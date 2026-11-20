Existe un alimento capaz de aportar toda la vitamina D diaria, aunque con una condición clave (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La vitamina D es uno de los nutrientes más subestimados de la dieta moderna. A diferencia de la mayoría de las vitaminas, el organismo puede sintetizarla por sí solo —siempre que la piel reciba suficiente luz solar—, pero ese proceso tiene un problema práctico: millones de personas en todo el mundo pasan la mayor parte del día en interiores. Oficinas, hogares, aulas y medios de transporte reducen drásticamente esa exposición, independientemente de la latitud o la estación del año.

El déficit de este nutriente no es un dato menor. La vitamina D interviene en la absorción del calcio, el funcionamiento del sistema inmune, la salud muscular y la regulación del estado de ánimo. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos establece su valor diario de referencia en 20 microgramos (mcg), y alcanzarlo únicamente a través de la alimentación es uno de los desafíos nutricionales más comunes, dado que las fuentes dietarias son escasas: pescado graso, lácteos y cereales fortificados, yemas de huevo y aceite de hígado de bacalao encabezan una lista que se agota rápido. Para quienes siguen dietas basadas en plantas o simplemente no consumen pescado con regularidad, cubrir ese umbral puede volverse un desafío real.

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Ahí es donde un hallazgo nutricional cobra relevancia. En un artículo de la revista Parade, Sumana Moole, médica y gastroenteróloga certificada, fundadora de Merus Gastroenterology & Gut Health, señaló que los hongos representan una fuente significativa de vitamina D2 — pero con una condición indispensable: deben haber sido expuestos a luz ultravioleta (UV).

Los hongos comestibles incrementan su contenido de vitamina D2 solo cuando reciben exposición controlada a luz ultravioleta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hongos expuestos a UV, aliados contra el déficit vitamínico

La distinción importa porque la mayoría de los hongos que se comercializan en supermercados se cultivan en ambientes oscuros, lo que limita drásticamente su contenido de este nutriente. Solo aquellos que han sido expuestos a radiación UV concentran niveles significativamente más altos de vitamina D2.

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El respaldo científico sobre este proceso se ha consolidado en los últimos años. Un metaanálisis publicado en Food Research International por investigadores de la Universidad McGill determinó que la exposición moderada a luz UV es el método óptimo para elevar el contenido de vitamina D2 en hongos comestibles, y que el exceso de irradiación puede degradar el nutriente o generar un efecto meseta. Estudios en humanos incluidos en ese análisis demostraron que el consumo de hongos tratados con UV eleva significativamente los niveles de 25-hidroxivitamina D en sangre, sin efectos adversos documentados.

En Argentina, la comercialización de hongos tratados con luz UV-B acaba de ser habilitada legalmente. La resolución conjunta de la Secretaría de Gestión Sanitaria y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, publicada en el Boletín Oficial el 16 de noviembre de 2026, incorporó el proceso al Código Alimentario Argentino (CAA) y estableció que los productos deberán consignar en su etiqueta la leyenda “Tratado con luz UV-B para aumentar el contenido de Vit.D2”. El producto estará disponible en góndola una vez que los productores completen los registros sanitarios ante la autoridad competente.

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El Código Alimentario Argentino incorporó formalmente la comercialización de hongos tratados con tecnología de luz UV-B (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hongos también fortalecen la salud intestinal

Más allá de su aporte de vitamina D, los hongos ofrecen beneficios documentados para el sistema digestivo. La doctora Sumana Moole señaló que los polisacáridos presentes en estos alimentos “fortalecen la barrera mucosa del intestino, suprimen el estrés oxidativo y regulan la función inmune, aspectos todos críticos para mantener la salud gastrointestinal”. La doctora Nikiya Asamoah, MD, gastroenteróloga del MedStar Washington Hospital Center, sumó que estos compuestos “estimulan selectivamente las bacterias intestinales beneficiosas y contribuyen a inhibir patógenos”. Ambas especialistas, también citadas por Parade, recomiendan incorporarlos a la dieta de forma moderada, ya sea a diario o varias veces por semana.

Sin embargo, hay una distinción que vale tener en cuenta antes de adoptarlos como fuente principal de vitamina D. Los hongos aportan vitamina D2, mientras que otras fuentes habituales, como el pescado graso y la mayoría de los suplementos, contienen vitamina D3, y ambas formas no actúan de manera idéntica en el organismo. Por eso, aunque los hongos UV pueden ser una incorporación valiosa a la dieta, no reemplazan un suplemento indicado por un médico, advirtió la revista.

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En cuanto al almacenamiento, la cocción y el tiempo pueden reducir los niveles de vitamina D, por lo que se recomienda adquirirlos frescos y consumirlos antes de la fecha de vencimiento. Una forma práctica de incluirlos es incorporarlos en omelettes, sopas, bowls de granos o pastas. Ante dudas sobre los niveles personales de vitamina D, un análisis de sangre sencillo puede determinar si la alimentación es suficiente o si se requiere suplementación.