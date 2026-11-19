La bacteria Clostridium botulinum produce una toxina que afecta el sistema nervioso y puede causar parálisis o dificultades respiratorias (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una bacteria que crece sin oxígeno, que no huele, no tiene sabor y no altera la apariencia de los alimentos puede estar presente en la cocina de cualquier hogar. El botulismo alimentario es una intoxicación grave —y potencialmente fatal— cuya causa más frecuente no es la comida en mal estado ni los alimentos vencidos, sino prácticas domésticas aparentemente inofensivas.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, advierte que la manipulación, el procesamiento y el almacenamiento inadecuados de alimentos pueden crear las condiciones herméticas y sin aire que la bacteria necesita para prosperar. El tema fue abordado el 16 de noviembre por The Washington Post en una nota de la periodista Lindsey Bever.

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El botulismo alimentario ocurre tras ingerir una toxina producida por la bacteria Clostridium botulinum, un microorganismo que prospera en ambientes sin oxígeno —como el interior de frascos, latas o envases herméticos— y que puede afectar el sistema nervioso. Sus síntomas incluyen visión doble o borrosa, párpados caídos, habla dificultosa, problemas para tragar, sequedad de boca y debilidad muscular, que pueden progresar hacia parálisis muscular e incluso la muerte, según datos de la FDA.

Papas al horno envueltas en papel aluminio: el error que nadie asocia al botulismo

El papel de aluminio es el primer problema. Cuando una papa se hornea envuelta en aluminio y luego se deja enfriar a temperatura ambiente —o se guarda a temperatura ambiente durante horas—, el interior del envoltorio crea un entorno anaeróbico (sin oxígeno) ideal para que C. botulinum germinen y produzcan toxina. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, establece que las papas asadas en papel aluminio deben mantenerse calientes hasta ser servidas, o refrigerarse de inmediato una vez frías.

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El ajo en aceite casero puede producir toxina sin dar señales

La visión doble, la dificultad para tragar y la debilidad muscular constituyen manifestaciones que exigen atención médica inmediata (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajo en aceite es otro foco de riesgo que suele subestimarse. El ajo es un alimento de baja acidez que, al sumergirse en aceite, queda en un ambiente sin oxígeno. Según un estudio publicado en el Journal of Food Protection, C. botulinum puede producir toxina en el interior de un frasco de ajo en aceite conservado a temperatura ambiente, incluso cuando el producto huele y luce sin problemas. La solución es simple: preparar el ajo en aceite en cantidades pequeñas, mantenerlo siempre refrigerado y consumirlo en pocos días.

Las conservas caseras de vegetales son la causa más común de brotes

Las conservas caseras de vegetales concentran el mayor número de brotes de botulismo en Estados Unidos. Un estudio publicado en Frontiers in Microbiology que revisó 326 casos confirmados de botulismo alimentario en Estados Unidos entre 2001 y 2017 determinó que los alimentos envasados de forma doméstica fueron responsables del 29% de los casos, y que las conservas caseras de vegetales se mantienen como la causa principal de brotes en los 49 estados continentales.

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, señalan que los alimentos con un pH superior a 4,6 —es decir, de baja acidez, como todas las verduras frescas, las carnes, las aves, los pescados y los mariscos— requieren envasado a presión. El baño de agua hirviendo no protege contra el botulismo en ese grupo de productos, porque no supera los 100 ℃ (212 ℉), temperatura insuficiente para destruir las esporas de C. botulinum.

El envasado a presión, en cambio, alcanza temperaturas superiores bajo presión controlada, condición necesaria para eliminar las esporas y garantizar la seguridad de las conservas de baja acidez. Un reporte publicado en el MMWR en 2025 sobre un brote ocurrido en California en junio de 2024 —uno de los más grandes documentados en ese estado, con ocho afectados y dos que requirieron ventilación mecánica— confirmó que la causa fue el envasado doméstico de nopales sin olla a presión: la responsable sumergió los frascos vacíos en agua hirviendo, un método insuficiente para eliminar las esporas de C. botulinum en alimentos de baja acidez.

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Las verduras en conserva doméstica representan la causa más habitual de los brotes de botulismo casero en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sobrantes de comida fuera de la heladera: una ventana de riesgo de dos horas

El USDA fija en dos horas el tiempo máximo que puede permanecer un alimento cocido a temperatura ambiente sin riesgo. Si la temperatura ambiente supera los 32 ℃ (90 ℉), ese margen se reduce a una hora. Los sobrantes que permanecen más tiempo en la mesada —incluso cubiertos o en recipientes cerrados— pueden generar condiciones anaeróbicas que favorecen el desarrollo de C. botulinum, especialmente en alimentos de baja acidez o con alta humedad.

Fermentaciones caseras sin control de acidez

Las fermentaciones caseras son la quinta área de riesgo. Preparaciones como vegetales fermentados, pescados curados o salsas fermentadas requieren un control preciso del nivel de acidez para inhibir el crecimiento bacteriano. Cuando la fermentación se realiza sin recetas validadas, sin medición de pH o con temperaturas inadecuadas, el resultado puede ser un ambiente propicio para C. botulinum. El USDA recomienda seguir únicamente recetas probadas para fermentaciones domésticas y nunca improvisar con métodos sin respaldo técnico.

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