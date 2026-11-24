El deterioro de los discos intervertebrales por la edad constituye uno de los principales factores del dolor de espalda en el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El dolor de espalda afecta a cientos de millones de personas en todo el mundo y se ubica entre las principales causas de discapacidad. Los discos intervertebrales, estructuras amortiguadoras que separan las vértebras y permiten el movimiento de la columna, se deterioran con el paso de los años en un proceso que está detrás de buena parte de ese problema, aunque los mecanismos que lo impulsan permanecieron en gran medida sin explicación durante décadas.

Ahora, un equipo de investigación de la Universidad de Utah aportó una clave nueva sobre ese proceso al identificar y caracterizar por primera vez la función de una proteína que, según los datos obtenidos, puede proteger los discos espinales del deterioro asociado al envejecimiento.

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El trabajo se centra en una proteína llamada ZNF865, también conocida como BLST, prácticamente desconocida hasta ahora. Los investigadores demostraron que sus niveles disminuyen en discos espinales más viejos y dañados, y que al modificar su actividad mediante edición genética se producen efectos medibles sobre la salud del tejido. Los resultados fueron publicados en la revista Aging Cell.

El hallazgo establece un vínculo entre el daño en el ADN (el material genético de las células) y el dolor de espalda: cuando esas moléculas se lesionan y no son reparadas a tiempo, las células envejecen más rápido y pierden su capacidad de funcionar con normalidad. Según la evidencia reunida, BLST participa en ese proceso de reparación, de modo que su caída de niveles deja al tejido sin esa protección.

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Científicos de la Universidad de Utah descubrieron que la proteína BLST protege la columna espinal según un estudio publicado en Aging Cell (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los niveles de BLST caen en discos envejecidos y su restauración reduce signos de daño celular

Robby D. Bowles, profesor asociado de ingeniería biomédica en la Universidad de Utah y líder del estudio, encabezó un equipo interdisciplinario que incluyó especialistas en ortopedia y artritis de la Escuela de Medicina Spencer Fox Eccles, así como investigadores del Instituto Huntsman de Cáncer, ambos pertenecientes a la misma casa de estudios.

Con la herramienta de edición genética CRISPR, una tecnología que permite modificar con precisión secuencias específicas del ADN, el equipo manipuló los niveles de BLST en células humanas de disco y en modelos con ratones y ratas.

El equipo del investigador Robby D. Bowles empleó la herramienta de edición genética CRISPR en células humanas y roedores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados mostraron que restaurar la producción de BLST en células humanas redujo los indicadores de envejecimiento celular y de lesión genética. Al reducir la actividad de la proteína en roedores, en cambio, los animales desarrollaron degeneración discal y manifestaciones de dolor. El conjunto de la evidencia, tal como se detalla en el estudio, apunta a que la presencia de BLST es necesaria para que las células del disco resistan el desgaste propio de la edad.

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“Este trabajo muestra directamente una comprensión novedosa de que el daño en el ADN es un motor del dolor de espalda, y que podemos regular BLST con CRISPR de forma terapéutica”, afirmó Bowles en el comunicado institucional. En el mismo comunicado, situó el peso del problema: “El dolor de espalda es la tercera causa principal de discapacidad medida en años de vida ajustados por discapacidad, sólo detrás de las enfermedades cardíacas y los trastornos por consumo de drogas”.

Bowles también subrayó la dimensión personal del hallazgo. “Ha sido el punto más destacado de mi carrera trabajar en una proteína que era desconocida”, señaló en el mismo comunicado.

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El hallazgo abre posibles aplicaciones en cáncer y enfermedades neurodegenerativas

Jason Gertz, profesor del Departamento de Ciencias Oncológicas de la Universidad de Utah y co-líder del Programa de Genómica, Epigenética y Metabolismo del Instituto Huntsman de Cáncer, valoró el alcance del descubrimiento más allá de la columna. “El hecho de que un solo gen pueda restaurar la función celular normal y revertir los efectos relacionados con el envejecimiento es increíble”, afirmó en el comunicado institucional.

El dolor de espalda representa la tercera causa principal de discapacidad en el mundo después de los trastornos cardíacos y las adicciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

“BLST se expresa ampliamente en los tejidos y podría ser un objetivo prometedor para el tratamiento y la prevención del cáncer, ya que aumentar su actividad debería mejorar la reparación de las lesiones genéticas y la salud general de las células que envejecen”, añadió Gertz.

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Esa conexión con la oncología tiene una base concreta: el deterioro del ADN es un proceso compartido entre la degeneración discal y el desarrollo tumoral, lo que lleva a los investigadores a considerar que los mecanismos descritos en el estudio podrían aportar conocimiento útil también para enfermedades neurodegenerativas.

La seguridad en humanos y el vínculo con el cáncer aún requieren estudio

A pesar del alcance del hallazgo, los autores son cautelosos respecto a las implicaciones clínicas inmediatas. Según indicaron los investigadores, se necesitan estudios preclínicos adicionales y, en última instancia, ensayos clínicos para determinar si dirigir una terapia a BLST mediante CRISPR podría ser seguro y efectivo en personas; que un resultado sea sólido en células y modelos animales no garantiza su traslado exitoso a pacientes.

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También es necesaria más investigación para establecer si esos mismos mecanismos están involucrados en los cánceres relacionados con la edad. Bowles anticipó, sin embargo, el alcance potencial de lo descubierto: “Si bien este trabajo se enfoca en su aplicación al dolor de espalda, los mecanismos identificados tienen el potencial de aplicarse para tratar el cáncer, la neurodegeneración y cualquier enfermedad en la que esté involucrado el daño en el ADN”, afirmó según el comunicado institucional.