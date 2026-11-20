Hinchas de Boca Juniors se apoderaron del Centro Histórico de Cartagena, ciudad que los ha acogido en la previa de la gran final de la Copa Sudamericana. (Alcaldía de Cartagena)

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(Desde Barranquilla, Colombia) Barranquilla se prepara para recibir una de las movilizaciones de aficionados más grandes de su historia reciente. Migración Colombia proyecta la llegada de cerca de 58.000 turistas extranjeros al país entre el 18 y el 23 de noviembre, con motivo de la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, que se disputará este sábado 21 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), por su parte, estima que el impacto económico para la ciudad rondará los USD 60.000.000.

El pico más alto de llegadas se concentra entre el 19 y el 21 de noviembre, según la entidad migratoria. El aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla absorbe la mayor parte del flujo, con cerca de 34.000 movimientos migratorios, mientras que el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, registrará alrededor de 15.000. Entre ambas terminales concentrarán el 85% de los ingresos y salidas previstos por las autoridades. El aeropuerto Rafael Núñez, de Cartagena, sumará cerca de 3.000 movimientos adicionales, y el paso terrestre de Rumichaca, en Nariño, recibirá a más de 1.700 viajeros.

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Aeropuerto Ernesto Cortissoz. Las proyecciones oficiales de pasajeros superan los 125.000 (@luchovoltios / X)

La Aeronáutica Civil calcula que por el Cortissoz pasarán en total alrededor de 125.900 pasajeros entre llegadas y salidas durante el período, un aumento del 25% frente al mismo lapso de 2025. De ese total, más de 8.600 viajeros internacionales están directamente vinculados al partido, repartidos entre aproximadamente 3.200 procedentes de Argentina y 5.400 de Brasil. A ese grupo se suman unos 2.100 pasajeros nacionales que viajarán desde otras regiones de Colombia para acompañar a los equipos.

El transporte terrestre también registrará un movimiento inusual. La Terminal Metropolitana de Transporte de Barranquilla proyecta movilizar cerca de 100.000 pasajeros entre el 19 y el 22 de noviembre, frente a los aproximadamente 45.000 que circulan en un fin de semana habitual, según indicó el gerente de la terminal, Jorge Mario Camargo.

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Boca concentra la mayor parte de los hinchas movilizados (REUTERS/Luisa Gonzalez)

Las estimaciones sobre la cantidad de simpatizantes que seguirán a cada equipo muestran una marcada diferencia. Cálculos difundidos antes del partido hablaban de unos 30.000 hinchas de Boca Juniors que podrían llegar a Colombia, una cifra que superaba ampliamente las 12.000 localidades asignadas directamente a esa parcialidad. Reportes posteriores elevaron la proyección a casi 40.000 entradas en poder de seguidores xeneizes. Del lado de Atlético Mineiro, las estimaciones se ubicaron entre 4.000 y 5.000 seguidores brasileños, con un techo optimista de 8.000.

La Conmebol confirmó que el 75% de las entradas fueron adquiridas por aficionados de ambos clubes finalistas, que llegaron desde distintos puntos del continente y del mundo. Las plateas, con precios de entre 180 y 250 dólares según la categoría, estaban destinadas en teoría a hinchas de ambas parcialidades, aunque las estimaciones que circulaban en el país calculaban una proporción cercana al 70% para Boca y 30% para Mineiro entre quienes adquirieran esas localidades.

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El movimiento de visitantes golpea de lleno al sector turístico de la ciudad. El sector hotelero proyecta alcanzar el 100% de ocupación durante este fin de semana de la final, en una ciudad que cuenta con más de 300 establecimientos, unas 9.000 habitaciones y 17.000 camas disponibles. La Conmebol estima que los aficionados permanecerán en promedio tres días en la ciudad, lo que generará movimiento en hoteles, restaurantes, transporte, comercios y servicios.

“Con la llegada de dos grandes e históricos equipos de Sudamérica, Barranquilla se convierte en la capital del fútbol mundial en los días previos a la final de la Conmebol Sudamericana”, señaló Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación, citado por el organismo. “Se trata de un evento deportivo de primer nivel que representa una sustancial inyección económica para la ciudad sede. Los servicios, el transporte, la hotelería y el comercio reciben un importante impulso con el arribo de decenas de miles de turistas”, agregó.

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Según la organización, cerca de 9.000 trabajadores participarán directa o indirectamente en la logística del evento, y los establecimientos nocturnos proyectan un incremento del 40% en sus ventas durante la jornada del partido.

El Gran Malecón albergará la Fiesta Sudamericana con actividades culturales gratuitas para más de 15.000 asistentes. (Mauricio Dueñas Castañeda/EFE)

Ante el volumen de visitantes, Migración Colombia anunció un dispositivo especial para atender la entrada y salida de viajeros en el aeropuerto de Barranquilla. El operativo contará con 42 oficiales distribuidos en cuatro turnos y ocho pasillos de Biomig para agilizar los controles, además de grafólogos y documentólogos encargados de realizar verificaciones en sala. La entidad señaló que hará un seguimiento permanente de las cifras para ajustar la capacidad de atención según el comportamiento de la demanda.

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El plan no se limita al aeropuerto. En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Gerencia Turística de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Procolombia e Interpol, la autoridad migratoria capacitó a más de 100 funcionarios de las 70 cadenas hoteleras de la ciudad sobre prevención de delitos contra menores de edad, seguridad digital, fraude y normatividad migratoria, con énfasis en el registro de extranjeros en el Sistema de Información para el Reporte de Extranjeros (SIRE). La entidad también advirtió que el volumen de turistas nacionales e internacionales ya superó la capacidad hotelera de la ciudad, por lo que desplegará verificaciones en las principales zonas turísticas junto con la Alcaldía de Barranquilla y la Policía Nacional.

La celebración no se limita al estadio Metropolitano Roberto Meléndez, remodelado por la Conmebol junto con la Federación Colombiana de Fútbol y la Alcaldía de la ciudad, con una inversión aproximada de USD 100 millones según el municipio. Los días 19 y 20 de noviembre, de 17:00h a 00:00h, el Malecón de Barranquilla recibió la Fiesta Sudamericana, un espacio gratuito con registro previo que espera reunir a más de 15.000 personas con actividades y entretenimiento vinculados al fútbol sudamericano.

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El partido, que marca la primera final de la Copa Sudamericana disputada en ese estadio, comenzará a las 17.30h de Colombia (19.30 de Argentina) bajo el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte.