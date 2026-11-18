Colonos armados irrumpieron en la comunidad indígena de Alal y forzaron la huida de sus habitantes hacia zonas boscosas./ (Artículo 66)

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Un grupo de colonos armados irrumpió el 17 de noviembre en la comunidad indígena de Alal, ubicada en el territorio Mayangna Sauni As, en la Costa Caribe de Nicaragua, y obligó a mujeres, niños, jóvenes y adultos mayores a escapar de sus viviendas. Hasta el momento, no se conoce si el ataque dejó personas heridas, muertas o desaparecidas.

La denuncia fue divulgada por la Asociación Mayangna y recogida por Artículo 66. Según la organización, los habitantes huyeron por zonas boscosas hacia comunidades cercanas, donde buscaron refugio ante el temor de nuevas incursiones.

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Los comunitarios alertaron a la Policía de Musawás y agentes se trasladaron al lugar, de acuerdo con la información publicada. Sin embargo, las familias permanecían fuera de Alal por el riesgo de que se repitan las agresiones.

El episodio ocurrió dos meses después de otro asesinato en la misma comunidad. El 19 de septiembre, un integrante de Alal fue asesinado en un hecho que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vinculó con conflictos territoriales y represalias atribuidas a grupos de colonos.

Las familias desplazadas de Alal permanecen fuera de sus hogares ante el riesgo de nuevas agresiones armadas. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La incursión en Alal también se produjo menos de un mes después de un ataque armado contra la comunidad de Dimanwas, dentro de Mayangna Sauni As. Entre el 18 y el 19 de octubre, colonos armados asesinaron a Dionicio Hernández Bruno, de 54 años, y a su hijo José Wilmer Hernández, de 24, además de incendiar viviendas, según la información de Artículo 66.

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El 9 de noviembre, la CIDH condenó los ataques contra pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe nicaragüense. El organismo sostuvo que la violencia en la región no responde a casos aislados, sino a acciones y omisiones estatales que han favorecido el despojo de tierras comunales y la explotación de recursos naturales.

La Comisión también advirtió sobre amenazas contra familias indígenas, ocupaciones de parcelas, destrucción de cultivos y denuncias de violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes. Asimismo, recibió información sobre detenciones arbitrarias de referentes miskitu y mayangna, guardabosques y defensores de territorios comunales.

La titulación de tierras no detuvo la ocupación de territorios indígenas

Los pueblos indígenas y afrodescendientes habitan buena parte de la Costa Caribe de Nicaragua. Entre los principales pueblos se encuentran los miskitu, mayangna, rama y ulwa, además de las comunidades afrodescendientes creole y garífuna.

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La CIDH sostuvo que la violencia en la Costa Caribe responde a omisiones del Estado que favorecieron el despojo de tierras. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de la comunidad mayangna de Awas Tingni en 2001, Nicaragua aprobó la Ley 445, que reconoce la propiedad colectiva de las tierras ancestrales y establece un procedimiento para su demarcación y titulación.

El Estado tituló 23 territorios indígenas y afrodescendientes en las regiones autónomas de la Costa Caribe. Esas áreas abarcan cerca de 38,426 kilómetros cuadrados, equivalentes al 31.9% del territorio nacional, de acuerdo con el informe The Indigenous World 2026 de International Work Group for Indigenous Affairs.

No obstante, organizaciones indígenas y organismos internacionales señalan que el proceso de saneamiento territorial, destinado a definir la situación de ocupantes no indígenas dentro de las tierras tituladas, quedó incompleto. La CIDH indicó que esa falta de protección facilitó invasiones, desplazamientos y conflictos vinculados con la expansión de la frontera agrícola, la ganadería, la tala y las actividades extractivas.

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Mayangna Sauni As, donde se encuentra Alal, es uno de los territorios afectados por esa presión. La comunidad permanece a la espera de información sobre las consecuencias de la incursión del 17 de noviembre y de medidas que permitan el retorno seguro de las familias desplazadas.