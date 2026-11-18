David Carbert, ex director bancario de Hull, Inglaterra, inició su actividad de forma accidental y, una década después, mantiene una rutina semanal de entrenamiento y ya planea llegar a las 500 carreras

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David Carbert, un exdirector bancario de la ciudad de Hull, Inglaterra, no planeaba convertirse en corredor amateur. A los 77 años, durante una caminata, calculó mal la distancia que lo separaba del punto de encuentro con su esposa y comenzó a correr para no hacerla esperar. Ese impulso accidental lo convirtió, una década después, en un atleta de 87 años a punto de completar su prueba número 400.

Según publicó la revista especializada Runner’s World, el hombre no competía desde sus años de estudiante, cuando participaba en carreras de campo. Su actividad física se limitaba a largas caminatas por senderos nacionales hasta aquel día en que su esposa Mary lo dejó en un punto del camino y quedaron en encontrarse 12 o 13 kilómetros más adelante. Al notar que no llegaría a tiempo, comenzó a trotar. Así fue como empezó todo.

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Tardó dos años en bajar de los 30 minutos, una marca que logró con 80 años recién cumplidos

Durante los primeros meses, Carbert alternó tramos de caminata y trote junto a un vecino diez años menor. El trabajo dio frutos: en abril de 2016 completó sus primeros 5 kilómetros en el parque Humber Bridge, East Yorkshire, con un tiempo de 35 minutos y 22 segundos. Quedó enganchado de inmediato.

David Carbert, un veterano atleta inglés de 87 años, logró completar 5 kilómetros en menos de 30 minutos apenas dos días después de cumplir 80 (Captura de video)

Su carácter competitivo lo impulsó a mejorar. Pasó los dos años siguientes trabajando la velocidad hasta que, apenas dos días después de cumplir 80 años, cruzó la barrera de los 30 minutos en la distancia de 5 kilómetros. Hoy mantiene una rutina de dos o tres salidas semanales y atribuye gran parte de su constancia a la comunidad que se formó en torno al evento local de running del Humber Bridge Country Park, activo desde 2014.

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El miedo a “hacer el ridículo” desapareció en cuanto pisó la línea de salida

Antes de su primera participación, el británico reconoció haber dudado. “No quería hacer el ridículo”, admitió en declaraciones recogidas por Runner’s World. Esa inquietud se disipó en cuanto comprobó el clima de apoyo entre los participantes. “Una vez allí, al ver lo acogedora y solidaria que era la gente, dejé de pensar en mi edad por completo”, señaló.

Su entorno reaccionó con sorpresa. Los amigos se mostraron intrigados, aunque el veterano atleta admite que a veces se siente solo en este camino. “Normalmente soy el de mayor edad; me llevo unos 10 años con los demás”, afirmó. Lejos de desanimarlo, esa diferencia generacional lo convierte en un referente dentro de los eventos en que toma parte, donde suele alentar a quienes se acercan por primera vez a una carrera popular.

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Una investigación publicada en Scientific Reports, con 340 corredores de maratón de 24 países, halló un posible vínculo entre la práctica sostenida de carreras de resistencia y una mejor condición física en adultos mayores (Imagen ilustrativa Infobae)

Completó la prueba número 400 bajo la lluvia y ya tiene en mente llegar a las 500

El corredor cruzó la meta de su carrera 400 en el Humber Bridge Country Park, en Hull, bajo la lluvia, en alrededor de 38 minutos. Las condiciones climáticas adversas no son inusuales en esa zona del norte de Inglaterra, y tampoco representan un impedimento: sale a entrenar en casi cualquier clima, con excepción de nevadas intensas o hielo en el suelo.

Para quienes dudan en dar el primer paso, su mensaje es directo. “En realidad, nunca es demasiado tarde. Si tus extremidades, tu corazón y tu estado físico son aceptables —no hace falta estar en una forma excepcional—, podés ir a tu propio ritmo. Incluso podés hacer todo el recorrido caminando”, sostuvo ante el medio especializado.

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En paralelo, un estudio publicado en la revista Scientific Reports, que analizó a 340 corredores de maratón de 24 países, concluyó que la práctica sostenida de carreras de resistencia se asocia con una capacidad aeróbica significativamente mayor y un riesgo de mortalidad más bajo en adultos mayores. “Creo que correr me añadió años de vida”, concluyó Carbert y remarcó que su próximo objetivo es alcanzar las 500 pruebas, una cifra que lograría con alrededor de 90 años.