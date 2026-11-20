Un trabajador cae desde un andamio de madera que colapsa frente a una fachada deteriorada en Centro Habana mientras los transeúntes observan desde la calle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante los primeros seis meses de 2026, Cuba registró un saldo de 211 accidentes laborales que dejaron cinco trabajadores muertos y 217 heridos. Pese a que las estadísticas oficiales reflejan una aparente disminución frente al ciclo anterior, la precariedad y los riesgos persisten en los puestos de trabajo de la isla.

El informe emitido por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) expone la vulnerabilidad cotidiana que sufren los empleados bajo la administración del régimen cubano, en un contexto caracterizado por la escasez de recursos preventivos y el deterioro generalizado de la infraestructura productiva.

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Un accidente laboral se define como todo suceso imprevisto que ocurre por causa o con ocasión del trabajo y que provoca en el operario una lesión física, un daño funcional permanente o transitorio, la invalidez o la muerte.

Lejos de representar un mero dato estadístico, estos hechos constituyen una vulneración directa de la integridad de los asalariados. Cuando los protocolos de protección no existen o faltan herramientas adecuadas, el personal absorbe en su propia salud el impacto de la desatención patronal y del atraso material impuesto por el modelo económico de la isla.

El informe institucional reveló que las áreas de servicios y atención ciudadana concentraron la mayor cantidad de personas afectadas. La rama de comercio y reparación de efectos personales se ubicó a la cabeza con 31 siniestros registrados, al tiempo que Salud Pública y asistencia social reportó 28 casos.

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Un enfermero cubano cae al suelo tras resbalar con agua en el pasillo deteriorado de un hospital mientras una médica observa el accidente al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia constante de instalaciones sanitarias y hospitales entre los puntos más peligrosos deja al descubierto la falta de guantes, calzado aislante y material quirúrgico idóneo en las dependencias públicas que controla el régimen cubano.

Detrás de los servicios asistenciales, la industria manufacturera acumuló 26 contingencias, mientras que el transporte, almacenamiento y comunicaciones sumó 19 hechos.

A su vez, la extracción en minas y canteras registró 16 casos, y las faenas agrícolas, ganaderas y silvícolas reportaron 15. En el extremo opuesto, la pesca y la intermediación financiera completaron el semestre con cero incidentes, en tanto que los hoteles y las entidades vinculadas a la cultura y el deporte anotaron un caso cada una, de acuerdo con los cuadros de la ONEI.

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La Habana y la región oriental agrupan la mayoría de los siniestros en el país

En el plano geográfico, La Habana computó la cifra más elevada con 52 percances en sus dependencias laborales. El oriente del país presentó de igual manera índices elevados de afectación:

Provincia de Granma reportó 34 casos

Holguín sumó 28

Las Tunas acumuló 16.

Matanzas contabilizó 14 hechos.

Esta concentración territorial coincide con las zonas más golpeadas por cortes prolongados de energía eléctrica y escasez de suministros, factores que elevan el peligro en talleres y fábricas con equipamiento vetusto.

Un técnico sufre una descarga eléctrica mientras repara el motor de un ventilador antiguo en un taller doméstico de La Habana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El balance del primer semestre de 2026, con 158 siniestros menos que los 369 ocurridos en la misma etapa de 2025, muestra un descenso formal en las planillas estatales que genera dudas entre especialistas independientes. Durante todo el año anterior, la ONEI documentó un balance de 664 accidentes y 38 víctimas mortales, cifra que se sumó a los 935 percances anotados a lo largo de 2024, cuando 701 operarios sufrieron lesiones.

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Pese a las disminuciones reportadas en los registros de la isla, activistas sindicales señalan que la carencia de inspecciones independientes y el ocultamiento de fallas distorsionan la realidad laboral.