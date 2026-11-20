La introspección permite observar una parte de la conducta personal, pero omite factores que influyen en las decisiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La idea de conocerse bien suele asociarse con la capacidad de identificar las propias motivaciones, emociones y hábitos. Sin embargo, esa mirada interna tiene un límite: permite acceder a las razones que una persona atribuye a sus decisiones, pero no necesariamente al modo en que esas decisiones son percibidas por los demás ni a todos los factores que influyen en ellas.

Ese límite ayuda a explicar por qué una persona puede reconocer con facilidad la parcialidad ajena y, al mismo tiempo, considerar objetivas sus propias conclusiones. La psicología denomina a esta tendencia punto ciego del sesgo, una dificultad para advertir la influencia de predisposiciones y procesos no conscientes en el propio juicio.

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Los puntos ciegos pueden quedar asociados a capacidades que se valoran de forma positiva, como la independencia, la disciplina o la voluntad de ayudar. Esa asociación permite plantear una pregunta de interés permanente: por qué la reflexión personal no siempre basta para detectar los propios patrones de conducta.

El juicio sobre uno mismo se apoya en intenciones y sobre otros, en conductas

La intención de prestar ayuda difiere con frecuencia de la percepción externa que genera una intervención (Imagen Ilustrativa Infobae)

La American Psychological Association define el punto ciego del sesgo como la inclinación a creer que uno mismo está menos expuesto que otras personas a influencias cognitivas no conscientes. La institución explica que, al evaluar las decisiones propias, las personas suelen recurrir a la introspección, mientras que para evaluar a los demás disponen sobre todo de comportamientos observables.

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Esa diferencia entre la información interna y la conducta visible puede producir interpretaciones opuestas de una misma situación. Alguien puede entender que ofrece consejos porque busca colaborar, mientras que otra persona puede experimentar esa intervención como una falta de escucha. La distancia no implica que una de las dos partes conozca toda la situación, sino que cada una registra elementos distintos.

La revisión científica de Emily Pronin, psicóloga de la Universidad de Princeton, y colegas sobre percepción y errores de juicio sostiene que las personas suelen detectar e incluso sobreestimar los sesgos en los demás, excepto cuando se trata de los propios. Los investigadores vincularon ese fenómeno con dos factores: el peso que se da a la introspección al evaluar la imparcialidad personal y la creencia de que la percepción propia refleja la realidad de manera directa.

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Conocer los sesgos y contrastar la mirada propia con la ajena permite detectar límites de la introspección

El punto ciego del sesgo representa un concepto psicológico sobre la dificultad para detectar los propios condicionamientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conocer los mecanismos del razonamiento no elimina por sí solo esta limitación. Richard F. West, Russell J. Meserve y Keith E. Stanovich analizaron el punto ciego del sesgo en un estudio publicado en 2012 en Journal of Personality and Social Psychology. Los autores evaluaron la distancia entre la susceptibilidad que los participantes atribuían a otras personas y la que reconocían en sí mismos frente a errores cognitivos conocidos.

El estudio halló que las medidas de capacidad cognitiva y de disposiciones asociadas al pensamiento no redujeron el punto ciego del sesgo. Los investigadores incluso observaron que una mayor capacidad cognitiva podía estar vinculada con un punto ciego más marcado. El resultado no implica que el pensamiento analítico carezca de valor, sino que detectar una distorsión en una explicación teórica es diferente de advertirla cuando interviene en una conclusión personal.

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Por esa razón, los puntos ciegos no deben confundirse con falta de información o escasa voluntad de revisión. Pueden mantenerse en personas que llevan registros de sus hábitos, estudian psicología o se describen como reflexivas. La dificultad está en que los criterios usados para observar la conducta también forman parte del fenómeno que se intenta examinar.

Las interpretaciones personales se organizan, en parte, alrededor de creencias ya consolidadas. Una persona que se define como autosuficiente puede considerar que rechazar ayuda es una muestra de autonomía. Desde una mirada externa, esa misma conducta puede dificultar la cooperación o impedir que otros conozcan una necesidad concreta.

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La retroalimentación externa puede incorporar información que no surge de la observación personal. Un estudio de investigadores de la Universidad de Washington en San Luis, publicado en Frontiers in Psychology, examinó las vías para mejorar el autoconocimiento. Los autores plantearon que las personas cercanas y bien informadas pueden aportar datos relevantes sobre rasgos observables o evaluativos, ámbitos en los que la percepción propia puede tener limitaciones.