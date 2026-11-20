El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, confirmó el decomiso de media tonelada de cocaína en el departamento de Atlántida. (Foto: Policía Nacional)

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La Policía Nacional de Honduras decomisó media tonelada de clorhidrato de cocaína en el departamento de Atlántida, durante una operación que continuaba en desarrollo este jueves y que, según las autoridades, podría arrojar nuevos resultados en las próximas horas.

El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, confirmó que el cargamento fue localizado durante una intervención policial en la zona norte del país, donde los equipos de investigación mantenían allanamientos y otras diligencias para ampliar las indagaciones sobre el origen y destino de la droga.

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Oseguera explicó que se trata de un producto que habría ingresado al territorio hondureño y que, debido a que la operación todavía estaba en desarrollo, las autoridades brindarían información más detallada una vez concluyeran las actuaciones correspondientes.

El funcionario señaló que el decomiso de media tonelada de cocaína representa una afectación económica superior a los US$5,6 millones para las estructuras criminales involucradas en el tráfico de estupefacientes.

Asimismo, indicó que esta intervención forma parte de una serie de operaciones ejecutadas simultáneamente en diferentes regiones de Honduras, como parte de la estrategia de seguridad que mantiene la institución policial.

De acuerdo con el director policial, además de las acciones desarrolladas en Atlántida, se mantienen operativos en el norte del país, así como intervenciones en Tegucigalpa y el departamento de Yoro.

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Los equipos policiales mantienen allanamientos en Atlántida como parte de una operación que continúa en desarrollo. (Foto: Policía Nacional)

El jefe policial remarcó que la operatividad de la institución se extiende a escala nacional y que las investigaciones continúan para identificar a los responsables de las estructuras que movilizan sustancias ilícitas por el territorio hondureño.

Oseguera Mass destacó que, con esta nueva incautación, la Policía Nacional acumula más de cuatro toneladas y media de droga decomisada durante 2026, mientras que el total contabilizado por las distintas fuerzas del Estado supera las ocho toneladas de cocaína.

El funcionario calificó los resultados como un golpe significativo contra el narcotráfico, al considerar que las cifras superan ampliamente los registros alcanzados durante el mismo período del año anterior.

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Según detalló, durante 2025 se había decomisado aproximadamente una tonelada y fracción, mientras que en lo que va de 2026 las incautaciones nacionales ya sobrepasan las ocho toneladas.

“Esto en virtud de que en el comparativo del año anterior solamente se había realizado el decomiso de una tonelada y fracción, mientras que ya a estas alturas del año se puede ratificar el decomiso de más de ocho toneladas de cocaína”, manifestó.

La incautación de clorhidrato de cocaína representa una afectación económica superior a los US$5,6 millones para las estructuras criminales. (Foto: Policía Nacional)

El director policial reiteró que la institución mantiene más de cuatro toneladas y media decomisadas y que los operativos continuarán en distintas zonas del país para combatir el tráfico de drogas.

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Sobre el procedimiento en Atlántida, el funcionario insistió en que los equipos policiales todavía realizaban allanamientos y que no se había cerrado la operación, por lo que no descartó que durante las próximas horas se conozcan nuevos elementos relacionados con el cargamento.

Las autoridades no precisaron inicialmente el lugar exacto donde fue encontrada la droga, ni brindaron información sobre posibles personas detenidas o vehículos decomisados durante la intervención.

El decomiso se suma a las acciones desarrolladas por las fuerzas de seguridad para interceptar cargamentos de cocaína que ingresan o transitan por Honduras, un país que por su ubicación geográfica continúa siendo utilizado como ruta para el traslado de estupefacientes hacia otros mercados.

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La Policía Nacional aseguró que continuará con las diligencias investigativas y operativas en Atlántida hasta completar el procedimiento y ofrecer un informe ampliado sobre los resultados de la intervención.