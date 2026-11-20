La Asociación Argentina de Tenis (AAT) dio a conocer las listas de buena fe oficiales para el Interclubes Profesional AAT, el tradicional certamen por equipos que reúne a los clubes más destacados en Damas y Caballeros y cuyas instancias decisivas serán el plato principal de La Semana del Tenis, en el Círculo de la Fuerza Aérea, del 7 al 13 de diciembre.
La edición 2026 contará con una jerarquía internacional de primer nivel: entre las nóminas presentadas por los clubes participantes figuran 13 tenistas ubicados dentro del Top 100 mundial y 48 representantes de Copa Davis y Billie Jean King Cup de 10 países diferentes.
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Por el lado de los varones, fueron inscriptos un total de 30 jugadores de Copa Davis de 8 nacionalidades, entre ellos la inmensa mayoría de los tenistas contemporáneos de la Selección Argentina de Tenis, el italiano Luciano Darderi -convocado por primera vez para representar al equipo europeo en las Finals 2026-, y las jóvenes promesas del tenis sudamericano Gonzalo Bueno (Perú) y Juan Carlos Prado (Bolivia).
Por el lado de las mujeres, en las nóminas figuran 18 jugadoras de Billie Jean King Cup de 4 países diferentes, con las principales representantes nacionales, incluidas Justina González Daniele, Luciana Moyano y Florencia Urrutia, tres tenistas que harán su debut este fin de semana ante Japón, como visitante.
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Las principales figuras en Caballeros
- Tenis Club Argentino (TCA): presenta un plantel encabezado por Sebastián Báez, Mariano Navone, Thiago Tirante y Francisco Comesaña.
- Harrods Gath & Chaves: cuenta con la presencia del italiano Luciano Darderi, junto a Camilo Ugo Carabelli, Alex Barrena y los doblistas Guido Andreozzi y Mariano Kestelboim.
- Buenos Aires Lawn Tennis Club (BALTC): anotó a Tomás Etcheverry, Román Burruchaga y Andrés Molteni como sus principales cartas, acompañados por Lautaro Midón, Juan Pablo Varillas, Federico Gómez y Juan Pablo Ficovich.
- Belgrano Athletic Club: tendrá como estandartes a los hermanos Francisco Cerúndolo y Juan Manuel Cerúndolo.
- Asociación de Deportes Racionales (ADR): sumó talento sudamericano con el chileno Tomás Barrios Vera y el boliviano Juan Carlos Prado, además de Guido Justo y el estadounidense Tristan Boyer.
- Club Atlético Comercio: liderado por el campeón panamericano y ganador del Argentina Open 2024, Facundo Díaz Acosta.
- Florida Tenis Club: encabezado por el brasileño Matheus Pucinelli de Almeida y Genaro Olivieri.
- River Plate: tiene como principal figura a Federico Coria.
- Temperley Lawn Tennis Club: presenta a Facundo Mena y Juan Manuel La Serna, junto a Máximo Zeitune, el italiano Franco Agamenone y el brasileño Daniel Dutra Silva.
Asimismo, el torneo contará con jugadores de extensa trayectoria internacional y experiencia en Copa Davis en otros planteles, como Carlos Berlocq (GEBA), Renzo Olivo (San Lorenzo), los hermanos peruanos Conner y Arklon Huertas del Pino (SITAS), Santiago Rodríguez Taverna y Andrea Collarini (Racing Club).
Las principales figuras en Damas
- Asociación de Deportes Racionales (ADR): tendrá a Nadia Podoroska, Martina Capurro, Luciana Moyano y Carla Markus.
- Buenos Aires Lawn Tennis Club (BALTC): contará con Lourdes Carlé y las seleccionadas para la BLJK Justina González Daniele y Florencia Urrutia, más Paula Ormaechea y la mexicana Ana Sofía Sánchez.
- River Plate: su principal figura será Julia Riera.
- Tenis Club Argentino (TCA): la carta principal será Jazmín Ortenzi, junto a la ecuatoriana Mell Elizabeth Reasco y Luna Cinalli.
Completan la competencia femenina Club Atlético Comercio, Darling Tennis Club, Ferro Carril Oeste (con la histórica capitana y ex Top 40 Mariana Díaz Oliva en su lista), GEBA, Harrods (con Berta Bonardi), Independiente, Luján Tennis Club, Náutico Hacoaj, San Fernando, San Lorenzo y Vélez Sarsfield.
Cronograma del torneo y entradas
La acción comenzará con la ronda base (fase de grupos en formato local y visitante) los días viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de diciembre, cuyas zonas se sortearán el jueves 26 de noviembre en el Círculo de la Fuerza Aérea.
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A partir del lunes 7, Las Finales del Interclubes Profesional AAT se disputarán íntegramente sobre las canchas rápidas del Círculo de la Fuerza Aérea en el marco de La Semana del Tenis.
- Lunes 7, martes 8 y miércoles 9: Cuartos de final (Damas y Caballeros), desde las 10:00.
- Jueves 10: Jornada libre de competencia profesional (se desarrollará el Congreso de Entrenadores de 14:00 a 18:00).
- Viernes 11: Semifinales de Damas, a partir de las 14:00 y no antes de las 18:00 (y Congreso de Gestión del Tenis de 10:00 a 16:00).
- Sábado 12: Semifinales de Caballeros, a partir de las 14:00 y no antes de las 18:00.
- Domingo 13: Finales. Definición de Damas a las 10:00 y de Caballeros no antes de las 15:00.
Las entradas para disfrutar de todas las jornadas saldrán a la venta en los próximos días a través de Ticketek.
Listas de buena fe completas del Interclubes Profesional AAT
CABALLEROS – RANKING ATP
A. SAN LORENZO DE ALMAGRO
Lucio Ratti – ARG – 371
Bruno Schroeder Fernandez – BRA – 553
Julian Cundom – ARG – 921
Mateo Del Pino – ARG – 1017
Renzo Olivo – ARG – 1211 (dobles)
Ezequiel Fagotti – ARG
Benicio Denti – ARG
Agustin Marquez – ARG
Nehuen Gomez – ARG
Juan Ignacio Ameal – ARG
Bautista Kozima – ARG
Nicolas Fernando Virdo – ARG
German Andres Alonso – ARG
ASOC. DEP. RACIONALES
Marcelo Tomas Barrios Vera – CHI – 154
Guido Ivan Justo – ARG – 186
Juan Carlos Prado Angelo – BOL – 193
Tristan William Boyer – USA – 207
Franco Roncadelli – URU – 261
Carlos Zarate – ARG – 341
Juan Estevez – ARG – 357
Pablo Mikito Maccarone – ARG
Luciano Doria – ARG
Bruno Temi – ARG
Juan Vazquez-Valenzuela – ARG
Patricio Heras – ARG
Ezequiel Krivulin – ARG
Tobias Tassara – ARG
ATLETICO MONTE GRANDE
Igor Ribeiro Marcondes – BRA – 279
Lorenzo Joaquin Rodriguez – ARG – 517
Mateo Berta – ARG – 1737 (dobles)
Alejandro Damian Gramajo – ARG
Joaquin Caminos – ARG
Guido Diaz – ARG
Juan Francisco Subinaga – ARG
Santiago Barrio – ARG
Alejo Ferragut – ARG
Bautista Muller – ARG
Marcos Nahuel Suarez – ARG
Ignacio Agustin Casas – ARG
Marcos Gabriel Castares – ARG
Jorge Ignacio Bozza – ARG
Gian Fran Garretta Altamirano – ARG
Lautaro Federico Ayala – ARG
Juan Pablo Salandin – ARG
Nicolas Fernandez Viña – ARG
Federico Luengo – ARG
Facundo Nogareda – ARG
BS.AS.LAWN TENNIS CLUB
Tomas Martin Etcheverry – ARG – 31
Roman Burruchaga – ARG – 76
Lautaro Midon – ARG – 185
Gonzalo Sebastian Bueno Rodriguez – PER - 198
Juan Pablo Varillas – PER – 202
Federico Agustin Gomez – ARG – 208
Juan Pablo Ficovich – ARG – 370
Dante Pagani – ARG – 1026
Santiago Giamichelle – ARG – 1259
Andres Molteni – ARG – 54 (dobles)
Gaston Adrian Briano – ARG
CLUB BELGRANO
Francisco Cerundolo – ARG – 20
Juan Manuel Cerundolo – ARG – 54
Tomas Martinez – ARG – 793
Ezequiel Monferrer – ARG – 989
Nicolas Garcia Longo – ARG – 1101
Lucas Goncalves Franca – BRA – 2082
Augustin Maxime Miramontes – ARG
Juan Ignacio Ureta Tomas – ARG
Fermin Ureta Tomas – ARG
Lucas Luini – ARG
Ayrton Andres Rodriguez – ARG
Manuel Jaimovich – ARG
Guilherme Do Val – BRA
Santiago Fernandez Podesta – ARG
Manu Seijas-Wright – GBR
COMERCIO
Facundo Diaz Acosta – ARG – 72
Ignacio Martin Monzon – ARG – 578
Matias Franco Descotte – ARG – 1734
Facundo Perlov – ARG – 2003
Ariel Behar – URU – 90 (dobles)
Nikos Lehmann – ARG – 2159 (dobles)
Nicolas Jara-Lozano – ARG
Tiziano Dante Barbier – ARG
Andres Anibal Dellatorre – ARG
Sebastian Hartbrecht – ARG
Gonzalo Lavaselli – ARG
Juan Jose Seminara – ARG
Guillermo J. Bujniewicz – ARG
Matias Salinas – ARG
Cristian Genesio – ARG
Tomas Spilzinger – ARG
Jonathan David Navarro – ARG
Julian Rodriguez – ARG
Julian Agustin Marot – ARG
Ignacio Fernandez Lilli – ARG
Juan Pablo Seminara – ARG
Lucas Guallar – ARG
Gonzalo Astobiza – ARG
Alejo Guillen – ARG
FERRO CARRIL OESTE
Geovanni Branchetti – ARG – 1553
Felipe Dreer – ARG – 2082
Augusto Mateo Lucarelli – ARG – 2219
Ian Luca Vertberger – ARG – 2246
Franco Emanuel Egea – ARG
Vicente Jose Benitez – ARG
Bruno Zarlenga – ARG
Valentino De Pellegrin – ARG
Manuel Francisco Peña – ARG
Felipe Gonzalez – ARG
Dan Ezequiel Chaia – ARG
Daniel Ignacio Vallina – ARG
Chaves Federico A. Waidlich – ARG
Ramiro De La Iglesia – ARG
Gustavo Sterin – ARG
German Ignacio Sartori – ARG
Nicolas Daniel Vergara – ARG
Christian Ezequiel Arquez – ARG
FLORIDA TENIS CLUB
Matheus Pucinelli De Almeida – BRA – 197
Genaro Olivieri – ARG – 257
Thiago Cigarran – ARG – 595
Santiago De La Fuente – ARG – 757
Nicolas Hollender – ARG – 1572
Ignacio Dapas – ARG
Leonardo Olguin – ARG
Gonzalo Ernesto Tur – ARG
Pier Squillari – ARG
Mariano Lasaigues – ARG
Luciano Bigliani – ARG
Tomas De Seta – ARG
Dylan Ramsay – ARG
GIMNASIA Y ESG. DE BS.AS.
Franco Ribero – ARG – 683
Mateo Geronimo Carballo – ARG – 2254 (dobles)
Tomas Re – ARG -
Alexander Merino – PER – 206 (dobles)
Carlos Berlocq – ARG
Lazaro Pirille – ARG
Francisco Correa Iguiñiz – ARG
Maximiliano Chimenti – ARG
HARRODS, GATH Y CHAVES
Luciano Tadeo Darderi – ITA – 21
Camilo Ugo Carabelli – ARG – 81
Hugo Ernesto Dellien – BOL – 107
Alex Barrena – ARG – 224
Joaquin Aguilar Cardozo – URU – 288
Guido Andreozzi – ARG – 16 (dobles)
Mariano Kestelboim – ARG – 1216
Thiago Agustin Pernas – ARG – 1166
Vito Darderi – ITA – 1690
Ignacio Carou – URU – 1734
Franco Capalbo – ARG
Gino Jose Luis Labbe Vidoni – ARG
Tomas Lipovsek Puches – ARG
RACING CLUB
Gonzalo Villanueva – ARG – 325
Santiago Rodriguez Taverna – ARG – 423
Hernan Casanova – ARG – 438
Andrea Collarini – ARG – 475
Manuel Mouilleron Salvo – ARG – 1517
Valentino Martin Conte – ARG – 1634
Francisco Jose Gay – ARG
Lucas Perez – ARG
Andres Horacio Amarfil – ARG
Felipe Agustin Salinas – ARG
Joaquin Lapido – ARG
RIVER PLATE
Valerio Aboian – ARG – 258
Federico Coria – ARG – 831
Segundo Goity – ARG – 1048
Benjamin Chelia – ARG – 1458
Agustin Libre – ARG – 2246
Juan Ignacio Lombisano – ARG
Marco Saffratti – ARG
Santiago Besada – ARG
Gabriel Alejandro Hidalgo – ARG
Mateo Besada – ARG
Agustin Gervasoni – ARG
Mauricio Sorrento – ARG
SOC.ITALIANA (SITAS)
Con Huertas Del Pino – PER – 638
Arklon Huertas Del Pino – PER – 755
Matias Ponce De Leon Gomila – ESP – 1182
Tadeo Meneo – ARG – 1502
Ramiro Jesus Amarilla – ARG – 2003
Santiago Pedro Franchini – ARG – 1855 (dobles)
Francisco Crosio – ARG
Mateo Scelso – ARG
Matias Riva – ARG
Juan Ignacio Antunez Carballo – ARG
Mariano Cassan – ARG
TEMPERLEY L.T.C.
Facundo Mena – ARG – 196
Juan Manuel La Serna – ARG – 254
Franco Agamenone – ITA – 364
Maximo Zeitune – ARG – 516
Daniel Dutra Silva – BRA – 567
Nicolas Andres Villalon Valdez – CHI – 713
Valentino Grippo – ARG – 1205
Facundo Juarez – ITA
Pablo Gabriel Cuevas – URU
Tomas Giangrasso – ARG
Joaquin Sabina – ARG
Ayrton Marcos – ARG
Juan Ignacio Cortarello – ARG
Owen Nahuel Campos – ARG
Jarno Cefarelli – ARG
Patricio Claudio Pistolozzi – ARG
Santiago Alcorta – ARG
Federico Alcorta – ARG
Bernardo Tajada – ARG
TENIS CLUB ARGENTINO
Mariano Navone – ARG – 48
Sebastian Baez – ARG – 52
Thiago Agustin Tirante – ARG – 53
Francisco Comesaña – ARG – 135
Juan Bautista Torres – ARG – 314
Luciano Emanuel Ambrogi – ARG – 335
Alexis Gurmendi – ARG – 1842
Máximo González – ARG – 55 (dobles)
Facundo Bagnis – ARG – 1125 (dobles)
Guillermo Duran – ARG
Juan Ignacio Londero – ARG
Andres Medus – ARG
Nicolas Eli – ARG
Gonzalo Le Gentil – ARG
Leonardo Mayer – ARG
Juan Cruz Estevarena – ARG
Martin Estevarena – ARG
Manuel Barroetavena – ARG
Jonathan Gonzalia – ARG
Juan Pablo Yunis – ARG
Ariel Andres Rossi – ARG
Manuel Pablo Astrada – ARG
Cristobal (H) Aguirre – ARG
Sebastian Lambardi – ARG
Santiago Juan Storni – ARG
Rafael Guida – ARG
URQUIZA TENIS CLUB
Marlon Amar Marie Vankan – GER – 651
Lorenzo Gagliardo – ARG – 787
Fermin Tenti – ARG – 863
Lautaro Agustin Falabella – ARG – 1388
Juan Bautista Otegui – ARG – 1567
Alejo Lingua Lavallen – ARG – 1919
Rodrigo Varillas – PER – 2267 (dobles)
Andres Gabriel Ciurletti – ARG
Luciano Tacchi – ARG
Nicolas Bianchi – ARG
Gino Romano – ARG
Valentin Manuel Greco – ARG
Alejo Vilaro – ARG
Matias Rodolfo Buchhass – ARG
Geronimo Degreef – ARG
DAMAS – RANKING WTA
A. SAN LORENZO DE ALMAGRO
Ambar Corbalan Miranda – ARG
Juliana Rodriguez – ARG
Abril Pajello – ARG
Maria Victoria Marchesini – ARG
Danna Rey Staffolani – ARG
Lorena Karina Massara – ARG
Sofia Lucia Marquez – ARG
Camila Lescano Iglesias – ARG
Carolina Belen Towstyka – ARG
Milena Sofia Garcete – ARG
Iara Pawelek Piscopo – ARG
Mia Denis – ARG
Agustina Michelle Cateura – ARG
Ana Milagros Sueyras – ARG
ASOC. DEP. RACIONALES
Nadia Podoroska – ARG – 188
Martina Capurro – ARG – 280
Luciana Moyano – ARG – 551
Carla Markus – ARG – 637
Josefina Estevez – ARG – 751
Marian Gomez Pezuela Cano – MEX – 1206
Camila Veronica Markus – ARG – 1231
Ornela Luisana Mondati – ARG
Mia E´Halli Obeid – ARG
Katja Belen Markus – ARG
Juana Baczynski – ARG
Dolores Gabarain – ARG
BS.AS.LAWN TENNIS CLUB
Maria Lourdes Carle – ARG – 232
Ana Sofia Sanchez – MEX – 353
Justina Mari Gonzalez Daniele – ARG – 404
Maria Florencia Urrutia – ARG – 439
Paula Ormaechea – ARG – 984
Mailen Auroux – ARG
Maria Florencia Labat – ARG
Juliana Piumatti – ARG
Matilda Werle – ARG
Mariana Maulhardt – ARG
Berenice Maulhardt – ARG
COMERCIO
Alisa Danilova – RUS – 1027
Ana Victoria Gobbi Monllau – ARG – 1130
Sofia Finchelstein – ARG
Jesica Orselli – ARG
Malena Serra – ARG
Natalia Gisela Gussoni – ARG
Maria Soledad Rotela – ARG
Maria Victoria Rosenblat – ARG
Ana Maria Lopez – ARG
Maria Cecilia Acosta – ARG
Cynthia Edenburg – ARG
Gretel Gonzalez Glanzmann – ARG
Cristina Tessi – ARG
Gabriela Galan – ARG
Paula Veronica Cantarutti – ARG
M. Alejandra Rodiño – ARG
Manuela Altmayer Perrone – ARG
COMERCIO
Alisa Danilova – RUS – 1027
Ana Victoria Gobbi Monllau – ARG – 1130
Sofia Finchelstein – ARG
Jesica Orselli – ARG
Malena Serra – ARG
Natalia Gisela Gussoni – ARG
Maria Soledad Rotela – ARG
Maria Victoria Rosenblat – ARG
Ana Maria Lopez – ARG
Maria Cecilia Acosta – ARG
Cynthia Edenburg – ARG
Gretel Gonzalez Glanzmann – ARG
Cristina Tessi – ARG
Gabriela Galan – ARG
Paula Veronica Cantarutti – ARG
M. Alejandra Rodiño – ARG
Manuela Altmayer Perrone – ARG
DARLING TENNIS CLUB
Maia Selene Rey Staffolani – ARG
Sofia Del Mar Blasi – ARG
Natalia Grisolia – ARG
Jimena Paula Garbino – ARG
Ana Pontieri – ARG
Victoria Grisolia – ARG
Maria Fernanda Calviño – ARG
FERRO CARRIL OESTE
Pilar Beveraggi Lespiau – ARG – 1321
Agostina Motta – ARG
Tiara Belen Alvarez – ARG
Mariana Diaz Oliva – ARG
Silvina Alejandra(Int Delgado – ARG
Gabriela Lydia Riveros – ARG
Camila Moreno – ARG
Marina Gando – ARG
GIMNASIA Y ESG. DE BS.AS.
Emily Zornada – ARG – 1196
Carola Celina Sosa – ARG – 1352 (dobles)
Martina Maria Bovio – ARG
Maria Victoria Domina – ARG
Serena Pereyra Giubbani – ARG
Mora Valentina Diaz – ARG
Maria Daniela Frascini – ARG
Malena Molina – ARG
Maria Jose Escobar Gonzalez – ARG
Agostina Rodriguez Ventura – ARG
Carolina Elfman – ARG
HARRODS, GATH Y CHAVES
Berta Bonardi – ARG – 615
Maria Fernanda Navarro Oliva – MEX – 654
Agustina Chlpac – ARG – 944
Florencia Moron – ARG – 1468
Caira Vega Gudiño – ARG – 1468
Luciana Blatter – ARG – 1598 (dobles)
Aiken Valenti Tejada Pesarini – ARG
Daphne Belen Marquez – ARG
Agostina Landa – ARG
Delfina Yañez – ARG
Lara Ines Sanchez Sopeña – ARG
INDEPENDIENTE
Maiten Garay – ARG
Betina Buris – ARG
Paula Corbalan – ARG
Katherine Ziyi Gao – CHN
Maria Del Rosario Paso Diaz – ARG
Maria Florencia Rivolta – ARG
Analia Lopez – ARG
Elizabeth Jimena Caamaño – ARG
Daniela Veronica Menendez – ARG
Jesica Liliana Michelini – ARG
LUJAN TENNIS CLUB
Maria Ines Nuñez – ARG
Luana Denise Caceres – ARG
Mia Celeste Brayotta – ARG
Joaquina Zapata – ARG
Lucia Bosio – ARG
Dana Ferreyra – ARG
Angeles Raso Montes – ARG
Paloma Chidichimo – ARG
NAUTICO HACOAJ
Sofia Meabe – ARG – 1122
Sol Rabin – ARG – 1321
Agustina Daniela Duarte – ARG – 1506
Lucia Grinberg – ARG
Maria Sol Alvarez Brandon – ARG
Gabriela Arantxa Pimentel Basurto – PER
Angela Moren Medinaceli Lobos – ARG
Camila Sragowitz Miler – ARG
Josefa Antonia Segovia Baldes – CHI
Jackelin Solange Abigai Silva – ARG
Maria Angelica Flores – ARG
Delfina Amalia Juncos – ARG
Mariela Spolski – ARG
Mariana Villar – ARG
Eugenia Pilar Brites – ARG
RIVER PLATE
Julia Riera – ARG – 137
Isabel Arabarco – ARG – 1506
Sofia Simon Padros – ARG
Luna Morini – ARG
Felicitas Simon Padros – ARG
Merlina Sarno – ARG
Josefina Lopez – ARG
Amanda Victori Uribe Alvarado – ARG
Renata Delfina Ferrari – ARG
Olivia Scattini – ARG
SAN FERNANDO
Melina Maria Maruca – ARG – 1506
Martina Alejandra Piotti – ARG
Juliana Larzabal – ARG
Anabella Lorenzo – ARG
Florencia Betina Narvaez – ARG
Aldana Ciccarelli – ARG
Macarena Sedano Acosta – ARG
Mariana Soledad Esperon – ARG
Mariana Laura Sassone – ARG
Evangelina Rigali – ARG
Amalia Andrea Zarate – ARG
TENIS CLUB ARGENTINO
Jazmin Azul Ortenzi – ARG – 180
Mell Elizabeth Reasco – ECU – 360
Luna Cinalli – ARG – 579
Marina Bulbarella – ARG – 1086
Julia Caffarena – ARG
Lia Aguirre – ARG
Maria Mercedes Kaltakian – ARG
Ornella Marcela Spinetta – ARG
Victoria Paez – ARG
Cora Mallea De Salimei – ARG
Gloria Aguirre – ARG
Mariana Beatriz Lopez – ARG
Clara Tresca – ARG
Pampa Callero Moreno Quintana – ARG
Candelaria Vieyra – ARG
VÉLEZ SARSFIELD
Maria Del Carmen Chavez – ARG
Sachenka Valeska Rios Romero – VEN
Martina Acebedo Bonocore – ARG
Maria Victoria Burstein – ARG
Heisa Briceño – ARG
Sol Maria Terracina – ARG
Maria Belen Corbalan – ARG
Mariana Nora Conde – ARG
Laura Susana Moares – ARG
Laura Andrea – ARG
Lara Viviana Sisca – ARG
Maria Noel Losada – ARG
Maria Soledad Cangas – ARG
Maria Julia Santiago – ARG
Micaela Junyent – ARG
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