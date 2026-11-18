El presidente Javier Milei anunció la apertura de la primera tienda de LEGO en el centro comercial Unicenter. (REUTERS/Wolfgang Rattay/File Photo)

Guardar

Una canasta seleccionada de tres productos de LEGO cuesta USD 430,69 en Argentina, frente a USD 161,97 en Estados Unidos. La diferencia llega a 165,9% y pone números a la discusión sobre los precios de la marca en el mercado local, dos días después de que el presidente Javier Milei anunciara la apertura de la primera tienda de la compañía en el país.

El relevamiento compara los precios de lista de un Speed Champions Ferrari SF-24, un Icons Plantas Diminutas y un Star Wars Halcón Milenario en Estados Unidos, Chile, Brasil y Argentina. Para el mercado argentino, los valores en pesos se convirtieron a dólares al tipo de cambio oficial de $ 1.575 por dólar. La muestra no pretende representar a todo el catálogo, pero reúne tres líneas de producto distintas y permite observar la distancia entre mercados regionales.

PUBLICIDAD

Una canasta de tres sets de LEGO cuesta USD 430,69 en Argentina y supera en 165,9 % el valor de Estados Unidos.

El anuncio de Milei, difundido el 16 de noviembre, ubicó el futuro local en el centro comercial Unicenter, en el norte del Gran Buenos Aires. Hasta ahora no se informaron la fecha de inauguración, el surtido ni la política de precios. La información fue publicada por El presidente Javier Milei anunció que Lego abrirá su primera tienda en la Argentina, que señaló que Brickstore ya comercializa la marca y opera un stand en ese shopping.

La canasta argentina cuesta 2,66 veces el precio de Estados Unidos

Los tres sets seleccionados suman USD 430,69 en Argentina. En Estados Unidos, la misma combinación cuesta USD 161,97 antes del impuesto a las ventas, que varía según el estado y se añade al momento del pago. La diferencia absoluta es de USD 268,72.

PUBLICIDAD

Chile y Brasil exhiben una canasta con valores cercanos y marcan una diferencia de apenas USD 4,22 entre ambos mercados.

Medido contra Estados Unidos, el Ferrari cuesta 205,8% más en Argentina; Plantas Diminutas, 157,2% más; y el Halcón Milenario, 158,4% más. El set de Star Wars concentra la mayor diferencia en dólares: USD 134,62 entre ambos países.

La comparación también muestra que la brecha no se limita al contraste con el mercado estadounidense. La canasta argentina supera en USD 165,32, o 62,3%, a la de Chile, donde totaliza USD 265,37. Frente a Brasil, cuyo total es USD 269,59, la distancia alcanza USD 161,10, equivalente a 59,8%.

Chile y Brasil se ubican en una franja de precios similar

Chile y Brasil exhiben valores finales cercanos para los tres productos: la diferencia entre sus canastas es de apenas USD 4,22, o 1,6 %. Sin embargo, el orden cambia según el set. El Ferrari es más caro en Brasil, mientras que el Halcón Milenario tiene un precio algo más bajo allí que en Chile.

PUBLICIDAD

El set Speed Champions Ferrari SF-24 registra un sobreprecio de 205,8 % en Argentina en comparación con el mercado estadounidense.

La distancia de ambos países con Estados Unidos se mantiene, aunque es menor que la argentina. La canasta chilena cuesta 63,8 % más que la estadounidense y la brasileña, 66,4% más. Esos porcentajes reflejan precios de lista convertidos a una misma moneda y no incorporan eventuales promociones, costos de envío ni impuestos que se agreguen al finalizar una compra en cada jurisdicción.

La futura tienda abre una incógnita sobre si modificará esa estructura. La presencia directa de una marca puede ampliar la oferta, ordenar lanzamientos y modificar los canales de venta, pero los valores finales dependerán de factores que exceden la apertura de un local. Hasta el momento, no hay una comunicación de la compañía sobre precios, condiciones de importación o promociones para Argentina.

PUBLICIDAD

Los precios de LEGO en Argentina superan en 62,3 % a los de Chile y en 59,8 % a los valores registrados en Brasil.

Aranceles, impuestos y tipo de cambio explican parte de la brecha

El portal especializado BrickBucks ubicó a Estados Unidos entre los mercados con precios más bajos de LEGO y mencionó a Brasil y Argentina entre los de valores más altos. Su guía global de precios de LEGO atribuye esas diferencias a los regímenes tributarios, los costos de distribución, la competencia entre minoristas y la cobertura ante variaciones cambiarias.

El informe señala que la empresa suele fijar sus precios durante ventanas de 12 meses. En economías con monedas volátiles, esa práctica puede trasladar a las etiquetas un margen de prevención ante movimientos futuros del tipo de cambio. A eso se suman los derechos de importación y los gastos de transporte, que inciden sobre mercadería fabricada fuera del país.

PUBLICIDAD

El modelo Star Wars Halcón Milenario vale USD 138 en Brasil y USD 219 en la Argentina

La competencia minorista también altera los precios observados. En mercados con cadenas de gran escala y comercios electrónicos que aplican descuentos frecuentes, el precio de lista puede perder relevancia. En cambio, una red de distribución más acotada tiende a ofrecer menos alternativas para quien busca un mismo set.

LEGO ya tiene presencia comercial en Brasil, Chile, Colombia, México, Costa Rica, Perú y Panamá. La apertura de su primera tienda Buenos Aires permitirá seguir si la mayor presencia de la compañía se traduce en cambios para los consumidores argentinos. Por ahora, la comparación de estos tres productos muestra una brecha de 62,3 % respecto de Chile y de 59,8 % frente a Brasil, además de una diferencia de 165,9 % frente al precio base estadounidense.

PUBLICIDAD