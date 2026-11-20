Las palabras de Joaquín Levinton a Dante Ortega

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Joaquín Levinton encontró un parecido entre su imagen y la de Dante Ortega durante la última emisión de Es mi sueño. El líder de Turf, integrante del jurado del ciclo que conduce Guido Kaczka por El Trece, interrumpió su devolución sobre la actuación para reparar en la vestimenta del participante y lanzó una frase que generó risas en el estudio: “Cuando te vi entrar fue como verme a mí”.

La situación ocurrió después de que Ortega compartiera una versión de “Ciudad mágica”, canción de Tan Biónica, junto a Josefina Urioste. Antes de referirse a la semejanza física y al estilo del joven, Levinton centró sus comentarios en el desempeño de la pareja sobre el escenario y marcó diferencias entre los distintos momentos de la interpretación.

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La devolución de Levinton: de menor a mayor

El cantante comenzó su explicación con un reconocimiento al avance de Dante Ortega. “Mejoraste un montón”, le dijo tras la presentación. De todos modos, explicó que advirtió algunos desajustes al comienzo de la canción y que ese aspecto cambió con el correr de los minutos.

Dante Ortega cantó “Ciudad mágica” junto a Josefina Urioste y recibió la devolución del jurado. (Foto: captura eltrece)

“Lo que me pasó un poquito es que hasta la mitad del tema estuviste un poco desafinado, pero después se puso muy bueno de la mitad para adelante”, expresó Joaquín Levinton ante los participantes. El músico cerró esa parte de su comentario con una valoración positiva para ambos intérpretes: “Me quedó una buena sensación. La remontaron”.

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El jurado no profundizó sobre aspectos adicionales de la presentación antes de cambiar el foco hacia el aspecto de Ortega. El intercambio, que comenzó con una evaluación sobre la afinación y el crecimiento en escena, derivó en un momento distendido entre el participante y los integrantes del panel.

Después de hablar de la actuación, Levinton se detuvo en la ropa que llevaba el concursante. “Aparte, quiero destacar que estás medio onda yo vestido. A ver, ponete los anteojos”, le pidió a Dante como intentando corroborar una corazonada que había sentido.

La dupla interpretó un tema de Tan Biónica durante la emisión de Es mi sueño del 19 de noviembre. (Foto: captura eltrece)

Con el nieto de Ortega ya con los anteojos puestos, el jurado amplió su comentario y estableció la comparación que llamó la atención durante la emisión. “Cuando te vi entrar fue como verme a mí. Increíble, ¿no? Es hermoso”, afirmó. La frase vinculó la imagen del joven con la estética que suele mostrar el líder de Turf, sin que el jurado dejara de lado el tono informal que había tomado el intercambio.

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Levinton pidió que Dante Ortega se colocara los anteojos antes de marcar el parecido entre ambos. (Foto: captura eltrece)

El momento quedó registrado después de la interpretación de Ciudad mágica y se sumó a las devoluciones que recibe cada dupla en Es mi sueño. En ese tramo del programa, la mirada de los jurados combina observaciones sobre los números musicales con comentarios vinculados a la presencia escénica de quienes participan.

La elección de la vestimenta y los anteojos fue el punto de partida de la reacción de Levinton. El artista remarcó que había notado el parecido desde el ingreso de Ortega al estudio y aprovechó la instancia de evaluación para hacerlo público ante el resto de los presentes. Con una presencia escénica cada vez más notoria, Dante se prendió al juego generando un momento distendido en medio de las instancias definitorias

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La broma de El Puma Rodríguez sobre el parecido

Joaquín Levinton comparó el look de Dante Ortega con el suyo durante la devolución en Es mi sueño. (Foto: captura eltrece)

La comparación no quedó solo en la observación de Levinton. José Luis “El Puma” Rodríguez, también integrante del jurado, intervino a continuación y reforzó la idea con una broma dirigida al cantante y al participante.

“Igualito a Joaquín. Impresionante. Tu hijo”, comentó Rodríguez. Su intervención provocó la continuidad del clima distendido que había surgido tras la devolución musical y puso el acento en la similitud que los jurados atribuían al look de Ortega.