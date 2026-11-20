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a Libertad Avanza habilitó el tratamiento de la ley de Ludopatía en el Senado de la Nación.

Después de más de 700 días en los que los libertarios bloquearon el tratamiento del proyecto de ley que ya tiene media sanción, a pocos días de que la norma pierda su estado parlamentario, y luego del impulso que ayer mostró la oposición, finalmente citó al plenario de comisiones para la semana próxima.

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En este contexto, y tal como había adelantado la titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se conoció que el Senado convocó al plenario para debatir los proyectos vinculados a la Prevención de la Ludopatía. El encuentro quedó fijado para el próximo miércoles 25 de noviembre a las 10.00.

La reunión estará compuesta por las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, todas presididas por La Libertad Avanza. El temario tiene 14 expedientes y se destaca el texto aprobado por la Cámara de Diputados del 27 de noviembre del 2024.

El argumento que presentó el oficialismo para no tratar el tema sobre tablas es que tenían ideas para mejorar el proyecto y por eso querían ir al plenario de comisión.

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“Nosotros vamos a trabajar en un dictamen propio”, dijo una fuente libertaria. “Creemos que se puede mejorar y poner más restricciones”, agregó.

El cambio de posicionamiento es total respecto del momento en que se debatió en Diputados en donde el oficialismo quiso avanzar con un proyecto mucho más laxo y no acompañó en el recinto el que finalmente obtuvo media sanción.

Ahora, el bloque libertario avanza en un nuevo texto en manos del senador Agustín Coto que asegura será “más restrictivo. La idea es ir mucho más a fondo con la protección de los menores de 18”.

“Básicamente, plantea que la publicidad de apuestas tenga restricciones como las del cigarrillo y que no haya nada que le pueda llegar a un menor.” Además, que no exista ninguna forma de que un chico o una chica pueda jugar, y para eso propone un mayor control biométrico para validar la identidad y la edad. La verificación de los datos biométricos y del DNI en tiempo real con el RENAPER, explicaron.

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Otro punto que quiere introducir, y sí lo adelantó Bullrich, es que vía Enacom se pueda dar de baja los sitios webs de apuestas on line que no respeten los lineamientos que establezca la norma.

Sin embargo, en la oposición no creen en esto que hace circular el oficialismo ya que entienden que “después de casi dos años de negarse a tratarlo ¿por qué ahora se volverían más restrictivos?” si ellos sólo habían planteado un proyecto sobre el juego ilegal, que ya es ilegal", señaló a Infobae un senador peronista.

Pero además de los expedientes en los que trabaja un sector del bloque de La Libertad Avanza y el que ya tiene media sanción del diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, hay otros 12 expedientes impulsados por Unión por la Patria, Moveré por Santa Cruz, la Unión Cívica Radical, Independencia y La Libertad Avanza.

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El proyecto de ley de Prevención de Ludopatía y Regulación de las Apuestas Online, la iniciativa avalada por la Cámara baja, si no es aprobado la próxima semana perderá estado parlamentario a finales de febrero del 2027, en la previa a que comience el período ordinario, si el Gobierno no lo incorpora en sesiones extraordinarias.

Es en este contexto que el diputado autor del proyecto, Maximiliano Ferraro, se mostró ofuscado con la negativa de los senadores de tratarlo sobre tablas. “La desfachatez y complicidad de algunos senadores frente a la Ley de Prevención de la Ludopatía es una vergüenza. Tuvieron más de 700 días para tratarla y no hicieron absolutamente nada. Voten ahora mismo, dejen de especular”.

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