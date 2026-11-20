La Agencia de Protección Ambiental autorizó el procedimiento mediante un permiso de emergencia con vigencia hasta febrero de 2027. (Shawn Eldridge/Ejército de EEUU vía AP)

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La operación para destruir material explosivo altamente inestable en una planta militar de EEUU fue aplazada después de que autoridades estatales y residentes solicitaran más tiempo para conocer los riesgos ambientales y las medidas de seguridad. El procedimiento, que contempla dos detonaciones controladas, estaba previsto inicialmente para el viernes 20 de noviembre, pero ahora tiene como fecha programada el lunes 23, antes de que una ola de frío pueda aumentar la sensibilidad del material almacenado.

La intervención se realizará en la Iowa Army Ammunition Plant, una instalación militar ubicada cerca de Middletown, donde permanecen 68 tambores de azida de plomo degradada. El deterioro de la sustancia elevó el riesgo de una explosión accidental, por lo que el Ejército determinó que destruirla en el lugar representa la alternativa más segura. Sin embargo, el procedimiento podría liberar partículas de plomo al aire y depositarlas en terrenos, viviendas y otras superficies, de acuerdo con las evaluaciones ambientales.

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La postergación se produjo luego de que la gobernadora Kim Reynolds solicitara modificar el calendario del operativo al secretario interino del Ejército, Adam Telle. A las preocupaciones por la exposición al metal tóxico se sumaron cuestionamientos de residentes y grupos ambientalistas sobre la información difundida por las autoridades y el alcance de las medidas preventivas. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) autorizó el tratamiento mediante un permiso de emergencia que exige monitoreo ambiental y acciones de limpieza si se detecta contaminación.

Aplazamiento de la detonación tras pedido de autoridades estatales

El Ejército de EEUU decidió postergar la destrucción de los 68 tambores hasta el lunes 23 de noviembre, después de recibir solicitudes de autoridades estatales y residentes que reclamaron más tiempo para conocer los posibles efectos de la operación.

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La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, pidió al secretario interino del Ejército, Adam Telle, que retrasara el procedimiento. La solicitud fue aceptada y comunicada el jueves 19 de noviembre. Según el anuncio oficial, el nuevo calendario establece el límite de tiempo antes de que una caída de las temperaturas pueda incrementar la inestabilidad del material.

El Ejército explicó que el frío previsto podría agravar las condiciones de la azida de plomo y aumentar el riesgo de una detonación accidental. Por esa razón, el aplazamiento no implica que las autoridades hayan descartado el procedimiento, sino que busca ofrecer un margen adicional sin prolongar demasiado el almacenamiento de la sustancia.

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La decisión también se produjo en medio de cuestionamientos por la comunicación pública. The Washington Post informó que residentes y funcionarios consideraron que las advertencias llegaron con poca anticipación y que no recibieron suficiente información sobre las posibles consecuencias ambientales. The Washington Post señaló que incluso la gobernadora se habría enterado del operativo mediante un aviso público pocos días antes de la fecha original.

Las autoridades sanitarias recomendaron a la población permanecer en sus viviendas y utilizar métodos de limpieza húmeda. (EPA)

La azida de plomo degradada, detonación controlada como única salida

La azida de plomo es un compuesto químico explosivo utilizado en sistemas de iniciación de municiones. Su función es provocar una reacción que permita activar otros materiales explosivos. En la instalación militar de Iowa, el material almacenado sufrió un deterioro que aumentó considerablemente su sensibilidad a los golpes y la fricción.

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La cantidad de material que será destruida asciende a cerca de cinco toneladas, de acuerdo con The Washington Post, que informó sobre el operativo previsto en la instalación militar. El volumen corresponde a los 68 tambores de azida de plomo almacenados en la planta durante más de 20 años. Se trata de un compuesto explosivo utilizado para activar otros materiales en la fabricación de municiones.

Según la EPA, la recristalización de la sustancia durante su almacenamiento incrementó el peligro de una detonación involuntaria. La agencia señaló que alterar los recipientes podría desencadenar una explosión, lo que representa un riesgo para los trabajadores y las comunidades cercanas.

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El problema fue detectado durante una inspección del material, cuando se advirtió que el líquido utilizado para mantenerlo estabilizado se había secado y que la azida de plomo comenzaba a cristalizarse. The Washington Post, citando al Ejército, informó que las autoridades todavía intentan determinar qué provocó ese proceso.

Los especialistas evaluaron distintas alternativas para eliminar el material, pero manipular los tambores o trasladarlos a otro lugar podría aumentar el peligro. La EPA indicó que el Ejército concluyó que la detonación controlada en el sitio es la opción que permite reducir al mínimo la intervención directa sobre los recipientes.

El permiso de emergencia emitido por la agencia federal el 13 de noviembre autoriza el almacenamiento y tratamiento del material mediante detonación en el lugar. La autorización permanecerá vigente hasta el 11 de febrero de 2027 y establece condiciones específicas para la protección de la salud pública y el medio ambiente.

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Riesgo de dispersión de plomo en un radio de hasta 160 kilómetros

El procedimiento generará una nube de polvo que podría contener partículas de plomo. El Ejército advirtió que estas pueden permanecer suspendidas en el aire y posteriormente depositarse sobre el suelo, vehículos, viviendas, ventanas y otras superficies.

Las autoridades elaboraron mapas para estimar las posibles zonas de exposición. Uno contempla la dispersión de partículas en el aire y otro identifica áreas donde podrían depositarse residuos sobre superficies. Estas proyecciones dependen de factores como las condiciones meteorológicas y la dirección del viento, por lo que no representan una contaminación confirmada.

The Washington Post informó que los mapas difundidos por el Ejército contemplaban una posible dispersión aérea de hasta 160 kilómetros hacia el norte, mientras que las proyecciones de deposición superficial alcanzaban aproximadamente 48 kilómetros (30 millas), con zonas cercanas al río Mississippi y partes de Illinois.

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El plomo es un metal tóxico que puede afectar el sistema nervioso y provocar problemas de desarrollo, especialmente en niños. La exposición puede producirse por inhalación de partículas o por ingestión de polvo contaminado. Los bebés, menores de edad y mujeres embarazadas se encuentran entre los grupos más vulnerables.

Las autoridades no confirmaron que la detonación vaya a provocar contaminación en las áreas proyectadas. Los mapas funcionan como herramientas preventivas para identificar dónde podrían aplicarse medidas de protección y controles ambientales.

El Ejército de Estados Unidos aplazó la destrucción de la azida de plomo tras la solicitud de la gobernadora Kim Reynolds. (AP foto/Charlie Neibergall, archivo)

Recomendaciones para residentes antes y después de las explosiones

El Ejército y las autoridades sanitarias recomendaron a los habitantes de las zonas potencialmente afectadas reducir el contacto con el aire exterior durante el procedimiento. Las medidas incluyen permanecer dentro de las viviendas, cerrar puertas y ventanas y utilizar los sistemas de calefacción o ventilación en modo de recirculación, cuando sea posible.

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En el vecindario de Middletown City Park, algunas personas recibieron instrucciones de evacuar temporalmente debido al riesgo de vibraciones y posibles daños en ventanas por las explosiones. La recomendación no constituye una orden de evacuación para toda la localidad.

El Ejército también pidió evitar desplazamientos innecesarios por las áreas que podrían verse afectadas y prestar atención a las actualizaciones oficiales sobre la duración de la nube. Después de que se comunique que el período de exposición aérea terminó, las autoridades aconsejan limpiar las superficies que podrían acumular polvo, especialmente aquellas que los niños suelen tocar.

Las recomendaciones sanitarias incluyen evitar barrer en seco los residuos visibles y utilizar métodos de limpieza húmeda para reducir la dispersión de partículas. También se aconseja mantener a los menores alejados de patios, juegos y superficies exteriores hasta recibir indicaciones sobre las condiciones de seguridad.

Los residentes expresaron preocupación por la posible acumulación de plomo en jardines, terrenos agrícolas y áreas de juego. Sin embargo, las autoridades todavía deben determinar mediante muestreos si existe contaminación y si será necesario adoptar medidas adicionales.

Medidas de mitigación y monitoreo ambiental del Ejército

La operación contempla medidas de mitigación para disminuir la dispersión de partículas y controlar las condiciones del procedimiento. El Ejército informó que realizará trabajos sobre el terreno, humectación del suelo y muestreo del aire, además de instalar equipos de monitoreo en el perímetro de la instalación.

The Washington Post informó que las detonaciones se efectuarán dentro de cámaras subterráneas de concreto que contienen los tambores. Según el diario, las estructuras serán cubiertas con una capa de arena y se utilizarán nebulizadores para limitar la cantidad de plomo que podría liberarse. Estas medidas forman parte de las acciones previstas para reducir el impacto de la operación.

El permiso de emergencia de la EPA exige que se realicen muestreos y monitoreos así como notificaciones públicas y procedimientos de limpieza si se identifican áreas contaminadas.

La agencia también requiere que el Ejército documente las acciones realizadas y entregue un informe con los resultados del monitoreo. Los controles permitirán evaluar si las partículas se dispersaron fuera de las zonas previstas y determinar si corresponde retirar residuos o aplicar medidas de remediación.

El procedimiento permanece sujeto a las condiciones establecidas en el permiso federal y a las actualizaciones de las autoridades militares y ambientales. El objetivo es eliminar el riesgo que representa el material explosivo degradado y, al mismo tiempo, reducir la exposición de la población y los posibles efectos sobre el entorno.