Así los jueces leían el fallo que condenó a Pity Álvarez a 12 años de prisión domiciliaria

Guardar

La pantalla mostraba una silla vacía. Desde la clínica Solar Colonial, “Pity” Álvarez decidió no conectarse para escuchar el veredicto del juicio en su contra por el asesinato de Cristian “El Gringo” Díaz. Del otro lado, en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, no entraba ni un alfiler.

A la postal habitual de la querella, la defensa, la fiscalía y familiares de la víctima, se sumaron, este viernes, camarógrafos, fotógrafos y periodistas. Todos aguardaban una decisión que llegó más de ocho años después del crimen. Cuando los jueces anunciaron la condena a 12 años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario, la tensión dio paso a los festejos en el entorno del músico.

PUBLICIDAD

“Es lógico, esperaban más años y cárcel”, confió una fuente del caso a Infobae.

Sentada en las últimas filas de la sala, Silvina Álvarez Congiú, la hermana menor de “Pity”, celebró la decisión. Se abrazó con uno de los músicos de la banda que estaba a su lado y estrechó las manos de los otros tres. Minutos antes de que comenzara la audiencia, desde ese mismo sector se había escuchado una frase que anticipaba cuál era la principal expectativa del entorno del cantante: “Lo que sea, pero domiciliaria”.

Para la familia de Álvarez, la posibilidad de que volviera a una cárcel era una preocupación. Ya habían atravesado esa etapa cuando el músico estuvo detenido tres años en PRISMA, el dispositivo de salud mental del Complejo Penitenciario de Ezeiza. Luego estuvo otros dos años y medio en prisión domiciliaria en la casa de su hermana. Resta saber si ese tiempo será computado por los jueces como parte de la pena.

PUBLICIDAD

La hermana de "Pity" celebró la domiciliaria con los músicos de la banda que se hicieron presentes en la lectura del veredicto (Foto/Adrián Escandar)

La audiencia tuvo sus condimentos: desde la presencia de Micaela, la hija menor de Díaz, hasta la irrupción de un fanático con una guitarra y una armónica, que musicalizó la espera frente a los tribunales interpretando algunas canciones de Álvarez.

Dentro de la sala también hubo momentos de tensión. Durante las réplicas se produjo un fuerte cruce entre la defensa y los jueces. Más tarde, Álvarez decidió conectarse para pronunciar sus últimas palabras y cuestionó el pedido de pena de la Fiscalía. “Me pareció un poco excesivo”, dijo.

Entre los presentes estaba el sacerdote César Scicchitano, conocido como el “cura rockero”, ante quien el abogado Javier Baños, un hombre muy religioso, se arrodilló en varias oportunidades.

PUBLICIDAD

El cura rockero junto a Javier Baños (Foto/Adrián Escandar)

Por qué cumplirá arresto domiciliario

Aunque habían solicitado la absolución, los defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro también sonrieron al escuchar la resolución. Al finalizar la audiencia, Baños expresó su satisfacción ante las cámaras: “Estamos muy conformes con la decisión. Que sea una condena que Cristian pueda cumplir con arresto domiciliario es un escenario muy bueno”.

La querella también recibió con conformidad el fallo. La pena de 12 años quedó cerca de los 11 años y dos meses que habían solicitado los abogados de la familia de Díaz, Fernando Burlando y Fabián Améndola, quienes además habían pedido arresto domiciliario con salidas laborales.

PUBLICIDAD

“Es correcto lo que hizo el tribunal. Es impecable”, declaró Burlando. También destacó que la posibilidad de que Álvarez trabaje le permitiría reunir dinero para ayudar a Micaela, la hija adolescente de la víctima.

Fernando Burlando junto a la querellante Verónica Román y su hija, Micaela (Foto/Adrián Escandar)

Sin embargo, las salidas laborales todavía no están confirmadas. Aunque fueron solicitadas por la querella, no figuran expresamente autorizadas en la parte resolutiva de la sentencia. Fuentes vinculadas con el caso señalaron que esa cuestión podría quedar aclarada en los fundamentos del fallo.

En cuanto al arresto domiciliario, las mismas fuentes consideran que la decisión podría estar vinculada con la situación de salud mental del músico. Los jueces todavía no explicaron las razones por las que optaron por esa modalidad, pero establecieron que solo podrá hacerse efectiva cuando cese la internación involuntaria que Álvarez cumple desde hace 49 días por orden del Juzgado Nacional en lo Civil N° 4.

PUBLICIDAD

Un fanático de "Pity" con una guitarra y una armónica interpretó algunos temas del ex Viejas Locas en la puerta del tribunal (Foto/Adrián Escandar)

Para avanzar con la medida, el tribunal intimó a la defensa a presentar dentro de cinco días un domicilio donde el cantante pueda cumplir la detención, junto con los datos de las personas que actuarán como referentes. Luego deberán verificarse las condiciones de la vivienda y la viabilidad de implementar un sistema de vigilancia electrónica.

Los jueces también ordenaron que tanto el juzgado civil como la clínica comuniquen inmediatamente cualquier decisión que implique el fin o la modificación de la internación, para adoptar las medidas necesarias y hacer efectiva la detención.

El fiscal Sandro Abraldes estrechó manos con el abogado Fernando Burlando (Foto/Adrián Escandar)

La reacción de la familia de la víctima

Del lado de la familia de Díaz, las reacciones fueron distintas. Jacqueline, la hija mayor de “El Gringo”, prefirió no hacer declaraciones. Marita, hermana de la víctima, en cambio, habló con los periodistas después de escuchar la sentencia.

PUBLICIDAD

La mujer, que desde el inicio del debate prefirió no hacer declaraciones, reconoció que había llegado a la audiencia contemplando la posibilidad de una absolución. También habló del desgaste que significó atravesar el juicio y escuchar los testimonios sobre la vida de su hermano.

“Yo sé quién era mi hermano”, sostuvo. Y agregó: “Nunca negué ni nunca voy a negar que él estuvo preso. Así como ‘Pity’ estuvo equivocado, mi hermano también estuvo equivocado. Solo que a él lo siguen condenando estando muerto”.

Marita y Jacqueline, la hermana y hija mayor de “El Gringo” Díaz (Foto/Adrián Escandar)

Consultada sobre si consideraba que se había hecho justicia, evitó dar una respuesta categórica: “Yo no soy quién para decir si se hizo justicia o no. Está todo en manos de Dios”.

PUBLICIDAD

Marita aseguró que eligió asistir a todas las audiencias y describió el proceso como una etapa de sanación. “Hoy para mí culmina algo. Es un volver a empezar”, resumió.

La condena cerró así un juicio que había estado postergado durante años. Habrá que esperar los fundamentos del fallo para conocer los motivos por los que el tribunal dispuso el arresto domiciliario y si el músico podrá realizar salidas laborales.