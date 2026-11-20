Un equipo técnico graba una escena en una plaza urbana de Panamá mientras una persona sostiene una claqueta de cine en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El sector audiovisual panameño generó 1.680 participaciones laborales durante este año, de las cuales 742 correspondieron a talento local.

La cifra, difundida por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), refleja el peso que ganó la industria del cine y la televisión como fuente de empleo técnico y artístico en el país.

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El dato forma parte de un balance preliminar con corte a noviembre que el MICI presentó sobre el estado del sector.

Se indica que el informe confirma que Panamá acumula 45 producciones y proyectos audiovisuales en 2026.

El monto total estimado de inversión asciende a USD 19,99 millones, según el ente ministerial.

Panamá mantiene vigente varias normas legales orientadas a fomentar el desarrollo de la industria cinematográfica y audiovisual.

La cartera institucional interpreta la cifra como una muestra de que los servicios especializados vinculados al rodaje siguen atrayendo capital extranjero hacia la economía interna.

Dentro de ese total, ocho proyectos acogidos al mecanismo de retorno económico concentran USD 17,26 millones, el 86,4% del monto registrado.

El Ministerio de Comercio e Industrias señala que ese porcentaje evidencia la eficacia de los incentivos estatales para captar filmaciones de gran escala en el territorio nacional.

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Respecto a cuánto invirtió el sector audiovisual en Panamá en 2026, se tiene que según el Ministerio de Comercio e Industrias, la inversión estimada alcanza USD 19,99 millones repartidos en 45 producciones y proyectos, con 1.680 participaciones laborales generadas y 742 puestos ocupados por talento panameño hasta noviembre.

El ministerio sostiene que el objetivo de la política no se limita a atraer rodajes internacionales. La meta declarada es transformar cada proyecto extranjero en empleo directo, transferencia de conocimientos y contratación de proveedores locales.

Una claqueta de cine y documentos aluden al acuerdo de coproducción audiovisual entre la República Dominicana y Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa orientación busca un impacto medible en la industria de servicios. El MICI plantea que la estrategia también debe facilitar que el talento panameño exporte su capacidad de trabajo hacia otros mercados mediante una gestión estratégica de cada proyecto que llega al país.

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Las 742 participaciones laborales panameñas, dentro del total de 1.680 registradas, consolidan según la cartera un ecosistema que beneficia a técnicos, artistas y proveedores nacionales. El ministerio describe ese ecosistema como una integración competitiva de esos actores en cadenas de valor globales.

La Comisión Fílmica de Panamá participará en Ventana Sur 2026, que se celebrará en Montevideo, Uruguay. La misión se enmarca en la agenda de facilitación comercial y captación de compradores e inversionistas internacionales que impulsa el MICI.

El propósito de esa participación es conectar de forma directa a las empresas panameñas con creadores y tomadores de decisiones de la industria audiovisual global. El ministerio espera que ese vínculo abra posibilidades concretas de comercialización y nuevas filmaciones en el territorio nacional.

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El Ministerio de Comercio e Industrias indicó que continuará acompañando a las productoras desde las etapas iniciales de exploración y las visitas técnicas.

Se busca conectar de forma directa a las empresas panameñas con creadores y tomadores de decisiones de la industria audiovisual global.

Añadió que el acompañamiento busca asegurar que el interés internacional se traduzca en contratos firmes y desarrollo económico local.

Con esta gestión, se refuerza la narrativa institucional sobre el sector, con el objetivo de que más empresas conectadas con mercados internacionales, mayor valor agregado en los servicios prestados y más oportunidades para exportar el sello Hecho en Panamá hacia el mundo.

Desde el Ministerio de Comercio e Industrias se recordó que Panamá mantiene vigente varias normas legales que buscan fomentar el desarrollo de la industria cinematográfica y audiovisual.

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De igual manera, la fuente ministerial manifestó que las normas establecidas están orientadas a promover la protección y la conservación del patrimonio audiovisual panameño, tendientes siempre a estimular la cultura audiovisual, estableciéndose un régimen especial que otorga incentivos tributarios a las personas que realicen esta actividad en todo el territorio nacional.