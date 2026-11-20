"La Bichota" hará esperar un poco más a sus fanáticos dominicanos: su show en el Estadio Olímpico Félix Sánchez se trasladó de febrero a abril de 2027 por motivos logísticos. REUTERS/Caroline Brehman

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Los fanáticos dominicanos de “La Bichota” tendrán que armarse de un poco más de paciencia antes de volver a corear sus éxitos a todo pulmón. El esperado concierto de Karol G en Santo Domingo, República Dominicana, ha sido oficialmente reprogramado y no se llevará a cabo en febrero como estaba estipulado en el calendario original.

En su lugar, la cita musical con la estrella colombiana tendrá que esperar casi dos meses adicionales. A través de un comunicado difundido ayer 19 de noviembre por la producción local del espectáculo, encabezada por el productor artístico Gamal Haché, se confirmó que la presentación prevista inicialmente para el 19 de febrero de 2027 ha sido trasladada al viernes 9 de abril de 2027.

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Aunque hasta el momento se desconoce el motivo específico detrás de este ajuste de calendario, los organizadores señalaron que la decisión responde estrictamente a “circunstancias logísticas imprevistas”.

A pesar de la modificación en la fecha, la sede del espectáculo permanece intacta. El encuentro será nuevamente en el emblemático Estadio Olímpico Félix Sánchez, un recinto que conoce de sobra el poder de convocatoria de la intérprete de “Provenza” y “TQG”.

Este show forma parte de Viajando por el Mundo Tropitour, la ambiciosa gira internacional que la artista anunció en abril de 2026 durante su paso por el festival Coachella y con la que está recorriendo los principales escenarios del continente y Europa.

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El Estadio Olímpico Félix Sánchez se mantiene como la sede oficial del espectáculo; las entradas adquiridas para el 19 de febrero serán válidas para la nueva cita del 9 de abril de 2027.

Para los seguidores que ya aseguraron su lugar en el estadio, la transición será completamente transparente. La empresa productora detalló las medidas tomadas para proteger a los compradores:

Validez automática: Todas las boletas adquiridas para la fecha original del 19 de febrero serán completamente válidas para ingresar el 9 de abril de 2027, sin necesidad de realizar ningún trámite o cambio físico.

Opciones de reembolso o crédito: Quienes por motivos personales o de agenda no puedan asistir en el mes de abril tendrán la alternativa de solicitar un crédito para futuros eventos o la devolución íntegra del dinero pagado.

Plazos y contacto: El proceso de reclamación estará habilitado desde este 19 de noviembre hasta el próximo 9 de diciembre de 2026.

El recuerdo de marzo de 2024: su última huella en tierra dominicana

El anuncio del aplazamiento aviva aún más la nostalgia por la última vez que Karol G pisó suelo dominicano. Aquella ocasión ocurrió en marzo de 2024, cuando la superestrella aterrizó en Santo Domingo como parte de su histórica gira Mañana Será Bonito.

Durante ese fin de semana inolvidable, la artista no solo llenó el Estadio Olímpico Félix Sánchez, sino que protagonizó dos multitudinarias presentaciones consecutivas que paralizaron la capital dominicana. Miles de fanáticos vestidos de rosa y con pelucas de colores convirtieron el recinto deportivo en una verdadera fiesta caribeña, consolidando un vínculo muy especial entre la colombiana y el público quisqueyano, el cual espera revivir con creces en abril de 2027.

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El espectáculo Viajando por el Mundo Tropitour, con el que "La Bichota" ya ha conquistado plazas como Chicago, Los Ángeles y Ciudad de México, aterrizará finalmente en Santo Domingo el 9 de abril de 2027.

Mientras llega el momento de reencontrarse con el Caribe, el Viajando por el Mundo Tropitour sigue sumando llenos totales alrededor del globo. El recorrido internacional arrancó en julio de 2026 en Chicago, Estados Unidos, y ha dejado huella en importantes plazas norteamericanas como Toronto (Canadá), Los Ángeles y Miami.

Durante este mes de noviembre, la cantante conquistó al público mexicano con exitosas paradas en Monterrey y la Ciudad de México. Su agenda inmediata no da tregua: tras cerrar su paso por México, pondrá rumbo a San José, Costa Rica (27 y 28 de noviembre) y regresará a su natal Colombia para presentarse en Bogotá del 4 al 6 de diciembre.

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