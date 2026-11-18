Estados Unidos, México y Bolivia perdieron la verificación de eliminación del sarampión tras doce meses de transmisión ininterrumpida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Estados Unidos, México y Bolivia perdieron su estatus de países libres de sarampión tras más de 12 meses de transmisión local sostenida. El retroceso regional vuelve a poner el foco en la vacunación, especialmente en Argentina, que conserva la eliminación del virus pero enfrenta riesgo de reintroducción por los viajes internacionales y las brechas de cobertura.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirmó el cambio de estatus luego de revisar los datos epidemiológicos y de laboratorio de los tres países en noviembre de 2026. La decisión ocurre un año después de que la región de las Américas perdiera su verificación como territorio libre de transmisión endémica por la situación de Canadá.

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El sarampión es prevenible con vacunas, pero su capacidad de propagación lo vuelve difícil de contener en comunidades con personas no inmunizadas.

Qué significa que un país pierda el estatus de eliminación del sarampión

La Organización Panamericana de la Salud exige demostrar la interrupción de la circulación viral durante un año para otorgar el estatus.

La pérdida de la condición de eliminación no implica que el sarampión circule en todas las ciudades o regiones de Estados Unidos, México y Bolivia. Significa que se comprobó una cadena de transmisión local ininterrumpida durante, al menos, 12 meses.

Según la OPS, ese criterio exige demostrar mediante estudios epidemiológicos y de laboratorio que un mismo genotipo y linaje viral mantuvo su circulación en un área determinada. En Estados Unidos, el período evaluado comenzó el 20 de enero de 2025; en México, el 1 de febrero; y en Bolivia, el 16 de abril de ese año.

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Un caso importado o incluso un brote no alcanzan por sí solos para que un país pierda el estatus. La clave es que las autoridades logren cortar la transmisión antes de que se cumpla un año desde el inicio de la cadena de contagios.

La región había eliminado el sarampión por primera vez en 2016 y recuperó ese reconocimiento en 2024, después de controlar la circulación endémica en Brasil y Venezuela. Sin embargo, Canadá perdió su condición nacional en 2025. Aunque logró interrumpir el brote asociado, debe demostrar 12 meses consecutivos sin esa transmisión para recuperar la verificación.

Por qué resurge el sarampión en América y en el mundo

La cobertura regional de vacunación contra el sarampión se ubicó por debajo de la meta del 95 por ciento en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de casos responde a una combinación de coberturas vacunales insuficientes, esquemas incompletos, dificultades de acceso a los servicios de salud, desinformación y movilidad internacional, de acuerdo con la OPS.

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En 2025, la cobertura regional alcanzó el 88% para la primera dosis contra el sarampión y el 85% para la segunda, por debajo del 95% recomendado para prevenir brotes. Unos 1.600.000 niños de un año no recibieron ninguna dosis en las Américas, mientras que otros 400.000 contaban con una sola.

Los promedios nacionales pueden ocultar un problema mayor: barrios, localidades o grupos específicos con baja vacunación. Allí, el virus puede mantenerse durante meses y luego extenderse a otras zonas.

Hasta la semana epidemiológica 44 de 2026, los países y territorios de la región habían informado 58.213 casos y 114 muertes, según la referencia técnica difundida por la OPS. Guatemala, México, Estados Unidos, Perú y Canadá concentraron los mayores registros.

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Por qué el sarampión se contagia tan rápido

Una persona con sarampión transmite el virus por vía aérea a entre 12 y 18 contactos susceptibles. (Freepik)

El sarampión está entre las enfermedades infecciosas más contagiosas. Una persona infectada puede transmitir el virus, en promedio, a entre 12 y 18 personas susceptibles. Además, cerca de nueve de cada diez personas sin inmunidad que se exponen al virus pueden contraer la infección.

Se propaga por el aire, a través de partículas respiratorias expulsadas al hablar, toser o estornudar. Esas partículas pueden permanecer con capacidad infecciosa durante hasta dos horas en un ambiente cerrado.

El período de contagio también complica el control de los focos: una persona puede transmitir la enfermedad desde cuatro días antes de que aparezca la erupción en la piel y hasta cuatro días después.

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Por eso, la detección temprana, el aislamiento y el seguimiento de contactos son medidas centrales ante cada caso sospechoso.

Qué riesgo enfrenta Argentina ante el avance regional del sarampión

Argentina conserva la eliminación del sarampión desde el año 2000, pero advierte sobre el riesgo de importación de casos.

Argentina mantiene el estatus de eliminación del sarampión desde 2000. Sin embargo, el Ministerio de Salud advirtió que la circulación activa en otros países americanos, junto con los viajes internacionales, incrementa la posibilidad de importar casos.

En una comunicación epidemiológica dirigida a viajeros, la cartera nacional señaló que ese escenario se suma a factores internos: coberturas de vacunación inferiores a las metas, acumulación de personas susceptibles en distintos grupos de edad y territorios, y brechas en algunos indicadores de vigilancia.

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Las alertas se reforzaron tras brotes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la identificación de viajeros infectados que recorrieron varias provincias, según informó Infobae.

El infectólogo Ricardo Teijeiro resumió el riesgo en una nota a Infobae: “Cuando empiezan a bajar las coberturas, se incrementa el riesgo de reintroducción del virus”.

Desde el 1° de enero de 2026, el país adelantó la segunda dosis de triple viral para quienes nacieron a partir del 1° de julio de 2024. El objetivo es que completen su protección antes, entre los 15 y 18 meses de vida.

Quiénes deben vacunarse en Argentina

El Ministerio de Salud adelantó la segunda dosis de la vacuna triple viral para la etapa entre los 15 y 18 meses de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se considera que una persona está protegida contra el sarampión si acredita dos dosis de vacuna con componente antisarampionoso, doble o triple viral, aplicadas después del primer año de vida, o si cuenta con una serología IgG positiva. Las personas nacidas antes de 1965 se consideran inmunes por exposición natural al virus.

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La vacuna triple viral protege contra sarampión, rubéola y paperas. En Argentina, el esquema depende de la edad y del año de nacimiento:

Los niños nacidos desde el 1° de julio de 2024 deben recibir una primera dosis a los 12 meses y una segunda entre los 15 y 18 meses.

Para quienes nacieron entre enero de 2021 y junio de 2024, se mantiene la primera dosis a los 12 meses y la segunda a los 5 años.

Los mayores de 5 años, adolescentes y adultos nacidos después de 1965 deben acreditar dos dosis de vacuna con componente antisarampionoso, aplicadas con un intervalo mínimo de cuatro semanas.

El personal de salud debe tener dos dosis documentadas o serología IgG positiva.

Quienes no tengan carnet de vacunación ni estudios que confirmen anticuerpos deben consultar en un vacunatorio o centro de salud. Las dosis del Calendario Nacional están disponibles sin orden médica en hospitales y vacunatorios públicos.

Las embarazadas no deben recibir vacuna doble o triple viral. Por esa razón, es importante que sus convivientes y contactos cercanos tengan el esquema completo.

Recomendaciones para viajeros al exterior

Los bebés de 6 a 11 meses deben recibir una dosis previa si viajan a zonas con circulación activa del virus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud recomienda revisar la vacunación al menos 15 días antes de viajar, en especial hacia destinos con circulación activa de sarampión.

Los bebés de entre 6 y 11 meses que viajen deben recibir una dosis adicional, conocida como “dosis cero”. Esa aplicación no reemplaza las dos dosis regulares del calendario. Desde los 12 meses se requiere la primera dosis habitual y, desde los 15 meses, dos dosis.

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Los mayores de 5 años, adolescentes y adultos deben acreditar dos dosis o inmunidad por serología. También se desaconseja el viaje de embarazadas que no cuenten con antecedentes comprobables de vacunación o anticuerpos.

Cuáles son los síntomas del sarampión y cuándo consultar

La infección de sarampión manifiesta fiebre, lesiones en la mucosa bucal y erupciones que inician en la cara. (Foto: Andrea Warnecke/dpa)

La enfermedad suele comenzar con fiebre alta, tos seca, congestión nasal y conjuntivitis. Entre una y dos semanas después del contagio puede aparecer una erupción rojiza que inicia en la cara y el cuello y se extiende al resto del cuerpo. Algunas personas presentan antes las manchas de Koplik, lesiones blanquecinas en el interior de la boca.

El sarampión puede causar neumonía, infecciones de oído, diarrea intensa, encefalitis, ceguera y, en casos graves, la muerte. Los riesgos son mayores en menores de 5 años, personas inmunocomprometidas y quienes presentan desnutrición.

Ante fiebre de 38 °C o más junto con sarpullido, sobre todo después de un viaje o contacto con un caso sospechoso, se recomienda comunicarse con un centro de salud antes de ir en persona. Las autoridades aconsejan informar el antecedente de viaje, usar barbijo y evitar lugares públicos hasta recibir indicación médica.

La vacunación como protección para quienes no pueden inmunizarse

La cobertura regional de vacunación contra el sarampión se ubicó por debajo de la meta del 95 por ciento en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vacunación reduce la circulación del virus y protege a quienes no pueden inmunizarse por razones médicas o por edad, como los bebés pequeños, las embarazadas y algunas personas con inmunodeficiencias.

La OPS sostiene que alcanzar y mantener una cobertura de al menos 95% con dos dosis en cada comunidad es la herramienta más efectiva para impedir que los casos importados deriven en transmisión sostenida. El desafío para los países de la región será cerrar esas brechas y sostener la vigilancia para recuperar la eliminación del sarampión.