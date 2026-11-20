Rebeca Grynspan y Rafael Grossi fueron los candidatos más respaldados en las novena votación del Consejo de Seguridad para designar al próxima secretario General de la ONU

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(Desde Washington, Estados Unidos) La cumbre entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin no despejó el camino para designar al próximo secretario General de la ONU: Rebeca Grynspan y Rafael Grossi continúan encabezando las votaciones en el Consejo de Seguridad, pero mantienen el rechazo de ciertos miembros permanentes del foro mundial que traban su elección definitiva.

El Consejo de Seguridad tiene quince miembros, cinco permanentes y 10 no permanentes. Los cinco permanentes son Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido, que tienen el derecho a veto.

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Si un candidato a secretario General tiene un veto o varios, sus posibilidades para suceder a Antonio Guterres desaparecen ipso facto.

Los miembros no permanentes -en esta coyuntura- son Dinamarca, Grecia, Pakistán, Panamá, Somalia, Bahrein, Colombia, Letonia, Liberia y República Democrática del Congo.

Y aunque estos miembros no tienen el poder de veto, son fundamentales para designar al próximo Secretario General: se necesitan 9 votos, y esa mayoría se logra sólo con los miembros no permanentes del Consejo.

En esta votación -novena- se aplicó una regla formal que permite determinar si los candidatos son vetados por los miembros permanentes.

Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido votaron con una boleta roja, mientras que los integrantes no permanentes lo hicieron con una papeleta blanca.

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En este contexto, la votación resultó de la siguiente manera:

-Rebeca Grynspan tuvo 10 votos a favor (tres de miembros permanentes; cuatro votos en contra (dos de miembros permanentes) y una abstención.

-Rafael Grossi logró 8 votos a favor (dos de miembros permanentes); 6 en contra (tres de miembros permanentes) y una abstención.

Es decir: Grynspan y Grossi tienen vetos cruzados de miembros permanentes, y pareciera que el bloqueo mutuo no se resolvió en la cumbre que protagonizaron Trump, Xi y Putin en China.

Vladimir Putin, Xi Jinping y Donald Trump en la cumbre de Shenzhen, (China)

Durante la cumbre que reunió a Trump, Xi y Putin en Shenzhen (China), se aprobó una exposición de motivos que exhibe la preocupación de estos líderes globales respecto al rol futuro de la ONU.

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“Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia, China y Estados Unidos expresaron su compromiso con la reforma de la ONU, para que pueda responder con mayor eficacia a los desafíos mundiales y cumplir su misión fundamental en el ámbito de la paz y la seguridad internacionales”, sostiene el comunicado final que avalaron Trump, Xi y Putin.

Desde esta perspectiva, Estados Unidos, China y Rusia coinciden en la necesidad de remozar la ONU, pero la votación de hoy en el Consejo de Seguridad probó que Washington, Beijing y Moscú aún no detentan un candidato que sintetice sus intereses domésticos, regionales y globales.

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Grynspan es apoyada por China y Rusia, pero no tiene el consentimiento de Estados Unidos.

Grossi cuenta con el respaldo de Estados Unidos, pero su nominación es rechazada por el Reino Unido.

Estados Unidos habitualmente ordena el voto de Francia y el Reino Unido.

Sin embargo, la defensa de la soberanía de la Argentina en las Islas Malvinas, que están apropiadas ilegalmente por Londres, rompe la estrategia común de la Casa Blanca y Downing Street 10 en el Consejo de Seguridad.

China y Rusia plantearon en la última cumbre de los BRICS que se inclinaban por una candidata mujer con origen en América Latina.

Esa definición geopolítica de Xi y Putin favorece a Grynspan, pero Trump desconfía de su agenda vinculada a las políticas de genero y de defensa del medio ambiente.

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Conclusión: no se descartaba ayer en la ONU que los cinco miembros permanentes negocien un candidato diferente a los conocidos, cuando ya pasaron nueve votaciones y Guterres termina su mandato en 41 días.

El Consejo de Seguridad de la ONU hoy fracaso de nuevo en su intento de designar al próximo secretario General de la ONU

Al margen de Grynspan y Grossi, aún están pujando Lana Zaki Nusseibeh, Carolyn Rodrigues-Birkett, Olara Otunnu, Feridun Sinirlioğlu, María Fernanda Espinosa e Ivonne A-Baki.

Ya son candidatos testimoniales.