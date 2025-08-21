COVID puede envejecer prematuramente los vasos sanguíneos

MIÉRCOLES, 20 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- La infección con la COVID-19 parece hacer que los vasos sanguíneos de las mujeres envejezcan prematuramente, lo que podría aumentar su riesgo de enfermedad cardiaca, según un estudio reciente.

Las mujeres infectadas con COVID experimentaron unos cinco años adicionales de envejecimiento de los vasos sanguíneos, incluso si tenían un caso leve, según los resultados publicados el 17 de agosto en el European Heart Journal.

Si una mujer llegaba a la unidad de cuidados intensivos (UCI) con COVID grave, sus vasos sanguíneos recibían hasta 10 años de envejecimiento prematuro, según muestran los resultados.

"Sabemos que COVID puede afectar directamente los vasos sanguíneos. Creemos que esto podría resultar en lo que llamamos envejecimiento vascular temprano, lo que significa que los vasos sanguíneos son más antiguos que la edad cronológica y que es más susceptible a la enfermedad cardiaca", señaló en un comunicado de prensa la investigadora principal, la Dra. Rosa Maria Bruno, profesora de farmacología clínica de la Universidad Paris Cité, en Francia.

"Si eso está sucediendo, debemos identificar quién está en riesgo en una etapa temprana para prevenir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares", agregó Bruno.

Los hombres también experimentaron envejecimiento de los vasos sanguíneos como resultado de la infección por COVID, pero el efecto no fue estadísticamente significativo entre los participantes estudiados, informan los investigadores.

Para el estudio, los investigadores evaluaron a 2,400 personas de 16 países reclutadas entre septiembre de 2020 y febrero de 2022.

Los participantes incluyeron personas no infectadas por COVID, así como pacientes con COVID que no requirieron hospitalización, fueron tratados en un hospital o tuvieron una infección lo suficientemente grave como para requerir tiempo en una unidad de cuidados intensivos.

Los investigadores evaluaron la edad vascular de cada persona con un dispositivo que mide la rapidez con la que viaja una ola de presión arterial entre la arteria carótida del cuello y las arterias femorales de las piernas.

Esta medida se llama velocidad de onda de pulso carotídeo-femoral (PWV). Cuanto más alto es este número, más rígidos y viejos se han vuelto los vasos sanguíneos de una persona, dijeron los investigadores.

Las mediciones tomadas seis meses y un año después de la infección por COVID de una persona mostraron que los tres grupos tenían arterias más rígidas en comparación con aquellos que nunca se infectaron:

El aumento promedio en la VOP fue de 0.55 metros por segundo para las mujeres que tenían COVID leve y de 0.6 metros por segundo para las mujeres hospitalizadas con COVID. Para las mujeres tratadas en una UCI, el aumento promedio de la VOP fue de 1,09 metros por segundo.

Los investigadores dijeron que un aumento de aproximadamente 0,5 metros por segundo es "clínicamente relevante" y equivalente a un envejecimiento de alrededor de cinco años. Por ejemplo, aumentaría el riesgo de enfermedad cardíaca en aproximadamente un 3% en una mujer de 60 años.

Las personas que tenían síntomas persistentes de COVID prolongado, como dificultad para respirar o fatiga, tenían más probabilidades de tener arterias envejecidas prematuramente, dijeron los investigadores.

De hecho, este efecto en las arterias podría ayudar a explicar algunos de los síntomas de la COVID prolongada reportados por hasta un 40 por ciento de los pacientes con COVID, anotó en un editorial acompañante el Dr. Behnood Bikdeli, cardiólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard.

"La lesión vascular, marcada por disfunción endotelial, inflamación y anomalías de la coagulación, es un mecanismo clave que impulsa estas complicaciones", escribió Bikdeli.

Por otro lado, las personas que habían sido vacunadas contra COVID generalmente tenían arterias menos rígidas en comparación con los no vacunados.

Hay varias explicaciones potenciales de por qué la COVID podría provocar un endurecimiento prematuro en las arterias, dijo Bruno.

"El virus COVID-19 actúa sobre receptores específicos en el cuerpo, llamados receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, que están presentes en el revestimiento de los vasos sanguíneos", dijo. "El virus usa estos receptores para ingresar e infectar las células. Esto puede resultar en disfunción vascular y envejecimiento vascular acelerado".

Bruno dijo que la inflamación y las respuestas inmunitarias del cuerpo, las defensas contra las infecciones, también podrían estar implicadas.

La respuesta inmunitaria también podría explicar la diferencia entre mujeres y hombres, dijo.

"Las mujeres montan una respuesta inmune más rápida y robusta, que puede protegerlas de la infección", dijo Bruno. "Sin embargo, esta misma respuesta también puede aumentar el daño a los vasos sanguíneos después de la infección inicial".

Los médicos deben realizar pruebas de envejecimiento vascular en pacientes con COVID y tratar a los afectados con medicamentos para reducir la presión arterial y el colesterol, dijo Bruno. Los cambios en el estilo de vida, como una dieta saludable y el ejercicio regular, también pueden ayudar a proteger la salud de su corazón.

"Para las personas con un envejecimiento vascular acelerado, es importante hacer todo lo posible para reducir el riesgo de ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares", dijo Bruno.

Los investigadores planean continuar siguiendo a los participantes para ver si su envejecimiento vascular acelerado en realidad conduce a un mayor riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. ofrecen más información sobre la COVID prolongada.

