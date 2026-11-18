La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvo a 2,090 salvadoreños en el año fiscal 2026, una disminución del 83 % respecto al año anterior. (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

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Entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvo a 2,090 salvadoreños, una reducción de 83 % frente a los 12,282 registrados durante el año fiscal anterior, según expuso Óscar Díaz, consultor en temas de migración, en Punto de Vista de YSKL.

Díaz explicó que Estados Unidos registra sus estadísticas migratorias por año fiscal, que comienza el 1 de octubre y termina el 30 de septiembre siguiente.

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El consultor añadió que la reducción llega a 96.1 % al contrastar los registros de 2024 con los de 2026.

Las cifras incluyen adultos que viajaban solos, grupos familiares y menores no acompañados. Díaz vinculó la baja con el endurecimiento de los controles fronterizos y el cierre de programas de asilo y permisos temporales.

El asesor también mencionó campañas informativas del Departamento de Seguridad Nacional. Según relató, los mensajes difundidos en redes sociales y medios tradicionales advertían que la frontera estaba cerrada y que quienes ingresaran serían retornados de inmediato.

Como referencia del cambio en los últimos años, Díaz citó los datos del año fiscal 2023. En ese período, la Patrulla Fronteriza detuvo a 61,515 salvadoreños.

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Seguridad, economía y reunificación familiar en El Salvador

Díaz sostuvo que la salida de salvadoreños hacia Estados Unidos responde a tres factores: coyunturas internas, reunificación familiar y búsqueda de mejores ingresos.

El consultor señaló que esas causas no tienen el mismo peso en todos los períodos. Su incidencia cambia según las condiciones sociales, económicas y de seguridad que enfrenta la población.

La Patrulla Fronteriza registró 61,515 detenciones de ciudadanos de El Salvador durante el año fiscal 2023. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los terremotos de 2001 fueron uno de los hechos que impulsaron la emigración salvadoreña, recordó Díaz. Las muertes, la destrucción y la pérdida de empleos llevaron a muchas personas a buscar alternativas fuera del país.

Según explicó, ese contexto dio paso al TPS para salvadoreños. El programa todavía agrupa a una comunidad numerosa en Estados Unidos.

El especialista ubicó otro aumento migratorio entre 2012 y 2014. En ese período creció la llegada de menores no acompañados a la frontera estadounidense.

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Díaz relacionó ese aumento con los problemas de seguridad que atravesaba El Salvador. Esa situación provocó desplazamientos internos y llevó a familias a tomar la decisión de salir del país.

Para el asesor, una mejora de las condiciones de seguridad puede reducir la migración motivada por el temor. Sin embargo, señaló que las dificultades económicas conservan peso entre quienes consideran insuficientes sus ingresos.

Guatemala y México siguen siendo países de tránsito peligrosos para quienes intentan llegar a Estados Unidos sin documentos, advirtió Díaz.

El consultor relató que algunas personas son víctimas de estafas desde el inicio de la ruta. También mencionó delitos cometidos contra migrantes en el tren de carga y en zonas controladas por estructuras criminales.

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La crisis de seguridad entre 2012 y 2014 elevó la cifra de menores salvadoreños no acompañados en la frontera de Estados Unidos. (REUTERS/Jose Luis González)

Díaz afirmó que organizaciones ligadas al narcotráfico exigen pagos a quienes se dedican al tráfico de personas. Esa presión vuelve más riesgoso un trayecto que ya expone a los migrantes a robos, extorsiones y otros delitos.

Los riesgos no terminan al llegar a Estados Unidos, según el analista. Una persona puede ser detenida, deportada o permanecer sin garantías laborales, migratorias y familiares.

Díaz estimó que entre dos millones y 2.5 millones de salvadoreños viven en Estados Unidos. Esa población incluye a ciudadanos, residentes permanentes, beneficiarios del TPS y personas sin una condición migratoria regular.

Quienes no tienen un beneficio migratorio enfrentan limitaciones para visitar a sus familias o reunificarse con ellas, indicó. También pueden quedar sin acceso a prestaciones del Seguro Social después de años de trabajo.

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Deportaciones aumentan pese a la baja en los cruces

Aunque las detenciones en la frontera disminuyeron, las deportaciones de salvadoreños desde Estados Unidos mantienen una tendencia al alza, según el análisis de Díaz.

Según los registros de la Dirección General de Migración de El Salvador, en 2025 fueron recibidos 14,794 salvadoreños deportados desde Estados Unidos.

Entre enero y junio de 2026, El Salvador recibió a 9,829 personas retornadas, afirmó Díaz. Si se mantiene esa tendencia, el total anual podría superar el registro de casi 15 mil deportaciones del año anterior.

El consultor calculó un incremento de 77.0 % al comparar los primeros seis meses de 2025 con el mismo período de 2026.

Las deportaciones hacia El Salvador subieron un 77 % en el primer semestre de 2026 por operativos en el interior de Estados Unidos. (AP Foto/Ariana Cubillos, archivo)

Díaz planteó que el aumento está relacionado con capturas realizadas dentro de Estados Unidos. Mencionó operativos en centros de trabajo, detenciones cuando los padres llevan a sus hijos a la escuela y controles de tránsito.

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También se refirió a policías locales o estatales que comparten información con autoridades migratorias. En esos casos, explicó, los agentes pueden retener a una persona hasta que Migración defina si procede una detención.

“Si menos personas han sido detenidas en la frontera, ¿de dónde salen los demás?”, cuestionó Díaz. Para el asesor, una parte de los retornados procede de operativos contra migrantes que ya vivían en Estados Unidos.