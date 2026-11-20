El músculo esquelético representa cerca del 40 por ciento del cuerpo y absorbe gran parte de la glucosa tras las comidas, por la insulina (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El control de la glucosa en sangre suele asociarse con la acción de la insulina. Sin embargo, investigadores de la Universidad de Cincinnati, en Estados Unidos, identificaron una vía de captación de glucosa en el músculo esquelético que no requiere insulina.

El hallazgo, publicado en la revista Communications Biology, describe un mecanismo hasta ahora desconocido que permite a las fibras musculares incorporar azúcar desde la sangre cuando se activan.

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La vía recibió el nombre de mSGLT por sus similitudes con los cotransportadores de sodio y glucosa, una familia de proteínas que ya cuenta con relevancia clínica en el riñón.

El descubrimiento no implica un tratamiento disponible ni reemplaza el uso de insulina, pero aporta una posible diana para desarrollar fármacos dirigidos al músculo en personas con diabetes, hiperglucemia o resistencia a la insulina.

Qué es la insulina y por qué importa en el diagnóstico de diabetes

Un receptor proteico insertado en la membrana celular interactúa con una molécula de insulina rodeada por una capa de ácidos grasos omega 3. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciencia define a la insulina como una hormona indispensable para el funcionamiento del organismo, porque permite que la glucosa, principal fuente de energía del cuerpo, pase desde la sangre hacia las células, donde se utiliza como combustible o se almacena. La producen las células beta de los islotes del páncreas y su liberación ayuda a mantener la glucemia dentro de valores normales, en especial después de las comidas.

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En la diabetes tipo 1, el sistema inmunitario destruye esas células, por lo que el cuerpo produce poca o ninguna insulina y la persona necesita administrársela; en la diabetes tipo 2, los músculos, el hígado y el tejido graso responden peor a la hormona, un fenómeno conocido como resistencia a la insulina, mientras el páncreas puede no alcanzar a producir la cantidad necesaria. En ambos casos, la glucosa se acumula en la sangre y, si no se controla, eleva el riesgo de daños en ojos, riñones, nervios, corazón y vasos sanguíneos.

Las estimaciones más recientes indican que en 2024 en Argentina, unos 4,3 millones de adultos de 20 a 79 años tenían diabetes en el país en 2024 y cerca de 1,26 millones de ellos no contaban con diagnóstico. De mantenerse las tendencias actuales, la cantidad de adultos con diabetes en el país podría llegar a 5,9 millones en 2050. Y según la OMS, unos 589 millones de adultos (de 20 a 79 años) viven con diabetes en todo el mundo, lo que equivale a 1 de cada 9 personas.

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Los hallazgos del nuevo estudio sobre diabetes

La vía mSGLT permite que el músculo incorpore azúcar desde la sangre sin insulina, una función detectada durante la contracción muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo estudio científico surgió de una pregunta que permaneció abierta durante décadas. Después de comer, el organismo libera insulina y el músculo esquelético absorbe gran parte de la glucosa circulante. Durante el ejercicio, en cambio, ese tejido también consume grandes cantidades de azúcar, aun cuando los niveles de insulina bajan. La explicación molecular de ese fenómeno no estaba completa.

La investigación se centró en el papel del músculo como regulador metabólico. Este tejido representa cerca del 40 % del peso corporal y funciona como uno de los principales depósitos de glucosa. Tras una comida, puede captar y almacenar hasta el 90 % del azúcar ingerido gracias, sobre todo, a la proteína GLUT4, cuya actividad depende de la señal de la insulina.

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“Nosotros ya sabíamos hace un tiempo que, por un lado, la captación de glucosa por parte de las células del organismo tiene que ver con un mecanismo activo. Pero además existen algunos mecanismos que son pasivos. Este estudio lo que está comentando es que hay una captación adicional de glucosa por parte de las células en el contexto de ejercicio, sin la necesidad del estímulo de la insulina”, explicó a Infobae el doctor Gabriel Lijteroff, especialista en Medicina Interna y Magister en diabetología.

“Desde hace muchos años, conocemos los beneficios de la actividad física en el control de la glucemia (glucosa en sangre). Este trabajo permitió establecer que hay receptores para ingreso de glucosa a las células, distintos de los mediados por insulina (sea de propia producción de la persona o que se aplique exteriormente)”, precisó el especialista.

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Una infografía detalla seis ejercicios de baja intensidad que contribuyen a reducir los niveles de glucosa en sangre tras las comidas, según Infobae. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Esto abre el camino para establecer investigaciones que puedan desarrollar estrategias farmacológicas para estimular dichos receptores. Pero refuerza la valía de la actividad física como un pilar fundamental en la prevención y el tratamiento de la diabetes, tratamiento junto al plan alimentario, el apoyo farmacológico y la educación en diabetes”, agregó Lijteroff, ex presidente de Federación Argentina de Diabetes (FAD) y miembro por América Latina de la Global Metabolic Health Alliance.

La profesora emérita Judith A. Heiny, de la División de Neurobiología y Fisiología Integrativa de la Facultad de Medicina de Cincinnati, explicó la importancia del hallazgo: “Este proceso independiente de la insulina utiliza una proteína transportadora de glucosa en el músculo esquelético y podría ser una diana terapéutica para controlar el azúcar en sangre”.

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Heiny agregó: “La musculatura esquelética es el depósito natural de glucosa. Tiene una enorme capacidad para regular el azúcar en sangre, lo que puede ser un problema para las personas con diabetes y resistencia a la insulina”. La frase apunta a una característica central del músculo: por su volumen y su demanda energética, una variación en su capacidad de captar glucosa puede modificar de forma marcada la concentración de azúcar en la circulación.

El músculo activo absorbe glucosa a un ritmo hasta 100 veces mayor

La resistencia a la insulina reduce la capacidad muscular para retirar glucosa de la sangre, una alteración que dificulta el control metabólico (Europa Press)

La relevancia de mSGLT aparece con mayor claridad durante la actividad física. Cuando un músculo se contrae, necesita energía inmediata. La glucosa constituye uno de los combustibles que puede utilizar para sostener ese esfuerzo. Según los datos del estudio, los músculos activos pueden captar azúcar a un ritmo hasta 100 veces superior al registrado después de una comida, incluso sin el estímulo habitual de la insulina.

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Los autores del trabajo señalaron: “El ejercicio es una terapia fundamental para la diabetes porque los músculos esqueléticos activos captan glucosa a un ritmo mucho mayor que la captación posprandial y, notablemente, lo hacen sin necesidad de insulina. La captación de glucosa independiente de la insulina funciona normalmente durante el ejercicio y otras condiciones en las que la estimulación adrenérgica inhibe la liberación de insulina pancreática, y proporciona un medio para la eliminación de glucosa en condiciones de resistencia a la insulina”.

La observación tiene interés clínico porque conecta dos hechos conocidos: la actividad física ayuda a controlar la glucosa y el músculo puede utilizar azúcar aun cuando la respuesta a la insulina está alterada. La novedad consiste en la identificación de un mecanismo que podría explicar parte de ese comportamiento y que parece distinto de GLUT4.

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Durante el ejercicio, los músculos activos pueden captar glucosa a un ritmo hasta 100 veces mayor que después de una comida, según el estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para aislar esa vía, el equipo necesitó crear un método capaz de distinguir entre la absorción de glucosa asociada a GLUT4 y la mediada por transportadores del tipo SGLT. Los investigadores utilizaron derivados de glucosa que entran a las células a través de proteínas semejantes a SGLT, pero no mediante GLUT4. Luego examinaron músculo aislado de modelos animales.

También aplicaron estimulación eléctrica para inducir contracciones y reproducir, en condiciones experimentales, la actividad de un músculo en movimiento. Así verificaron que el tejido incorporaba glucosa sin insulina y sin recurrir a GLUT4. “Demostramos que si estimulamos la contracción muscular en condiciones libres de insulina, el músculo puede absorber mucha glucosa a través de una vía que no es GLUT4”, dijo Heiny.

El estudio se realizó en músculo esquelético de ratón. Ese punto define un límite importante: la existencia de mSGLT en seres humanos y su peso específico en el metabolismo todavía requieren estudios adicionales. Los autores describieron las propiedades básicas de la ruta y plantearon que podría tratarse de una isoforma muscular de los transportadores SGLT, aunque la proteína exacta aún no está identificada.

“Sin embargo, los mecanismos de la captación de glucosa independiente de la insulina no se comprenden completamente. Aquí, describimos una vía de captación de glucosa previamente desconocida en el músculo, a la que denominamos mSGLT, basándonos en propiedades compartidas con la familia de cotransportadores de sodio/glucosa”, sostuvieron los investigadores.

La nueva ruta se parece a un blanco terapéutico ya utilizado en el riñón

El estudio utilizó músculos aislados de modelos animales y estimulación eléctrica, para reproducir la contracción sin aporte de insulina - CHUNG LAB / BERKELEY

La denominación mSGLT remite a SGLT2, un transportador presente en los riñones. Los fármacos inhibidores de SGLT2 reducen el azúcar en sangre porque favorecen la eliminación de glucosa por la orina. Medicamentos de uso extendido, como Jardiance, actúan sobre ese mecanismo renal. La nueva investigación sitúa al músculo como otro posible punto de intervención, aunque con una lógica diferente.

En lugar de expulsar glucosa mediante el riñón, una terapia orientada a mSGLT buscaría aumentar o regular la entrada de azúcar en el músculo esquelético. La posibilidad resulta relevante porque ese tejido posee una gran capacidad de almacenamiento y consumo. Aun así, faltan datos para establecer si manipular esa vía puede bajar la glucosa de manera segura y con qué efectos sobre el metabolismo general.

La doctora Natalie Norman, primera autora del estudio e investigadora postdoctoral en el Instituto Karolinska de Estocolmo, planteó una comparación con los tratamientos actuales: “Una terapia que actúe sobre la captación de glucosa por los músculos esqueléticos podría ser tan eficaz como los inhibidores de SGLT2, que reducen el azúcar en sangre estimulando a los riñones para que excreten el exceso de glucosa en la orina”.

Los investigadores usaron derivados de glucosa que atraviesan transportadores similares a SGLT, pero no ingresan por la proteína GLUT4 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La afirmación expresa una hipótesis de trabajo, no una equivalencia demostrada entre ambas estrategias. Los inhibidores de SGLT2 ya cuentan con uso clínico, mientras que mSGLT todavía se encuentra en una fase de caracterización básica. Para trasladar este conocimiento a pacientes, será necesario identificar el gen y la proteína responsables, confirmar su presencia en músculo humano y evaluar posibles efectos adversos.

El diseño experimental incluyó otra herramienta que puede ampliar el estudio de este tipo de procesos. En colaboración con la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai, el grupo desarrolló una técnica para medir la captación de glucosa mediante espectrometría de masas de plasma acoplado inductivamente, conocida como ICP-MS. El método permite rastrear varias moléculas al mismo tiempo y diferenciar con mayor precisión las rutas de transporte.

“Preveo que nuestro método será ideal para estudiar procesos biológicos que requieren el seguimiento simultáneo de múltiples moléculas”, dijo Julio Landero, coautor correspondiente, profesor asociado y director de un laboratorio de metales traza en Mount Sinai.

Los próximos experimentos buscarán definir la identidad molecular de mSGLT y aclarar cómo responde a la contracción muscular, al ejercicio, a la alimentación y a los cambios hormonales. “Este estudio define las propiedades básicas de la mSGLT en el músculo. Se están realizando estudios para identificar el gen y la proteína a nivel molecular”, dijo Heiny.