El costo de los servicios públicos para un hogar promedio sin subsidios del AMBA alcanzó los $291.247 mensuales en noviembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una familia promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) necesita $291.247 para afrontar los gastos de electricidad, gas natural, agua potable y transporte público del mes, según el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP UBA-Conicet). El cálculo corresponde a un hogar sin subsidios y refleja el costo de cubrir las necesidades básicas de estos cuatro servicios durante noviembre.

El monto representa un incremento del 0,8% respecto de octubre y una suba del 66% frente al mismo mes de 2025. La variación interanual supera en casi 40 puntos porcentuales a la inflación del período, una diferencia que muestra cómo evolucionaron las tarifas en comparación con el nivel general de precios.

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El informe también analiza el peso de estos gastos sobre los ingresos de los trabajadores registrados. Según el relevamiento, la canasta de servicios públicos equivale al 14% de un salario promedio registrado, por lo que con una remuneración de esas características se pueden adquirir 7,2 canastas mensuales.

La distribución de los gastos muestra diferencias importantes entre los cuatro rubros. El transporte concentra más de la mitad del presupuesto destinado a servicios públicos, mientras que la electricidad ocupa el segundo lugar. El agua potable y el gas natural completan la canasta, con montos que también registraron variaciones durante el último mes.

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Cuánto cuesta cada servicio público en noviembre

De acuerdo con el relevamiento del IIEP UBA-Conicet, el gasto mensual de un hogar promedio sin subsidios se distribuye de la siguiente manera:

Transporte público: $157.249 mensuales.

Electricidad: $54.919 mensuales.

Agua potable: $44.522 mensuales.

Gas natural: $34.557 mensuales.

En conjunto, los cuatro servicios representan un desembolso de $291.247 por mes, aunque la evolución de cada componente fue diferente respecto de octubre.

El transporte constituye el gasto más importante dentro de la canasta, con una participación del 54% sobre el total. Esto significa que más de la mitad del dinero destinado a los servicios públicos corresponde a los desplazamientos de los integrantes del hogar.

El transporte representa el 54% de la canasta de servicios públicos y concentra el mayor gasto de las familias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La electricidad aparece en segundo lugar, con una factura promedio de $54.919. Su participación dentro del presupuesto total se ubica cerca del 19%, mientras que el agua potable representa aproximadamente el 15% y el gas natural, alrededor del 12%. De esta manera, el transporte y la electricidad concentran, en conjunto, cerca de tres cuartas partes del gasto mensual de los hogares contemplados en el relevamiento.

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Qué servicios aumentaron y cuáles bajaron respecto de octubre

La evolución mensual de las tarifas mostró comportamientos diferentes según el servicio. Mientras que la factura eléctrica registró un aumento de dos dígitos, los gastos de gas natural y agua potable disminuyeron.

En el caso de la electricidad, la factura promedio aumentó 10,4% respecto de octubre, hasta alcanzar los $54.919 mensuales. Se trató de una de las variaciones más significativas entre los componentes de la canasta durante noviembre.

La situación fue distinta para el gas natural. Según el informe, el gasto promedio de los hogares se ubicó en $34.557, lo que representó una reducción del 18,4% frente al mes anterior.

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Esta disminución respondió principalmente a factores estacionales. Una vez finalizado el invierno, la menor utilización del servicio redujo el consumo de gas en los hogares.

El relevamiento explicó que esa caída de la demanda fue suficientemente importante como para compensar el incremento del cuadro tarifario respecto de octubre. Por ese motivo, aunque las tarifas registraron ajustes, el monto final de la factura promedio resultó inferior al del mes anterior.

El agua potable registró una factura promedio de $44.522, con una disminución del 0,9% en comparación con octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia entre la evolución de los cuadros tarifarios y el gasto efectivamente realizado por los hogares constituye un aspecto importante de la medición, especialmente en los servicios cuyo consumo cambia según la época del año.

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Por su parte, el agua potable registró una factura promedio de $44.522, con una disminución del 0,9% en comparación con octubre.

En consecuencia, la suba general del 0,8% de la canasta de servicios públicos se produjo en un escenario de aumentos y disminuciones simultáneas entre los distintos componentes.

Mientras que el gasto eléctrico registró un incremento, el gas natural y el agua potable mostraron bajas en los montos mensuales considerados por el informe.

Qué pasó con los subsidios a la energía y al transporte

Además del gasto que afrontan los hogares, el Observatorio de Tarifas y Subsidios analizó la evolución de los recursos públicos destinados a financiar los servicios de energía y transporte.

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Según el reporte, los principales subsidios económicos a ambos sectores registraron un incremento nominal acumulado del 21% anual hasta noviembre. Sin embargo, al considerar la evolución de los precios, esa variación se tradujo en una reducción real del 7%.

La diferencia entre el crecimiento nominal y la evolución real refleja el comportamiento de las partidas presupuestarias una vez descontado el efecto de la inflación.

El análisis sectorial también mostró resultados diferentes entre energía y transporte. En el caso del transporte, los subsidios registraron una reducción real del 24%, según los datos incluidos en el relevamiento.

Por su parte, la partida destinada a la electricidad presentó un incremento nominal del 30%, aunque en términos reales no registró variaciones.

De esta manera, el informe identificó una disminución real de los subsidios al transporte y una estabilidad en términos reales de los recursos destinados al sector eléctrico.

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