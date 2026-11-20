La Cámara de Diputados le entregó su máxima distinción a la teóloga Emilce Cuda

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La Cámara de Diputados de la Nación le otorgó la Mención de Honor “Diputado Nacional Dr. Juan Bautista Alberdi” a la teóloga argentina Emilce Cuda, secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina de la Santa Sede. El reconocimiento, que constituye la distinción más alta que confiere el cuerpo legislativo, fue impulsado por el diputado nacional Eduardo Valdés y celebrado en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, ante una concurrencia que reunió a representantes del mundo político, académico, sindical, religioso y social.

Cuda no es una figura desconocida para quienes siguen de cerca el vínculo entre el pensamiento latinoamericano y la doctrina social de la Iglesia. Fue la primera mujer laica argentina en obtener un doctorado pontificio en Teología Moral y la primera en ser designada secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina, cargo que desempeña desde la Santa Sede. Su trayectoria articula la producción académica con la acción institucional en los niveles más altos del Vaticano: es consultora del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, miembro de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales y de la Pontificia Academia para la Vida, y una de las principales difusoras de la Teología del Pueblo a escala internacional.

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La ceremonia contó con la presencia del presidente de la Cámara, Martín Menem, junto a monseñores, dirigentes sindicales, representantes del ámbito universitario y legisladores de distintas fuerzas políticas. El acto tuvo lugar en un contexto de particular resonancia eclesial: días antes, el papa León XIV había concluido su visita a América Latina con una homilía en la Pampa de Chiclayo, Perú. Esa gira, que contó con un histórico paso por nuestro país, fue citada extensamente por Cuda en su discurso.

Valdés, quien impulsó la iniciativa, fundamentó su propuesta con un repaso por los principales postulados de la Teología del Pueblo y por el peso intelectual de la galardonada. “Es un enorme orgullo reconocer a una doctora en teología que tuvo la virtud de pintar su aldea para ser universal. Emilce Cuda convierte la teología del pueblo en herramienta para pensar el trabajo y la organización de los sectores populares. En su trabajo sintetiza todos estos principios y señala que Francisco los llevó a la cultura universal. León XIV vino con Francisco y nos dio una instrucción: Argentina, levantate, caminá y andá. Nunca más justa esta mención Alberdi para Emilce Cuda”, afirmó el legislador durante el acto.

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Menem, por su parte, valoró tanto la visita papal como el perfil de la distinguida. “La visita del Papa León XIV nos dejó un mensaje claro que nos invita a superar las diferencias y trabajar por una nación unida. La trayectoria de Emilce Cuda nos deja la enseñanza de que el conocimiento adquiere especial valor cuando se pone al servicio de los demás”, sostuvo el presidente de la Cámara.

La secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina de la Santa Sede citó a León XIV, quien invitó a superar las diferencias y trabajar por una nación unida

Al tomar la palabra, Cuda centró su alocución en la misión cristiana tal como la expuso León XIV en su homilía peruana del 13 de noviembre. “El papa León XIV dio una homilía que creo que es uno de sus mejores textos. Habló de la misión. Allí insistió y llevó adelante esa obra inconclusa que es la conferencia de Aparecida. Explicó que la misión es anunciar que Cristo está resucitado, es decir que está vivo entre nosotros”, señaló.

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A partir de ese eje, desarrolló su concepto del amor como práctica concreta: “Tenemos que estar atentos a dónde nos está reclamando: en el que sufre. La misión es dar testimonio de que Cristo está resucitado. Hacernos cargo de esa necesidad es el amor. El amor es práctico, no es una idea ni una ideología, sino un amor capaz de reconocer al que sufre y ponerse en movimiento”, expresó.

La secretaria también vinculó esa perspectiva con la transformación de las estructuras sociales y con el legado del papa Francisco. “La misión de dar testimonio tiene como objetivo el cambio de las estructuras en el modo de convivir, en la medida que el encuentro con Cristo se materializa en el encuentro con el que sufre”, indicó.

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Luego, aludió al concepto central de la encíclica papal: “No tenemos que olvidar el ‘Nadie se salva solo’ del papa Francisco”. Para ilustrar su reflexión sobre el diálogo y el encuentro en la diferencia, señaló como ejemplo lo que ocurría en la propia sala: “En este momento, dos diputados de partidos muy diferentes que se reconocen, se saludan, se abrazan, hablan y se dan un beso. Eso es un puente, es dar testimonio. Las grandes peleas, al encontrarnos uno con uno, ese encuentro con el resucitado, notamos que no era tan malo. Reconocemos al otro en la diferencia. En la vida real estamos avanzando y no peleando. Es el mensaje más importante que trajo León XIV a América Latina”, cerró Cuda.

La Mención de Honor “Diputado Nacional Dr. Juan Bautista Alberdi” es el galardón de mayor jerarquía que otorga la Cámara de Diputados de la Nación a personas e instituciones por sus aportes culturales, científicos, políticos y humanísticos, y por su compromiso con los valores democráticos y republicanos.

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Entre los asistentes al acto estuvieron monseñor Oscar Ojea, monseñor Pedro Canavó, monseñor Guillermo Oliveri, Fortunato Mallimacci, Ernesto Villanueva, Carlos Custer, Daniel Funes de Rioja, Juan Carlos Schmid, Pablo Vommaro, Hugo Godoy, Martín Granovsky, Archibaldo Lanús y los diputados Germán Martínez, Agustín Rossi y Martín Aveiro, entre otros.