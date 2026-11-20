Francisco Cerúndolo y Federico Coria posan antes del cruce entre ambos por la edición 2024. Ambos integran la lista de buena fe para la edición 2026 (Crédito: Prensa AAT)

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La Asociación Argentina de Tenis (AAT) dio a conocer las listas de buena fe oficiales para el Interclubes Profesional AAT, el tradicional certamen por equipos que reúne a los clubes más destacados en Damas y Caballeros y cuyas instancias decisivas serán el plato principal de La Semana del Tenis, en el Círculo de la Fuerza Aérea, del 7 al 13 de diciembre.

La edición 2026 contará con una jerarquía internacional de primer nivel: entre las nóminas presentadas por los clubes participantes figuran 13 tenistas ubicados dentro del Top 100 mundial y 48 representantes de Copa Davis y Billie Jean King Cup de 10 países diferentes.

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Por el lado de los varones, fueron inscriptos un total de 30 jugadores de Copa Davis de 8 nacionalidades, entre ellos la inmensa mayoría de los tenistas contemporáneos de la Selección Argentina de Tenis, el italiano Luciano Darderi -convocado por primera vez para representar al equipo europeo en las Finals 2026-, y las jóvenes promesas del tenis sudamericano Gonzalo Bueno (Perú) y Juan Carlos Prado (Bolivia).

Por el lado de las mujeres, en las nóminas figuran 18 jugadoras de Billie Jean King Cup de 4 países diferentes, con las principales representantes nacionales, incluidas Justina González Daniele, Luciana Moyano y Florencia Urrutia, tres tenistas que harán su debut este fin de semana ante Japón, como visitante.

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El Interclubes será el plato fuerte de La Semana del Tenis, del 7 al 13 de diciembre en Vicente López

Las principales figuras en Caballeros

Tenis Club Argentino (TCA): presenta un plantel encabezado por Sebastián Báez , Mariano Navone , Thiago Tirante y Francisco Comesaña .

Harrods Gath & Chaves: cuenta con la presencia del italiano Luciano Darderi , junto a Camilo Ugo Carabelli , Alex Barrena y los doblistas Guido Andreozzi y Mariano Kestelboim .

Buenos Aires Lawn Tennis Club (BALTC): anotó a Tomás Etcheverry , Román Burruchaga y Andrés Molteni como sus principales cartas, acompañados por Lautaro Midón, Juan Pablo Varillas, Federico Gómez y Juan Pablo Ficovich .

Belgrano Athletic Club: tendrá como estandartes a los hermanos Francisco Cerúndolo y Juan Manuel Cerúndolo .

Asociación de Deportes Racionales (ADR): sumó talento sudamericano con el chileno Tomás Barrios Vera y el boliviano Juan Carlos Prado , además de Guido Justo y el estadounidense Tristan Boyer .

Club Atlético Comercio: liderado por el campeón panamericano y ganador del Argentina Open 2024, Facundo Díaz Acosta .

Florida Tenis Club: encabezado por el brasileño Matheus Pucinelli de Almeida y Genaro Olivieri .

River Plate: tiene como principal figura a Federico Coria .

Temperley Lawn Tennis Club: presenta a Facundo Mena y Juan Manuel La Serna, junto a Máximo Zeitune, el italiano Franco Agamenone y el brasileño Daniel Dutra Silva.

Asimismo, el torneo contará con jugadores de extensa trayectoria internacional y experiencia en Copa Davis en otros planteles, como Carlos Berlocq (GEBA), Renzo Olivo (San Lorenzo), los hermanos peruanos Conner y Arklon Huertas del Pino (SITAS), Santiago Rodríguez Taverna y Andrea Collarini (Racing Club).

Buenos Aires Lawn Tennis Club se coronó campeón de la edición 2025 en Caballeros (Crédito: Prensa AAT)

Las principales figuras en Damas

Asociación de Deportes Racionales (ADR): tendrá a Nadia Podoroska , Martina Capurro , Luciana Moyano y Carla Markus .

Buenos Aires Lawn Tennis Club (BALTC): contará con Lourdes Carlé y las seleccionadas para la BLJK Justina González Daniele y Florencia Urrutia , más Paula Ormaechea y la mexicana Ana Sofía Sánchez .

River Plate: su principal figura será Julia Riera .

Tenis Club Argentino (TCA): la carta principal será Jazmín Ortenzi, junto a la ecuatoriana Mell Elizabeth Reasco y Luna Cinalli.

Completan la competencia femenina Club Atlético Comercio, Darling Tennis Club, Ferro Carril Oeste (con la histórica capitana y ex Top 40 Mariana Díaz Oliva en su lista), GEBA, Harrods (con Berta Bonardi), Independiente, Luján Tennis Club, Náutico Hacoaj, San Fernando, San Lorenzo y Vélez Sarsfield.

Cronograma del torneo y entradas

La acción comenzará con la ronda base (fase de grupos en formato local y visitante) los días viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de diciembre, cuyas zonas se sortearán el jueves 26 de noviembre en el Círculo de la Fuerza Aérea.

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A partir del lunes 7, Las Finales del Interclubes Profesional AAT se disputarán íntegramente sobre las canchas rápidas del Círculo de la Fuerza Aérea en el marco de La Semana del Tenis.

Lunes 7, martes 8 y miércoles 9: Cuartos de final (Damas y Caballeros), desde las 10:00.

Jueves 10: Jornada libre de competencia profesional (se desarrollará el Congreso de Entrenadores de 14:00 a 18:00).

Viernes 11: Semifinales de Damas, a partir de las 14:00 y no antes de las 18:00 (y Congreso de Gestión del Tenis de 10:00 a 16:00).

Sábado 12: Semifinales de Caballeros, a partir de las 14:00 y no antes de las 18:00.

Domingo 13: Finales. Definición de Damas a las 10:00 y de Caballeros no antes de las 15:00.

Las entradas para disfrutar de todas las jornadas saldrán a la venta en los próximos días a través de Ticketek.

Ferro se consagró campeón de la edición 2025 en Damas (Crédito: Prensa AAT)

Listas de buena fe completas del Interclubes Profesional AAT

CABALLEROS – RANKING ATP

A. SAN LORENZO DE ALMAGRO

Lucio Ratti – ARG – 371

Bruno Schroeder Fernandez – BRA – 553

Julian Cundom – ARG – 921

Mateo Del Pino – ARG – 1017

Renzo Olivo – ARG – 1211 (dobles)

Ezequiel Fagotti – ARG

Benicio Denti – ARG

Agustin Marquez – ARG

Nehuen Gomez – ARG

Juan Ignacio Ameal – ARG

Bautista Kozima – ARG

Nicolas Fernando Virdo – ARG

German Andres Alonso – ARG

ASOC. DEP. RACIONALES

Marcelo Tomas Barrios Vera – CHI – 154

Guido Ivan Justo – ARG – 186

Juan Carlos Prado Angelo – BOL – 193

Tristan William Boyer – USA – 207

Franco Roncadelli – URU – 261

Carlos Zarate – ARG – 341

Juan Estevez – ARG – 357

Pablo Mikito Maccarone – ARG

Luciano Doria – ARG

Bruno Temi – ARG

Juan Vazquez-Valenzuela – ARG

Patricio Heras – ARG

Ezequiel Krivulin – ARG

Tobias Tassara – ARG

ATLETICO MONTE GRANDE

Igor Ribeiro Marcondes – BRA – 279

Lorenzo Joaquin Rodriguez – ARG – 517

Mateo Berta – ARG – 1737 (dobles)

Alejandro Damian Gramajo – ARG

Joaquin Caminos – ARG

Guido Diaz – ARG

Juan Francisco Subinaga – ARG

Santiago Barrio – ARG

Alejo Ferragut – ARG

Bautista Muller – ARG

Marcos Nahuel Suarez – ARG

Ignacio Agustin Casas – ARG

Marcos Gabriel Castares – ARG

Jorge Ignacio Bozza – ARG

Gian Fran Garretta Altamirano – ARG

Lautaro Federico Ayala – ARG

Juan Pablo Salandin – ARG

Nicolas Fernandez Viña – ARG

Federico Luengo – ARG

Facundo Nogareda – ARG

BS.AS.LAWN TENNIS CLUB

Tomas Martin Etcheverry – ARG – 31

Roman Burruchaga – ARG – 76

Lautaro Midon – ARG – 185

Gonzalo Sebastian Bueno Rodriguez – PER - 198

Juan Pablo Varillas – PER – 202

Federico Agustin Gomez – ARG – 208

Juan Pablo Ficovich – ARG – 370

Dante Pagani – ARG – 1026

Santiago Giamichelle – ARG – 1259

Andres Molteni – ARG – 54 (dobles)

Gaston Adrian Briano – ARG

CLUB BELGRANO

Francisco Cerundolo – ARG – 20

Juan Manuel Cerundolo – ARG – 54

Tomas Martinez – ARG – 793

Ezequiel Monferrer – ARG – 989

Nicolas Garcia Longo – ARG – 1101

Lucas Goncalves Franca – BRA – 2082

Augustin Maxime Miramontes – ARG

Juan Ignacio Ureta Tomas – ARG

Fermin Ureta Tomas – ARG

Lucas Luini – ARG

Ayrton Andres Rodriguez – ARG

Manuel Jaimovich – ARG

Guilherme Do Val – BRA

Santiago Fernandez Podesta – ARG

Manu Seijas-Wright – GBR

COMERCIO

Facundo Diaz Acosta – ARG – 72

Ignacio Martin Monzon – ARG – 578

Matias Franco Descotte – ARG – 1734

Facundo Perlov – ARG – 2003

Ariel Behar – URU – 90 (dobles)

Nikos Lehmann – ARG – 2159 (dobles)

Nicolas Jara-Lozano – ARG

Tiziano Dante Barbier – ARG

Andres Anibal Dellatorre – ARG

Sebastian Hartbrecht – ARG

Gonzalo Lavaselli – ARG

Juan Jose Seminara – ARG

Guillermo J. Bujniewicz – ARG

Matias Salinas – ARG

Cristian Genesio – ARG

Tomas Spilzinger – ARG

Jonathan David Navarro – ARG

Julian Rodriguez – ARG

Julian Agustin Marot – ARG

Ignacio Fernandez Lilli – ARG

Juan Pablo Seminara – ARG

Lucas Guallar – ARG

Gonzalo Astobiza – ARG

Alejo Guillen – ARG

FERRO CARRIL OESTE

Geovanni Branchetti – ARG – 1553

Felipe Dreer – ARG – 2082

Augusto Mateo Lucarelli – ARG – 2219

Ian Luca Vertberger – ARG – 2246

Franco Emanuel Egea – ARG

Vicente Jose Benitez – ARG

Bruno Zarlenga – ARG

Valentino De Pellegrin – ARG

Manuel Francisco Peña – ARG

Felipe Gonzalez – ARG

Dan Ezequiel Chaia – ARG

Daniel Ignacio Vallina – ARG

Chaves Federico A. Waidlich – ARG

Ramiro De La Iglesia – ARG

Gustavo Sterin – ARG

German Ignacio Sartori – ARG

Nicolas Daniel Vergara – ARG

Christian Ezequiel Arquez – ARG

FLORIDA TENIS CLUB

Matheus Pucinelli De Almeida – BRA – 197

Genaro Olivieri – ARG – 257

Thiago Cigarran – ARG – 595

Santiago De La Fuente – ARG – 757

Nicolas Hollender – ARG – 1572

Ignacio Dapas – ARG

Leonardo Olguin – ARG

Gonzalo Ernesto Tur – ARG

Pier Squillari – ARG

Mariano Lasaigues – ARG

Luciano Bigliani – ARG

Tomas De Seta – ARG

Dylan Ramsay – ARG

GIMNASIA Y ESG. DE BS.AS.

Franco Ribero – ARG – 683

Mateo Geronimo Carballo – ARG – 2254 (dobles)

Tomas Re – ARG -

Alexander Merino – PER – 206 (dobles)

Carlos Berlocq – ARG

Lazaro Pirille – ARG

Francisco Correa Iguiñiz – ARG

Maximiliano Chimenti – ARG

HARRODS, GATH Y CHAVES

Luciano Tadeo Darderi – ITA – 21

Camilo Ugo Carabelli – ARG – 81

Hugo Ernesto Dellien – BOL – 107

Alex Barrena – ARG – 224

Joaquin Aguilar Cardozo – URU – 288

Guido Andreozzi – ARG – 16 (dobles)

Mariano Kestelboim – ARG – 1216

Thiago Agustin Pernas – ARG – 1166

Vito Darderi – ITA – 1690

Ignacio Carou – URU – 1734

Franco Capalbo – ARG

Gino Jose Luis Labbe Vidoni – ARG

Tomas Lipovsek Puches – ARG

RACING CLUB

Gonzalo Villanueva – ARG – 325

Santiago Rodriguez Taverna – ARG – 423

Hernan Casanova – ARG – 438

Andrea Collarini – ARG – 475

Manuel Mouilleron Salvo – ARG – 1517

Valentino Martin Conte – ARG – 1634

Francisco Jose Gay – ARG

Lucas Perez – ARG

Andres Horacio Amarfil – ARG

Felipe Agustin Salinas – ARG

Joaquin Lapido – ARG

RIVER PLATE

Valerio Aboian – ARG – 258

Federico Coria – ARG – 831

Segundo Goity – ARG – 1048

Benjamin Chelia – ARG – 1458

Agustin Libre – ARG – 2246

Juan Ignacio Lombisano – ARG

Marco Saffratti – ARG

Santiago Besada – ARG

Gabriel Alejandro Hidalgo – ARG

Mateo Besada – ARG

Agustin Gervasoni – ARG

Mauricio Sorrento – ARG

SOC.ITALIANA (SITAS)

Con Huertas Del Pino – PER – 638

Arklon Huertas Del Pino – PER – 755

Matias Ponce De Leon Gomila – ESP – 1182

Tadeo Meneo – ARG – 1502

Ramiro Jesus Amarilla – ARG – 2003

Santiago Pedro Franchini – ARG – 1855 (dobles)

Francisco Crosio – ARG

Mateo Scelso – ARG

Matias Riva – ARG

Juan Ignacio Antunez Carballo – ARG

Mariano Cassan – ARG

TEMPERLEY L.T.C.

Facundo Mena – ARG – 196

Juan Manuel La Serna – ARG – 254

Franco Agamenone – ITA – 364

Maximo Zeitune – ARG – 516

Daniel Dutra Silva – BRA – 567

Nicolas Andres Villalon Valdez – CHI – 713

Valentino Grippo – ARG – 1205

Facundo Juarez – ITA

Pablo Gabriel Cuevas – URU

Tomas Giangrasso – ARG

Joaquin Sabina – ARG

Ayrton Marcos – ARG

Juan Ignacio Cortarello – ARG

Owen Nahuel Campos – ARG

Jarno Cefarelli – ARG

Patricio Claudio Pistolozzi – ARG

Santiago Alcorta – ARG

Federico Alcorta – ARG

Bernardo Tajada – ARG

TENIS CLUB ARGENTINO

Mariano Navone – ARG – 48

Sebastian Baez – ARG – 52

Thiago Agustin Tirante – ARG – 53

Francisco Comesaña – ARG – 135

Juan Bautista Torres – ARG – 314

Luciano Emanuel Ambrogi – ARG – 335

Alexis Gurmendi – ARG – 1842

Máximo González – ARG – 55 (dobles)

Facundo Bagnis – ARG – 1125 (dobles)

Guillermo Duran – ARG

Juan Ignacio Londero – ARG

Andres Medus – ARG

Nicolas Eli – ARG

Gonzalo Le Gentil – ARG

Leonardo Mayer – ARG

Juan Cruz Estevarena – ARG

Martin Estevarena – ARG

Manuel Barroetavena – ARG

Jonathan Gonzalia – ARG

Juan Pablo Yunis – ARG

Ariel Andres Rossi – ARG

Manuel Pablo Astrada – ARG

Cristobal (H) Aguirre – ARG

Sebastian Lambardi – ARG

Santiago Juan Storni – ARG

Rafael Guida – ARG

URQUIZA TENIS CLUB

Marlon Amar Marie Vankan – GER – 651

Lorenzo Gagliardo – ARG – 787

Fermin Tenti – ARG – 863

Lautaro Agustin Falabella – ARG – 1388

Juan Bautista Otegui – ARG – 1567

Alejo Lingua Lavallen – ARG – 1919

Rodrigo Varillas – PER – 2267 (dobles)

Andres Gabriel Ciurletti – ARG

Luciano Tacchi – ARG

Nicolas Bianchi – ARG

Gino Romano – ARG

Valentin Manuel Greco – ARG

Alejo Vilaro – ARG

Matias Rodolfo Buchhass – ARG

Geronimo Degreef – ARG

DAMAS – RANKING WTA

A. SAN LORENZO DE ALMAGRO

Ambar Corbalan Miranda – ARG

Juliana Rodriguez – ARG

Abril Pajello – ARG

Maria Victoria Marchesini – ARG

Danna Rey Staffolani – ARG

Lorena Karina Massara – ARG

Sofia Lucia Marquez – ARG

Camila Lescano Iglesias – ARG

Carolina Belen Towstyka – ARG

Milena Sofia Garcete – ARG

Iara Pawelek Piscopo – ARG

Mia Denis – ARG

Agustina Michelle Cateura – ARG

Ana Milagros Sueyras – ARG

ASOC. DEP. RACIONALES

Nadia Podoroska – ARG – 188

Martina Capurro – ARG – 280

Luciana Moyano – ARG – 551

Carla Markus – ARG – 637

Josefina Estevez – ARG – 751

Marian Gomez Pezuela Cano – MEX – 1206

Camila Veronica Markus – ARG – 1231

Ornela Luisana Mondati – ARG

Mia E´Halli Obeid – ARG

Katja Belen Markus – ARG

Juana Baczynski – ARG

Dolores Gabarain – ARG

BS.AS.LAWN TENNIS CLUB

Maria Lourdes Carle – ARG – 232

Ana Sofia Sanchez – MEX – 353

Justina Mari Gonzalez Daniele – ARG – 404

Maria Florencia Urrutia – ARG – 439

Paula Ormaechea – ARG – 984

Mailen Auroux – ARG

Maria Florencia Labat – ARG

Juliana Piumatti – ARG

Matilda Werle – ARG

Mariana Maulhardt – ARG

Berenice Maulhardt – ARG

COMERCIO

Alisa Danilova – RUS – 1027

Ana Victoria Gobbi Monllau – ARG – 1130

Sofia Finchelstein – ARG

Jesica Orselli – ARG

Malena Serra – ARG

Natalia Gisela Gussoni – ARG

Maria Soledad Rotela – ARG

Maria Victoria Rosenblat – ARG

Ana Maria Lopez – ARG

Maria Cecilia Acosta – ARG

Cynthia Edenburg – ARG

Gretel Gonzalez Glanzmann – ARG

Cristina Tessi – ARG

Gabriela Galan – ARG

Paula Veronica Cantarutti – ARG

M. Alejandra Rodiño – ARG

Manuela Altmayer Perrone – ARG

COMERCIO

Alisa Danilova – RUS – 1027

Ana Victoria Gobbi Monllau – ARG – 1130

Sofia Finchelstein – ARG

Jesica Orselli – ARG

Malena Serra – ARG

Natalia Gisela Gussoni – ARG

Maria Soledad Rotela – ARG

Maria Victoria Rosenblat – ARG

Ana Maria Lopez – ARG

Maria Cecilia Acosta – ARG

Cynthia Edenburg – ARG

Gretel Gonzalez Glanzmann – ARG

Cristina Tessi – ARG

Gabriela Galan – ARG

Paula Veronica Cantarutti – ARG

M. Alejandra Rodiño – ARG

Manuela Altmayer Perrone – ARG

DARLING TENNIS CLUB

Maia Selene Rey Staffolani – ARG

Sofia Del Mar Blasi – ARG

Natalia Grisolia – ARG

Jimena Paula Garbino – ARG

Ana Pontieri – ARG

Victoria Grisolia – ARG

Maria Fernanda Calviño – ARG

FERRO CARRIL OESTE

Pilar Beveraggi Lespiau – ARG – 1321

Agostina Motta – ARG

Tiara Belen Alvarez – ARG

Mariana Diaz Oliva – ARG

Silvina Alejandra(Int Delgado – ARG

Gabriela Lydia Riveros – ARG

Camila Moreno – ARG

Marina Gando – ARG

GIMNASIA Y ESG. DE BS.AS.

Emily Zornada – ARG – 1196

Carola Celina Sosa – ARG – 1352 (dobles)

Martina Maria Bovio – ARG

Maria Victoria Domina – ARG

Serena Pereyra Giubbani – ARG

Mora Valentina Diaz – ARG

Maria Daniela Frascini – ARG

Malena Molina – ARG

Maria Jose Escobar Gonzalez – ARG

Agostina Rodriguez Ventura – ARG

Carolina Elfman – ARG

HARRODS, GATH Y CHAVES

Berta Bonardi – ARG – 615

Maria Fernanda Navarro Oliva – MEX – 654

Agustina Chlpac – ARG – 944

Florencia Moron – ARG – 1468

Caira Vega Gudiño – ARG – 1468

Luciana Blatter – ARG – 1598 (dobles)

Aiken Valenti Tejada Pesarini – ARG

Daphne Belen Marquez – ARG

Agostina Landa – ARG

Delfina Yañez – ARG

Lara Ines Sanchez Sopeña – ARG

INDEPENDIENTE

Maiten Garay – ARG

Betina Buris – ARG

Paula Corbalan – ARG

Katherine Ziyi Gao – CHN

Maria Del Rosario Paso Diaz – ARG

Maria Florencia Rivolta – ARG

Analia Lopez – ARG

Elizabeth Jimena Caamaño – ARG

Daniela Veronica Menendez – ARG

Jesica Liliana Michelini – ARG

LUJAN TENNIS CLUB

Maria Ines Nuñez – ARG

Luana Denise Caceres – ARG

Mia Celeste Brayotta – ARG

Joaquina Zapata – ARG

Lucia Bosio – ARG

Dana Ferreyra – ARG

Angeles Raso Montes – ARG

Paloma Chidichimo – ARG

NAUTICO HACOAJ

Sofia Meabe – ARG – 1122

Sol Rabin – ARG – 1321

Agustina Daniela Duarte – ARG – 1506

Lucia Grinberg – ARG

Maria Sol Alvarez Brandon – ARG

Gabriela Arantxa Pimentel Basurto – PER

Angela Moren Medinaceli Lobos – ARG

Camila Sragowitz Miler – ARG

Josefa Antonia Segovia Baldes – CHI

Jackelin Solange Abigai Silva – ARG

Maria Angelica Flores – ARG

Delfina Amalia Juncos – ARG

Mariela Spolski – ARG

Mariana Villar – ARG

Eugenia Pilar Brites – ARG

RIVER PLATE

Julia Riera – ARG – 137

Isabel Arabarco – ARG – 1506

Sofia Simon Padros – ARG

Luna Morini – ARG

Felicitas Simon Padros – ARG

Merlina Sarno – ARG

Josefina Lopez – ARG

Amanda Victori Uribe Alvarado – ARG

Renata Delfina Ferrari – ARG

Olivia Scattini – ARG

SAN FERNANDO

Melina Maria Maruca – ARG – 1506

Martina Alejandra Piotti – ARG

Juliana Larzabal – ARG

Anabella Lorenzo – ARG

Florencia Betina Narvaez – ARG

Aldana Ciccarelli – ARG

Macarena Sedano Acosta – ARG

Mariana Soledad Esperon – ARG

Mariana Laura Sassone – ARG

Evangelina Rigali – ARG

Amalia Andrea Zarate – ARG

TENIS CLUB ARGENTINO

Jazmin Azul Ortenzi – ARG – 180

Mell Elizabeth Reasco – ECU – 360

Luna Cinalli – ARG – 579

Marina Bulbarella – ARG – 1086

Julia Caffarena – ARG

Lia Aguirre – ARG

Maria Mercedes Kaltakian – ARG

Ornella Marcela Spinetta – ARG

Victoria Paez – ARG

Cora Mallea De Salimei – ARG

Gloria Aguirre – ARG

Mariana Beatriz Lopez – ARG

Clara Tresca – ARG

Pampa Callero Moreno Quintana – ARG

Candelaria Vieyra – ARG

VÉLEZ SARSFIELD

Maria Del Carmen Chavez – ARG

Sachenka Valeska Rios Romero – VEN

Martina Acebedo Bonocore – ARG

Maria Victoria Burstein – ARG

Heisa Briceño – ARG

Sol Maria Terracina – ARG

Maria Belen Corbalan – ARG

Mariana Nora Conde – ARG

Laura Susana Moares – ARG

Laura Andrea – ARG

Lara Viviana Sisca – ARG

Maria Noel Losada – ARG

Maria Soledad Cangas – ARG

Maria Julia Santiago – ARG

Micaela Junyent – ARG