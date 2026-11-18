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Tres especialistas estadounidenses en seguridad y defensa advirtieron este miércoles que la creciente presencia de China en América Latina plantea riesgos para la autonomía de los países de la región. Se refirieron a sus inversiones en puertos, telecomunicaciones y tecnología espacial, y a las redes de influencia política que las acompañan. También alertaron sobre el avance del crimen organizado y el uso de nuevas tecnologías por parte de las bandas criminales.

Lo plantearon en la tercera edición del Foro Estratégico de Seguridad Hemisférica y Democracia, realizada en el Salón Brown del Rectorado de la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) de Buenos Aires. El encuentro fue organizado por la Universidad Americana de Paraguay. Según detalló la moderadora, la politóloga Juliana Montani, asistieron embajadores de varios países latinoamericanos, entre ellos los de Haití, Honduras y Perú.

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Leland Lazarus, Robert Evan Ellis y Luis Noguerol fueron los expertos que expusieron en el Foro Estratégico de Seguridad Hemisférica y Democracia, en la Universidad de la Defensa Nacional, en Buenos Aires. (Captura de pantalla/America Hispana)

Montani abrió la jornada con un diagnóstico. Dijo que las relaciones internacionales atraviesan una “profunda reconfiguración” en la que la competencia entre Estados Unidos y China ocupa un lugar central. La interdependencia económica, agregó, ofrece “un gran potencial de desarrollo, pero también mucha vulnerabilidad”.

Inteligencia artificial y crimen organizado

Granos de soja son cargados en un camión tras ser cosechados, en San Andrés de Giles, en las afueras de Buenos Aires, el 12 de mayo de 2025. Robert Evan Ellis señaló que la dependencia de la Argentina de las compras chinas de soja genera “palanca” sobre las decisiones del país. (REUTERS/Martin Cossarini, foto de archivo)

El primero en exponer fue Robert Evan Ellis, investigador sénior no residente del Center for Strategic and International Studies (CSIS), un centro de estudios de Washington, y autor de libros sobre seguridad hemisférica. Comenzó por el impacto de la inteligencia artificial y la robótica. Advirtió que estas tecnologías reducen la demanda de empleo juvenil y presionan a sistemas políticos donde ya cayó la confianza en la democracia. También planteó qué ocurriría si China, con una capacidad de producción de robots muy superior a la estadounidense, llegara a sentirse militarmente dominante en América Latina.

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“La cuestión es cómo opera una China que perciba que tiene esta ventaja militar, este poder”, dijo, y citó como ejemplos su conducta en Taiwán, en Hong Kong, con los uigures y frente a buques filipinos.

Sobre el crimen organizado, Ellis describió a la Argentina como país de tránsito, de producción y de consumo. Mencionó el paso de cocaína por el norte del país hacia Europa y el crecimiento de las drogas sintéticas. Señaló además la internacionalización de las organizaciones, incluidas mafias italianas como la ‘Ndrangheta, de origen calabrés. Reconoció avances del Gobierno argentino contra esos grupos. También advirtió que los delincuentes usan drones comerciales para vigilar zonas y para meter drogas en cárceles, un fenómeno que, según dijo, ya aparece en Córdoba y en el conurbano bonaerense.

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Una diapositiva de la exposición de Robert Evan Ellis sobre el avance del crimen organizado en la región. (Captura de la transmisión del foro)

Al hablar de China, Ellis evitó el tono de condena. Dijo que no es malo que un país soberano busque ventajas comerciales. Pero recordó que más del 90% de la soja argentina tiene ese destino y que esa dependencia genera “palanca”.

“Es difícil decir no a los chinos cuando uno depende de tantas cosas”, afirmó. Advirtió que, con el tiempo, las invitaciones a periodistas y empresarios pueden formar redes que terminen por “socavar la posibilidad de tomar decisiones soberanas”, porque los ministros evitan “molestar” a Beijing.

Ni amenaza ni “caballero blanco”

El nuevo megapuerto construido por la empresa estatal china Cosco Shipping en Chancay, Perú. Leland Lazarus señaló que hay 37 puertos de la región con algún financiamiento chino y advirtió sobre el riesgo de que una empresa china tenga tanto control sobre puntos de paso obligado del tráfico marítimo. (REUTERS/Angela Ponce, foto de archivo)

Leland Lazarus es ex funcionario de los departamentos de Estado y de Defensa de Estados Unidos y fundador de la consultora Lazarus Consulting. Preside la Fulbright Association, que reúne a becarios del programa de intercambio académico Fulbright, y es autor del libro “El dragón en las Américas”. Sostuvo que sobre China circulan dos relatos dominantes en la región. Uno la presenta como una amenaza y el otro como un “caballero blanco” que ofrece el capital que Occidente no da. “Ninguna de estas narrativas describe lo que es la complejidad”, afirmó.

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Para dimensionar esa presencia, Lazarus citó cifras. El comercio bilateral entre China y América Latina superó los 500.000 millones de dólares y 21 países de la región adhirieron a la Franja y la Ruta, el programa chino de inversión en infraestructura a escala global. Además, hay 37 puertos con algún financiamiento chino. Ese último dato, explicó, importa porque el ejército chino contempla puertos de uso comercial y militar a la vez, y porque la región incluye rutas clave como el canal de Panamá y el estrecho de Magallanes. “Es muy peligroso tener una empresa china, ya sea privada o estatal, teniendo tanto control sobre los chokepoints muy importantes”, dijo, en referencia a los puntos de paso obligado del tráfico marítimo.

Lazarus extendió el análisis al terreno tecnológico y espacial. Mostró un mapa que, según dijo, apareció en 2023 en una revista científica china y que muestra una red de estaciones en tierra para recibir y enviar información de los satélites chinos, y afirmó que la Argentina y Chile ocupan un lugar importante en ese esquema.

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Describió además una oferta china “de punta a punta”, que combina infraestructura física, como fibra óptica y cables submarinos, con satélites y plataformas digitales, y mencionó a empresas como Huawei y a marcas de autos eléctricos chinas que ya circulan por las calles de Buenos Aires. Advirtió que esa influencia digital viene acompañada de más ciberataques: citó a un grupo al que identificó como Famous Sparrow, y habló de ofensivas contra países de la región, entre ellos Ecuador, Guatemala, Perú y Venezuela, y de un ataque anterior, en 2021, que habría tenido como blanco a 16 países latinoamericanos. Dijo que el Gobierno de Estados Unidos cooperó “muy de cerca” con varios de ellos.

Una diapositiva de la exposición de Leland Lazarus sobre los ciberataques en América Latina. Afirmó que la mayor influencia digital china viene acompañada de más ciberataques en la región. (Captura de la transmisión del foro)

Lazarus subrayó, no obstante, el aporte de la diáspora china y recordó la frase que, según contó, le dijo la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, sobre su política exterior: “Amigo de todos, pero satélite de nadie”. Y señaló un desequilibrio en el debate argentino. “Yo no veo este mismo debate sobre la injerencia del gigante asiático”, afirmó.

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Ciberseguridad y la estación de Neuquén

La Estación del Espacio Lejano, operada por la Red de Espacio Profundo de China, en la provincia de Neuquén. El especialista Luis Noguerol reconoció su valor científico, pero advirtió que su sistema de antenas podría desacoplarse y conectarse a otros equipos, lo que, a su juicio, compromete la seguridad del hemisferio. (Europa Press)

El cierre estuvo a cargo de Luis Noguerol, doctor en Tecnología de la Información y especialista en ciberseguridad, que fue presentado como responsable de seguridad de sistemas de información en la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA). Aclaró que, aunque es funcionario federal, no hablaba en nombre de ningún gobierno. Sostuvo que “las fronteras físicas hoy no son tan relevantes como lo fueron” y centró su exposición en la dependencia tecnológica.

Noguerol se refirió a la estación de espacio lejano que China opera en Neuquén. Reconoció que desde el punto de vista científico “es un monstruo” y un logro significativo. Pero advirtió que su sistema de antenas puede desacoplarse y conectarse a otros equipos, lo que, a su juicio, compromete la seguridad de todo el hemisferio.

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Afirmó además que la ley de inteligencia nacional china de 2017 obliga a las empresas tecnológicas a compartir información de sus usuarios con el Estado. Agregó que los algoritmos de encriptación de fabricantes como Huawei no se divulgan, a diferencia de los de otras compañías del sector, y que ese es el principal problema.

En ese marco, Noguerol celebró la decisión que adoptó la Argentina el 6 de noviembre, cuando el Centro Nacional de Ciberseguridad publicó la Disposición 7/2026. La norma fija requisitos de seguridad para el equipamiento de las infraestructuras críticas de telecomunicaciones, que en la práctica dejan afuera a proveedores como Huawei. Por ahora alcanza a la empresa estatal Arsat y podría extenderse a los operadores privados si el ente regulador, el Enacom, la adopta. Huawei dijo que la medida afecta la competencia y que evalúa vías legales.

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Noguerol cerró con un llamado a la cooperación. “La colaboración a nivel hemisférico se necesita desde el punto de vista tecnológico más que nunca”, dijo, y puso como ejemplo la fragilidad de la infraestructura crítica incluso en los países que más invierten en tecnología.