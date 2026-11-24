Los antiinflamatorios de venta libre pueden causar daño renal, gástrico y cardiovascular, especialmente en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) figuran entre los medicamentos de venta libre más consumidos del mundo; su accesibilidad —se consiguen en cualquier farmacia sin receta— lleva a que millones de personas los ingieran sin mayor consideración, como si la ausencia de prescripción médica equivaliera a una garantía de inocuidad. Sin embargo, especialistas en nefrología citados por la revista Parade advierten que ese uso casual puede causar daño renal, sangrado gastrointestinal e incluso problemas cardíacos, sobre todo en personas mayores de 50 años.

El ibuprofeno, la aspirina y el naproxeno son los AINEs más utilizados para aliviar el dolor, bajar la fiebre y reducir la inflamación. Su mecanismo de acción consiste en bloquear las prostaglandinas, compuestos que el organismo produce de forma natural. El problema es que esas mismas sustancias cumplen otras funciones: protegen el revestimiento del estómago y regulan el flujo sanguíneo hacia los riñones.

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Sean Hashmi, médico nefrólogo y especialista en medicina de la obesidad en California, y cofundador de la organización sin fines de lucro SELF Principle, explicó que bloquear las prostaglandinas puede derivar en úlceras gástricas que, en ocasiones, se desarrollan sin ningún síntoma previo de dolor estomacal, así como en deterioro de la función renal. Por su parte, Michael Klein, nefrólogo y profesor asociado de medicina en el New York Medical College, señaló que los AINEs también pueden desencadenar una respuesta inmune que provoque pérdida de proteínas en la orina e insuficiencia renal aguda, incluso en pacientes sin antecedentes de enfermedad renal.

Más allá del daño renal, Hashmi destacó que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos advierte que el ibuprofeno y el naproxeno aumentan el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular (ACV), y que ese riesgo puede aparecer incluso en las primeras semanas de consumo. El especialista remarcó que muchos pacientes desconocen esta advertencia porque asocian los AINEs con un perfil de seguridad alto, simplemente por estar disponibles sin receta.

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Los antiinflamatorios no esteroideos pueden provocar pérdida de proteínas en la orina e insuficiencia renal aguda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando los AINEs se cruzan con otros medicamentos

A partir de los 50 años, la prevalencia del dolor crónico aumenta de forma sostenida, y con ella el consumo de analgésicos. A esa realidad se suma que buena parte de este grupo etario ya tiene prescripciones médicas vigentes por otras condiciones, lo que eleva el riesgo de interacciones con fármacos de venta libre.

Una de las combinaciones más riesgosas, según Hashmi, es la que se produce cuando un paciente toma dos antihipertensivos habituales —uno del grupo de los inhibidores de la ECA o los ARA II, como el lisinopril o el losartán, y otro de tipo diurético— y además consume un AINE. Un metaanálisis publicado en British Journal of Clinical Pharmacology, que consolidó datos de cinco estudios de caso-control con más de 410.000 participantes, concluyó que esa triple combinación duplica el riesgo de desarrollar lesión renal aguda frente a quienes no la reciben.

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Quiénes deben evitar los AINEs por completo

Hashmi indicó que ciertas personas no deberían tomar estos medicamentos bajo ninguna circunstancia sin supervisión médica: quienes tienen enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, antecedentes de infarto o ACV, historial de úlceras gástricas, o tratamiento con anticoagulantes. A ese grupo se suman los pacientes con diabetes o hipertensión arterial, que corren un riesgo mayor del que suelen suponer.

El dato más alarmante, según el especialista, es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que hasta nueve de cada diez adultos con enfermedad renal desconocen su diagnóstico. Eso significa que una porción importante de la población que toma ibuprofeno de manera habitual podría estar acelerando un deterioro renal sin saberlo.

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Pacientes con enfermedad renal, insuficiencia cardíaca o diabetes, entre otros, no deberían tomar AINEs sin supervisión médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Errores frecuentes y recomendaciones de consumo

Klein señaló que un error habitual es ingerir un AINE antes de una actividad física intensa. La pérdida de líquido por sudoración, combinada con el efecto del fármaco sobre la circulación renal, puede comprometer el funcionamiento de los riñones. Pero el riesgo no se limita al ejercicio: la deshidratación por otras causas —un día de calor intenso, una gastroenteritis o una jornada de trabajo extenuante— genera el mismo efecto sobre los riñones.

Hashmi, por su parte, alertó sobre otro problema menos visible: la acumulación involuntaria de dosis. Muchos medicamentos para el resfriado y los somníferos de venta libre contienen ibuprofeno o naproxeno en su fórmula. Quien los toma sin revisar el prospecto puede estar duplicando la dosis sin advertirlo.

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El experto señaló que la dosis máxima recomendada de ibuprofeno es de 1.200 miligramos por día, equivalente a seis comprimidos de 200 mg. En cuanto a los plazos, recomendó no extender el uso más de 10 días para el dolor ni más de tres días para la fiebre sin antes consultar a un médico.

Para quienes padecen dolor muscular localizado, Hashmi señaló que los geles con AINEs de aplicación tópica suelen ser más eficaces que las pastillas para ese tipo de molestia, con la ventaja de que una fracción menor del principio activo llega al torrente sanguíneo. En cualquier caso, quienes toman medicación crónica o tienen alguna condición de base deben consultar a su médico antes de incorporar cualquier antiinflamatorio a su rutina, ya sea en píldora o en gel.

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