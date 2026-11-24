Un estudio de la Universidad de California en San Francisco reveló que cuatro días de comida alta en grasas bastan para alterar la respuesta inmunitaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante décadas, la ciencia estableció una ecuación relativamente sencilla: la obesidad daña el sistema inmune y agrava la inflamación. Pero un equipo de la Universidad de California en San Francisco llegó a una conclusión que complica ese esquema.

No es necesario tener sobrepeso para que la dieta altere profundamente la respuesta inmunitaria: basta con comer mal unos pocos días, justo cuando el cuerpo enfrenta un proceso inflamatorio, para que ese episodio se agrave y deje una huella duradera en los tejidos.

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El hallazgo desplaza el foco del peso corporal acumulado hacia algo mucho más cotidiano e inesperado: lo que se come en el momento exacto en que arranca una inflamación. “Los hábitos alimentarios de largo plazo importan, claro que sí, pero nuestro estudio reveló una influencia mucho más inmediata de la dieta”, afirmó Sagar Bapat, médico y doctor en ciencias, profesor de patología en UCSF y autor principal del trabajo.

“El desayuno, el almuerzo, la cena: todos pueden tener un impacto tremendo y veloz sobre el sistema inmune”, agregó, según el comunicado de prensa institucional. El estudio, publicado el 28 de octubre en la revista Nature, se realizó en ratones y abre preguntas sobre cómo los hábitos alimentarios cotidianos moldean la respuesta inflamatoria del organismo, incluso en personas sin obesidad.

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Cuatro días alcanzan para cambiar la respuesta inmune

El agravamiento de la respuesta inmune ocurre únicamente si la ingesta de lípidos coincide con el inicio exacto del proceso inflamatorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo alimentó a ratones sanos, sin sobrepeso, con comida alta en lípidos durante apenas cuatro días y luego les aplicó imiquimod, una crema que induce inflamación en la piel, cuyo comportamiento en ratones es similar al de enfermedades como la psoriasis en humanos. El resultado fue una reacción inflamatoria equivalente a la que presentaban los ratones obesos sometidos al mismo estímulo.

Cuando, en cambio, los ratones obesos fueron alimentados con comida baja en grasas durante ese mismo período previo, su respuesta inflamatoria se atenuó de forma significativa. Según se detalla en el estudio, el efecto solo ocurre si la dieta rica en grasas coincide con el inicio del proceso inflamatorio. Si se administra antes o después de esa ventana, no produce el mismo resultado.

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Esto indica que no es la historia dietaria de un organismo lo que determina la severidad de la inflamación, sino su estado nutricional en el momento preciso en que el tejido se activa. El mecanismo identificado por los investigadores involucra una cadena celular específica. La dieta rica en grasas recluta rápidamente neutrófilos hacia la piel, un tipo de célula del sistema inmune que actúa como primera línea de defensa ante amenazas.

Allí, esos neutrófilos activan el inflamasoma NLRP3, una especie de alarma molecular que ordena la producción de interleucina-1 beta, una proteína con capacidad para intensificar procesos inflamatorios. Esa señal, a su vez, activa un grupo de células llamadas linfocitos TH17, cuya función es amplificar la respuesta inflamatoria. El resultado es una reacción más intensa y más difícil de controlar.

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La inflamación deja memoria en el tejido

Las células T de memoria residentes conservaron una alteración epigenética en el tejido durante seis meses y medio tras el episodio inicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo más llamativo del estudio no es el agravamiento inicial, sino lo que ocurre después. Semanas más tarde, cuando la inflamación había desaparecido por completo y los ratones habían vuelto a una alimentación baja en grasas, el equipo les aplicó una segunda dosis del mismo estímulo en la misma zona.

La respuesta fue desproporcionada: el tejido reaccionó con mucha mayor intensidad que ante el primer episodio, como si hubiera quedado en estado de alerta.

El trabajo concluye que esa reacción exagerada se debe a la persistencia de células T de memoria residentes en el tejido, una población celular que permanece en el lugar donde ocurrió la inflamación original y que queda epigenéticamente preparada. Con cambios en la forma en que el material genético se organiza y se lee, para responder con más fuerza ante cualquier nuevo estímulo. Esta huella inmune se mantuvo seis meses y medio después del episodio inicial, ya con una alimentación completamente normalizada.

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Los investigadores también verificaron que el efecto no se limita a la piel. En el pulmón, una alimentación lipídica de corta duración agravó la respuesta inflamatoria ante un estímulo externo a través de un mecanismo similar, lo que sugiere que la sensibilidad del tejido a la alimentación momentánea opera más allá de un único órgano.

El peso no es suficiente para explicar la inflamación

La alimentación con alto contenido graso recluta neutrófilos hacia el tejido y activa el inflamasoma NLRP3 junto con los linfocitos TH17. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los aspectos más relevantes del estudio es que cuestiona la noción de que el peso corporal es el principal factor que determina la severidad de la inflamación.

Los experimentos mostraron que ratones delgados con pocos días de dieta rica en grasas desarrollaron inflamaciones tan graves como las de animales con obesidad crónica. Y a la inversa: ratones obesos que modificaron su alimentación durante esa ventana crítica respondieron de manera mucho más moderada.

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El equipo también administró semaglutida, el principio activo de medicamentos ampliamente usados para tratar la diabetes y obesidad, a ratones sometidos a dieta rica en grasas. Aunque el fármaco mejoró el metabolismo general de los animales, redujo su peso y normalizó indicadores como la insulina y la leptina, no atenuó la respuesta inflamatoria agravada por la dieta.

“La dieta, el ejercicio, el sueño: todos moldean la salud inmune de maneras que todavía no comprendemos del todo”, señaló Zewen Jiang, doctor en ciencias y coautor principal del trabajo, según el comunicado de prensa de UCSF.