Familias hondureñas enfrentan nuevas amenazas de estafas mientras intentan localizar a sus parientes detenidos en Estados Unidos. (Foto: Europa Press)

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Familias de migrantes hondureños detenidos en Estados Unidos están siendo víctimas de estafas que pueden alcanzar los 25 mil dólares, mediante engaños de personas que se hacen pasar por abogados migratorios y prometen conseguir la liberación de sus parientes, advirtió el experto en temas migratorios Arnulfo Sevilla.

Según explicó, los delincuentes aprovechan la desesperación de los familiares que desconocen el paradero de los migrantes o el centro de detención donde permanecen recluidos para ofrecerles supuestos servicios legales y asegurarles que pueden gestionar su salida de prisión.

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El especialista detalló que una de las modalidades identificadas consiste en organizar falsas audiencias judiciales mediante plataformas virtuales, en las que los estafadores interpretan diferentes papeles, incluidos representantes del Estado estadounidense, fiscales y abogados.

Con estas simulaciones buscan dar credibilidad al engaño y hacer creer a las familias que ya existe un procedimiento legal en marcha para conseguir la liberación del migrante detenido.

Sevilla indicó que hasta el momento se conocen denuncias de al menos dos familias hondureñas afectadas por esta modalidad; sin embargo, advirtió que podrían existir muchos más casos que no han salido a la luz debido al temor de las víctimas o a la falta de recursos para presentar las denuncias.

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Supuestos abogados migratorios ofrecen falsas promesas de liberación a cambio de miles de dólares. (Foto: EFE/Luis Torres)

Estafas pueden alcanzar los 25 mil dólares

El experto explicó que las exigencias económicas comienzan generalmente en unos 10 mil dólares, pero pueden aumentar hasta 20 mil o 25 mil dólares cuando los delincuentes identifican que los familiares tienen capacidad económica o se encuentran en una situación de mayor desesperación.

De esta manera, los estafadores se aprovechan de la incertidumbre que enfrentan los hogares hondureños cuando uno de sus integrantes es detenido por las autoridades migratorias estadounidenses.

Otro aspecto que preocupa es la manera en que estas personas consiguen información sobre sus posibles víctimas. Según Sevilla, los grupos utilizan publicaciones en redes sociales, videos de detenciones y mensajes difundidos por familiares que solicitan ayuda para localizar a sus seres queridos.

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A partir de esos contenidos obtienen datos personales de los migrantes y sus parientes, información que posteriormente utilizan para establecer contacto, aparentar conocimiento del caso y ofrecer supuestas soluciones legales.

El especialista advirtió que esta modalidad podría estar relacionada con redes delictivas de carácter transnacional, algunas presuntamente vinculadas con el tráfico de personas y otras actividades criminales.

Los consulados hondureños pueden orientar a los familiares sobre cómo localizar a sus parientes y conocer los mecanismos de asistencia disponibles. (Foto: Cortesía)

Asimismo, señaló que han trascendido denuncias contra individuos relacionados con el tráfico de migrantes y que algunas personas señaladas en estas investigaciones habrían perdido sus visas estadounidenses.

Ante el incremento de estos engaños, Sevilla recomendó a las familias evitar compartir información sensible sobre las detenciones de sus parientes, especialmente datos personales, documentos y detalles que permitan identificar su situación migratoria.

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En su lugar, aconsejó acudir directamente a los consulados de Honduras en Estados Unidos, donde pueden solicitar orientación para verificar el paradero de los migrantes, conocer el centro de detención y recibir información sobre los mecanismos disponibles de asistencia y acompañamiento jurídico.

También insistió en que las familias deben verificar la identidad y las credenciales de cualquier persona que se presente como abogado migratorio antes de realizar pagos o entregar documentación.

El experto señaló que todavía no existe una cifra oficial sobre la cantidad de hondureños afectados por estas estafas ni un registro preciso de las personas capturadas por participar en ellas.

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Uno de los obstáculos para conocer la dimensión del problema es que muchas víctimas evitan denunciar por temor a que su propia situación migratoria irregular pueda exponerlas ante las autoridades estadounidenses y derivar en una detención.