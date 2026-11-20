El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, junto al presidente ejecutivo de CAF, Sergio Diaz-Granados, en un acto oficial en la Casa de Gobierno en La Paz, Bolivia. 26 de febrero de 2026. REUTERS/Claudia Morales

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, participará en el III Foro Internacional CAF América Latina y el Caribe 2027, que reunirá a jefes de Estado y representantes de más de 40 organizaciones internacionales los próximos 27 y 28 de enero en Ciudad de Panamá, informó este jueves el organismo multilateral.

Paz figura entre los mandatarios que confirmaron su asistencia al encuentro que busca reunir a líderes políticos, empresariales, financieros y académicos para debatir los principales desafíos de la región y promover acuerdos de cooperación e inversión.

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Además del mandatario boliviano, confirmaron su participación los presidentes José Raúl Mulino, de Panamá; Yamandú Orsi, de Uruguay; Laura Fernández, de Costa Rica; Pedro Alliana, de Paraguay; Mohamed Irfaan Ali, de Guyana; Nasry Asfura, de Honduras; Daniel Noboa, de Ecuador, y Luis Abinader, de República Dominicana. También asistirá la primera ministra de Barbados, Mia Mottley y el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo.

Según el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, y el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, el encuentro busca consolidarse como una plataforma de diálogo regional.

Sergio Díaz-Granados interviene durante el anuncio del Foro Internacional CAF América Latina y el Caribe 2027 que se celebrará en Panamá.

Bajo el lema “América Latina y el Caribe, una región de soluciones para los desafíos globales”, el foro tendrá una agenda centrada en la integración regional, la economía, las inversiones, la infraestructura, la innovación tecnológica, la transición energética, el cambio climático y el desarrollo social.

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La organización prevé la participación de panelistas y empresarios de distintos países, además de representantes de organismos internacionales y delegaciones de los sectores público y privado. La programación contempla 21 sesiones plenarias, 60 sesiones paralelas y 50 encuentros cerrados. También se realizará un Festival de Ideas el 26 de enero y una rueda de negocios los días 28 y 29.

Díaz-Granados señaló que el encuentro forma parte de la estrategia del organismo para movilizar unos 15.000 millones de dólares en los próximos cinco años destinados a proyectos de desarrollo en América Latina y el Caribe.

La confirmación de Paz supone su regreso a un encuentro de este organismo en Panamá, donde participó en enero de 2026. Durante su intervención, el mandatario boliviano defendió la necesidad de que América Latina construya su futuro sobre la confianza entre países y gobiernos, y cuestionó los enfoques ideológicos que, a su juicio, obstaculizan el desarrollo productivo. También planteó que el empleo, la educación y la integración económica deben ocupar un lugar central en la agenda regional.

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Rodrigo Paz en su primera intervención como presidente de Bolivia en el Foro Económico Internacional de CAF 2026. Ciudad de Panamá, 28 de enero de 2026. REUTERS/Aris Martinez

<b>CAF y Bolivia en la era Paz</b>

La participación de Paz en el foro se produce en un contexto de acercamiento entre su Gobierno y la CAF, que ha comprometido millones de dólares en financiamiento para impulsar la estabilización financiera de Bolivia durante el periodo 2025-2030

El 3 de noviembre de 2025, pocos días después de la elección de Paz, Díaz-Granados se reunió con el entonces presidente electo en Panamá y presentó un programa de apoyo para la recuperación económica de Bolivia que contempla financiamiento de hasta 3.100 millones de dólares para los próximos cinco años. El primer crédito, por 550 millones de dólares, fue aprobado el 17 de noviembre de 2025.

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Paz ha defendido la necesidad de conseguir financiamiento externo para reactivar la economía boliviana, afectada por la escasez de divisas y el deterioro de sus indicadores macroeconómicos, a raíz principalmente de la debacle de la industria de los hidrocarburos.

En febrero de 2026, durante una visita de Díaz-Granados a Bolivia, CAF informó que el financiamiento comprometido para el país había alcanzado los 918 millones de dólares, de los cuales unos 500 millones ya habían sido desembolsados.