del estudio es el papel del inflamasoma NLRP3, un complejo de proteínas cuya función es detectar señales de peligro y desencadenar respuestas inflamatorias. En condiciones normales actúa como una alarma de defensa, pero cuando se activa de manera excesiva o crónica, puede provocar daño tisular.

En los ratones diabéticos expuestos a las partículas finas, esa activación fue especialmente pronunciada en los pulmones y se extendió hasta la médula ósea, con niveles considerablemente más elevados de marcadores inflamatorios que en los animales no diabéticos: la interleucina 1-beta, el TNF-alfa y la COX-2, proteínas que el organismo libera para coordinar la respuesta inflamatoria.

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La polución del aire agravó la lesión hepática y alteró la producción de insulina y glucagón en el páncreas de los animales con la patología metabólica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición al contaminante también agravó la lesión hepática, aumentó la acumulación de grasa en el hígado y alteró los islotes pancreáticos, con reducción de insulina y aumento de glucagón en los ratones diabéticos, lo que apunta a que la polución puede desestabilizar aún más el control metabólico en organismos ya comprometidos. Según el comunicado institucional, la diabetes amplifica la vulnerabilidad a los efectos de la contaminación en múltiples órganos, no solo en el aparato respiratorio.

El envejecimiento acelerado de las células madre compromete la producción de sangre y la densidad ósea

En la médula ósea, el estudio identificó daños en dos tipos de células madre. Las células madre mesenquimales, que pueden diferenciarse en células formadoras de hueso o en células adiposas, mostraron mayor estrés oxidativo, la acumulación de moléculas reactivas que dañan las estructuras celulares, mayor concentración de daño en el ADN y una tendencia más pronunciada a convertirse en células grasas.

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Como consecuencia, la médula acumuló más grasa y la densidad mineral ósea disminuyó en los ratones diabéticos expuestos al contaminante. Las células madre hematopoyéticas, responsables de producir los distintos tipos de células sanguíneas, exhibieron signos acelerados de envejecimiento y una capacidad reducida para renovar el sistema sanguíneo. El trabajo concluye que el efecto combinado sobre estas células fue sinérgico, mayor que la suma de cada factor por separado.

El uso del compuesto MCC950 bloqueó la vía inflamatoria y disminuyó los marcadores de senescencia en los tejidos afectados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para profundizar en los mecanismos involucrados, los investigadores administraron MCC950, un compuesto que bloquea específicamente el inflamasoma NLRP3. Los efectos negativos se atenuaron de forma considerable: la inflamación en pulmones y médula ósea disminuyó, al igual que el estrés oxidativo, el daño genético y los marcadores de senescencia en ambos tipos de células madre. Bloquear esa vía inflamatoria funcionó como un escudo parcial frente al daño combinado, lo que posiciona a este mecanismo como un blanco con potencial terapéutico.

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“Nuestros hallazgos muestran que los efectos nocivos de la contaminación pueden extenderse más allá del sistema respiratorio para afectar la función de las células madre de la médula ósea, y que las personas con enfermedades metabólicas preexistentes pueden ser particularmente vulnerables”, afirmó Sung-Ho Kook, profesor del Departamento de Ciencias de Materiales Bioactivos de la Universidad Nacional Jeonbuk, según el comunicado de prensa institucional.

“Esperamos que este trabajo fomente un enfoque más integrado de la prevención de enfermedades que considere las exposiciones ambientales junto con las condiciones de salud subyacentes”, añadió el investigador.