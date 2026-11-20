El Zoológico La Aurora presenta su iluminación nocturna de fin de año junto a un árbol temático decorado con figuras de animales y Santa Claus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Parque Zoológico Nacional La Aurora, en Guatemala, abre sus puertas después del atardecer durante cinco viernes de 2026 con el programa Noches de Luna, una propuesta que permitirá observar el comportamiento de las especies nocturnas cuando el parque deja atrás su horario habitual de visitas.

La iniciativa se desarrolla desde el viernes 13 y se mantendrá este 20 y 27 de noviembre, además del 4 y el 11 de diciembre. Cada jornada se extenderá de 18:00 a 22:00, cuatro horas dedicadas exclusivamente a los recorridos nocturnos.

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El calendario incorpora cinco fechas, una más que las cuatro jornadas de ediciones anteriores. La propuesta está dirigida a familias, parejas y grupos de amigos que buscan una actividad diferente durante los últimos meses del año.

Un grupo de personas espera frente a las taquillas iluminadas en la entrada del Zoológico La Aurora en horario nocturno. (Zoológico La Aurora)

Cinco viernes para recorrer el parque después del atardecer

El horario regular del zoológico funciona de martes a domingo entre las 9:00 y las 16:00. Durante las noches programadas, el esquema diurno se suspenderá para concentrar la visita en la observación de la fauna cuando disminuye la luz natural.

La actividad busca acercar al público a conductas animales que pueden pasar inadvertidas durante el día. Las especies nocturnas modifican sus rutinas con la caída del sol, por lo que el recorrido propone una perspectiva distinta sobre los animales que habitan el recinto.

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La entrada general tendrá un valor de Q60 para adultos y Q30 para niños. El viernes 27 de noviembre habrá una tarifa especial de Q50 para adultos y Q25 para niños como parte de las actividades de fin de año.

Los visitantes podrán adquirir los boletos de manera anticipada en el sitio oficial del zoológico o en la taquilla el mismo día del evento. El parque también dispone de un estacionamiento renovado y de mayor capacidad, cuyo uso costará Q45 para quienes lleguen en vehículo particular.

Las recomendaciones para participar incluyen llevar una linterna cubierta con papel celofán rojo. El zoológico indica que esta medida reduce el impacto de la iluminación artificial sobre los animales y respeta sus períodos de descanso.

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El recorrido requiere caminar con atención, permanecer dentro de las áreas habilitadas y evitar ruidos fuertes que puedan alterar a las especies. Debido a que las temperaturas nocturnas de la ciudad de Guatemala suelen bajar en noviembre y diciembre, también se recomienda asistir con ropa abrigada, gorro o bufanda.

Un grupo de personas espera frente a las taquillas iluminadas en la entrada del Zoológico La Aurora en horario nocturno. (Zoológico La Aurora)

Más de 2.500 animales en 21 manzanas de áreas verdes

El Parque Zoológico Nacional La Aurora fue fundado en 1924 y está administrado por la Asociación Guatemalteca de Historia Natural. La entidad es una institución científica acreditada ante la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, conocida como CITES.

El recinto ocupa 21 manzanas de áreas verdes y alberga a más de 2.500 animales de 287 especies, de acuerdo con los datos difundidos por el propio zoológico. Su trabajo se apoya en la investigación, la conservación y la educación ambiental.

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Los programas de conservación alcanzan tanto a animales en cautiverio como a especies que viven en sus hábitats naturales. Estas iniciativas se desarrollan junto con entidades nacionales e internacionales vinculadas a la protección de la biodiversidad guatemalteca.

La programación de Noches de Luna no contempla, por el momento, actividades de alimentación de animales, charlas con cuidadores ni visitas detrás de escena. Esas dinámicas no forman parte de la experiencia anunciada para esta edición.

El zoológico también comunicó la realización de los Black Zoo Days, una promoción vigente el 27, 28 y 29 de noviembre. La oferta permitirá el ingreso gratuito de dos niños por cada entrada de adulto adquirida en la taquilla del parque, sin aplicación para las compras en línea.

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