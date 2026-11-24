El equipo plantea la hipótesis de que disminuir el consumo dietario de ácido linoleico podría reducir la picazón crónica en humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La picazón crónica que acompaña a enfermedades como la psoriasis y la dermatitis atópica afecta a cientos de millones de personas en todo el mundo y, pese a su prevalencia, los mecanismos que la sostienen siguen siendo objeto de debate científico. Los tratamientos disponibles con frecuencia ofrecen alivio parcial, y muchos pacientes no responden a las terapias antiinflamatorias convencionales.

Ahora, un equipo de investigadores identificó el eslabón molecular que conecta directamente la alimentación con la picazón crónica: un derivado de una grasa presente en aceites vegetales, semillas y frutos secos puede activar un receptor neuronal y desencadenar la señal de picor en la piel. Aunque, según admitieron, aún se requiere una mayor investigación para comprobarlo.

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La grasa en cuestión es el ácido linoleico, una sustancia que el cuerpo humano no produce por sí solo y debe incorporar a través de la dieta. Es la más abundante de su tipo tanto en la piel como en la alimentación occidental. Al metabolizarse, puede generar compuestos que actúan sobre el sistema nervioso.

Un derivado metabólico del ácido linoleico presente en aceites vegetales y frutos secos activa la señal de picazón cutánea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de ellos, el EKODE, se encuentra en concentraciones elevadas en las lesiones de pacientes con psoriasis y ya había mostrado capacidad para provocar rascado en ratones; el receptor al que se unía para producir ese efecto, sin embargo, permanecía desconocido. Un estudio publicado en la revista Communications Biology identificó ese receptor, describió la cadena de señales que activa y demostró que bloquearlo reduce la picazón en modelos animales de psoriasis y de eccema.

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“Sabíamos que ciertas moléculas derivadas de grasas poliinsaturadas se asocian con la picazón y que el ácido linoleico es la más abundante tanto en la piel como en las dietas occidentales”, afirmó Santosh Mishra, profesor de ciencias moleculares y biomédicas en el Colegio de Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal de Carolina del Norte (NCSU), según el comunicado de prensa institucional. “Queríamos explorar las conexiones entre el ácido linoleico y la picazón”, añadió quien además es autor de correspondencia del estudio.

El receptor GPR35 actúa como sensor metabólico del picor

El trabajo identificó al receptor GPR35, una proteína presente en la superficie de neuronas sensoriales, como el punto de entrada del EKODE al circuito del picor. Estas neuronas tienen sus cuerpos celulares en los ganglios de la raíz dorsal, una estructura a ambos lados de la médula espinal que actúa como estación de relevo de las señales táctiles, dolorosas y de picazón que viajan desde la piel hacia el cerebro.

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Los investigadores identificaron al receptor neuronal GPR35 en los ganglios de la raíz dorsal como el sensor molecular del picor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mediante imágenes de calcio en neuronas cultivadas, los investigadores comprobaron que el EKODE activaba aproximadamente el 9% de las neuronas sensoriales analizadas. Esa activación desaparecía cuando el GPR35 era bloqueado con un fármaco o eliminado genéticamente.

Los ratones sin ese receptor se rascaron menos tras la inyección de EKODE, aunque mantuvieron una respuesta normal a la histamina, un activador clásico del picor que opera por una vía distinta. GPR35 opera de manera selectiva sobre el picor mediado por EKODE, sin afectar otras rutas de picazón conocidas, según se detalla en el estudio.

Los investigadores también confirmaron que el receptor está presente en neuronas sensoriales humanas. En muestras de tejido analizadas con una técnica que permite visualizar qué genes se activan dentro de cada célula, comprobaron que todas las neuronas productoras del neuropéptido BNP, proteína encargada de transmitir la señal de picazón hacia la médula espinal, expresaban también el GPR35, según se detalla en el estudio.

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Bloquear GPR35 redujo el picor en modelos de psoriasis y eccema

Las neuronas sensoriales humanas que transmiten impulsos mediante el neuropéptido BNP expresan también el receptor GPR35. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez establecida la vía molecular, el equipo evaluó su relevancia en modelos animales de enfermedad. En un modelo de psoriasis inducida por imiquimod, un fármaco que activa la respuesta inmune y genera inflamación cutánea similar a la humana, los ratones sin GPR35 desarrollaron menor engrosamiento de piel y se rascaron menos que los de control. Un efecto comparable se observó al suprimir el neuropéptido BNP: esos ratones mostraron menor picazón y menor engrosamiento de piel en el mismo modelo, según concluye el paper.

Desde el punto de vista terapéutico, una sola dosis del compuesto bloqueador del GPR35 “redujo de manera notable” el rascado en ratones con psoriasis experimental. El mismo compuesto produjo una reducción comparable del rascado en un modelo de dermatitis atópica, según se detalla en el estudio.

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“El trabajo muestra la importancia del GPR35 porque este receptor está conectado a dos enfermedades totalmente distintas: una autoinmune y una alérgica”, señaló Mishra. “Pero en ambas la vía del picor usa el mismo receptor, lo que significa que el GPR35 es un objetivo terapéutico prometedor para ambas”, agregó.

La vía del picor opera al margen de la inflamación clásica

La supresión del receptor GPR35 frena la respuesta a EKODE sin alterar la ruta del picor activada por la histamina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los hallazgos que el estudio considera más relevantes es que la vía EKODE-GPR35 funciona con independencia de las citocinas IL-17 e IL-23, proteínas inflamatorias contra las que apuntan varios tratamientos biológicos actuales para la psoriasis. En los ratones sin GPR35, los niveles de estas proteínas no disminuyeron; de hecho, aumentaron, mientras que la picazón sí cedió.

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Eso sugiere, según el trabajo, que el picor puede ser impulsado por señales metabólicas independientes de los circuitos inflamatorios tradicionales, lo que podría explicar por qué una parte de los pacientes con picazón crónica no responde a las terapias convencionales.

El estudio plantea además la posibilidad de que reducir el consumo de ácido linoleico disminuya los niveles de EKODE en la piel y, con ello, la intensidad del picor asociado a la psoriasis.

Los propios autores reconocen que esta hipótesis requiere investigación clínica en humanos, ya que los resultados actuales provienen de modelos animales. El receptor GPR35 ya había sido vinculado genéticamente a la psoriasis en estudios de asociación del genoma completo; el trabajo de la NCSU provee, según concluye el paper, el primer marco explicativo para esa asociación.

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