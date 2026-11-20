Argentina LNG prevé instalar dos barcos fábrica licuefactores frente al Golfo San Matías, en Río Negro

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El Gobierno confirmó que el proyecto Argentina LNG fue aprobado para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa está encabezada por YPF, la italiana Eni y la emiratí XRG, y prevé una inversión total de USD 50.750 millones hasta 2050.

“El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI del proyecto Argentina LNG”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta oficial de X. El funcionario lo definió como “la mayor inversión de la historia argentina”.

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El plan contempla desembolsos por USD 25.000 millones entre 2027 y 2030. La iniciativa apunta a exportar 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL), además de líquidos asociados al gas, por más de USD 9.000 millones anuales.

A través de sus redes sociales, el presidente de YPF, Horacio Marín, agradeció las gestiones del presidente Javier Milei, el ministro de Economía y la Secretaría de Energía para concretar el ingreso del proyecto al esquema de beneficios impositivos y cambiarios.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, informó que la decisión final de inversión junto a Eni y XRG está prevista para el 30 de noviembre. (Foto: Reuters)

“Siempre lo dije, sin el RIGI, Argentina LNG no hubiera sido posible. Ahora, con gran expectativa, avanzamos hacia la firma de la Decisión Final de Inversión (FID) el próximo 30 de noviembre junto a nuestros socios ENI y XRG”, sumó Marín.

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Gas de Vaca Muerta a la costa de Río Negro

Para alcanzar esa escala, Argentina LNG prevé una producción de 65 millones de metros cúbicos diarios de gas, un volumen equivalente a más del 40% de la producción actual del país, de acuerdo con el anuncio oficial.

El gas provendrá de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. El desarrollo incluye inversiones en producción de gas rico, un gasoducto y un poliducto de 524 kilómetros cada uno, que trasladarán los hidrocarburos hasta la costa atlántica de Río Negro.

Allí funcionarán dos unidades flotantes de licuefacción, conocidas como FLNG por sus siglas en inglés. El proyecto también incluye complejos industriales en Neuquén y Río Negro para procesar el gas y los líquidos asociados.

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Financiamiento internacional y contratos de exportación

El proyecto ya cuenta con compradores, financiamiento y respaldo de Estados Unidos, según la información suministrada. Argentina LNG suscribió un acuerdo bilateral que habilita USD 6.000 millones de financiamiento a través del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Exim Bank) y de inversores privados.

El acuerdo fue firmado en el Consulado argentino en Nueva York por el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado estadounidense Chris Landau.

El proyecto Argentina LNG, encabezado por YPF, Eni y XRG, prevé desembolsos por USD 50.750 millones hasta 2050.

La iniciativa prevé una inversión cercana a USD 51.000 millones en las áreas de producción, transporte y licuefacción. El 70% del capital provendría de crédito internacional y el 30% restante correspondería a aportes de los socios.

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La primera etapa fue valuada en USD 15.500 millones. JP Morgan trabaja en el diseño financiero y Santander participa entre las entidades involucradas. Según había señalado Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, 47 bancos presentaron propuestas en las rondas iniciales y las ofertas equivalieron a 2,4 veces el monto requerido.

La construcción podría demandar hasta 40.000 trabajadores

Durante la etapa de construcción, el proyecto prevé la generación de unos 20.000 puestos de trabajo, con picos de hasta 40.000 trabajadores en los períodos de mayor actividad. Una vez que entre en operación, sostendría alrededor de 8.000 empleos directos e indirectos.

El plan también contempla contrataciones por unos USD 15.000 millones a proveedores nacionales. Las proyecciones de YPF apuntan a exportaciones por USD 10.000 millones anuales desde 2031, con contratos de largo plazo orientados principalmente a Europa y Asia.

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El rol de Techint

Tenaris, la compañía de tubos de acero del Grupo Techint, fue seleccionada para suministrar los caños de 24 pulgadas que demandará Argentina LNG, el proyecto de exportación de gas natural licuado. La adjudicación garantiza actividad para su fábrica de Valentín Alsina, afectada en los últimos meses por suspensiones alternadas y la eliminación de 150 empleos tras no conseguir contratos relevantes en la industria energética.

Tenaris fabricará en su planta de Valentín Alsina los tubos de 24 pulgadas para el ducto que transportará líquidos asociados al gas.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anticipó la definición durante una entrevista en el programa de Alejandro Fantino en Neura. “Fue una inversa, fue bien competitiva y ganó Tenaris”, afirmó. Con ese resultado, el grupo encabezado por Paolo Rocca dejó atrás tres licitaciones consecutivas sin adjudicaciones en obras ligadas a la futura exportación de gas natural licuado desde Vaca Muerta.

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La compulsa integra Argentina LNG, el proyecto que desarrollan YPF, la italiana Eni y XRG, la firma de inversiones de la emiratí Adnoc. La iniciativa prevé enviar GNL desde el Golfo San Matías, en Río Negro. La decisión final de inversión está prevista para el 30 de noviembre.

La licitación por los tubos ronda los USD 2.000 millones y forma parte de una primera etapa de 29.000 millones de dólares. El contrato contempla dos ductos de unos 526 kilómetros entre Vaca Muerta y Sierra Grande: uno de 48 pulgadas, destinado al transporte de gas, y otro de 24 pulgadas, que llevará los líquidos asociados.

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El gasoducto de 48 pulgadas, de 1.219 milímetros de diámetro, será el de mayor tamaño construido en el país. El suministro se dividió entre empresas extranjeras. La española Grupo Cuñado, que utilizará acero de origen indio según Marín, proveerá unos 200 kilómetros, equivalentes a dos quintos del trazado. La griega CPW fabricará los otros 300 kilómetros. Tenaris no participó en ese segmento. “Tenaris no puede fabricar ese caño en la Argentina”, explicó Marín.

La fábrica de Tenaris SIAT en Valentín Alsina, partido de Lanús, producirá en cambio los tubos de 24 pulgadas, cerca de 610 milímetros, para el conducto de líquidos. Esa obra requerirá alrededor de 100.000 toneladas de acero.

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