El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por una tormenta del océano Pacífico que afectará a California con lluvias y nieve entre el 18 y el 20 de noviembre. (REUTERS/Jill Connelly)

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Una tormenta procedente del océano Pacífico amenaza con provocar condiciones meteorológicas difíciles en distintas regiones de California durante esta semana. El fenómeno afectará tanto a las zonas costeras y urbanas como a los sectores montañosos del estado, donde las condiciones del tiempo podrían dificultar las actividades cotidianas y los desplazamientos.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS), organismo que forma parte de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), advirtió sobre la llegada de un sistema que transportará abundante humedad hacia el oeste del país. Sus efectos serán diferentes según la ubicación: mientras algunas comunidades enfrentarán lluvias intensas y nevadas, las áreas de mayor altitud recibirán fuertes nevadas.

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El episodio meteorológico se desarrollará principalmente entre el miércoles 18 y el jueves 19 de noviembre, aunque algunas advertencias para las zonas montañosas permanecerán vigentes hasta el viernes 20. Las autoridades meteorológicas mantienen el seguimiento de las condiciones y recomiendan prestar atención a las actualizaciones locales.

Riesgo de inundaciones en el centro y sur de California

El Centro de Predicción Meteorológica (WPC), dependiente del NWS, estableció un riesgo leve de lluvias excesivas para sectores del centro de California durante el miércoles 18 de noviembre. Para el jueves 19, la amenaza se desplazará hacia áreas del sur del estado, incluidas zonas próximas a Los Ángeles y San Diego.

Esta clasificación contempla la posibilidad de inundaciones repentinas aisladas, especialmente en calles, sectores bajos, arroyos de respuesta rápida y lugares con sistemas de drenaje insuficientes. El riesgo dependerá de la intensidad de las precipitaciones y de cuánto tiempo permanezcan concentradas sobre una misma zona.

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En Morro Bay, ubicada en la costa central, el NWS estableció una vigilancia por inundaciones desde las 15:00 del miércoles hasta las 06:00 del jueves, hora del Pacífico. Esta medida advierte sobre condiciones favorables para posibles anegamientos, aunque no significa que todas las localidades comprendidas en el área registrarán inundaciones.

La lluvia acumulada en pocos días reduce la capacidad del suelo para absorber agua, lo que puede favorecer crecidas rápidas en cursos menores y acumulaciones en sectores urbanos.

Las áreas cercanas a laderas y a terrenos afectados anteriormente por incendios forestales requieren especial atención. Las lluvias intensas pueden incrementar el peligro de corrientes de lodo, desprendimientos de rocas y deslizamientos.

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El Centro de Predicción Meteorológica advirtió sobre el riesgo de inundaciones repentinas en el centro y sur de California, con impacto en Los Ángeles y San Diego. (REUTERS/Mike Blake)

Hasta 1,5 metros de nieve en la Sierra Nevada

Las zonas montañosas de California enfrentarán condiciones invernales debido al descenso de las temperaturas y a la humedad transportada por el sistema del Pacífico. El NWS mantiene advertencias por tormenta invernal para distintos sectores de la Sierra Nevada, con acumulaciones que variarán según la elevación.

En la Sierra norte, el organismo prevé entre 60 y 120 cm de nieve por encima de los 1.524 metros de altitud. En las cumbres más elevadas, las cantidades podrían alcanzar hasta 1,5 metros. Entre los 1.219 y los 1.524 metros, se esperan acumulaciones de hasta 51 cm.

Las previsiones son diferentes en otras partes de la cadena montañosa. Para sectores de Yosemite y Sequoia, el NWS Hanford anticipó entre 30 y 90 cm por encima de los 1.524 metros, con cantidades cercanas a 120 cm en elevaciones superiores a los 2.438 metros.

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En el área del lago Tahoe, el NWS Reno pronosticó entre 60 y 120 cm por encima de los 2.134 metros y entre 30 y 60 cm cerca del nivel del lago. Estas diferencias responden a la altitud y a las condiciones particulares de cada región.

El viento también será un factor relevante. En sectores de la Sierra norte, el NWS Sacramento anticipó ráfagas de hasta 97 km/h. En las crestas montañosas del área de Tahoe, el NWS Reno advirtió que algunas podrían alcanzar los 161 km/h.

Las advertencias por tormenta invernal se mantendrán hasta diferentes horarios según la región. Para determinados sectores de la Sierra norte, el aviso se extiende hasta las 04:00 del viernes 20 de noviembre.

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Un río atmosférico explica las lluvias y nevadas

El fenómeno está asociado con un río atmosférico, una franja concentrada de vapor de agua que transporta humedad desde el océano hacia el continente. Cuando este flujo llega a la costa y encuentra las elevaciones montañosas, el aire húmedo asciende, se enfría y favorece la formación de precipitaciones.

La interacción entre ese transporte de humedad y el relieve explica las diferencias en los efectos del sistema. En las zonas costeras, los valles y las áreas urbanas de menor altitud, las precipitaciones caerán principalmente como lluvia. En cambio, las temperaturas más bajas de las regiones montañosas permitirán la acumulación de nieve.

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La topografía también influye en la cantidad de precipitaciones. Las laderas expuestas al flujo húmedo pueden recibir mayores acumulaciones que otras áreas ubicadas a menor altitud o protegidas por el relieve.

El WPC identifica la combinación de una vaguada procedente del Pacífico y el aporte de humedad como los principales factores que favorecerán las precipitaciones en California durante este episodio.

Las cumbres de la Sierra norte prevén acumulaciones de nieve de hasta 1,5 metros durante el paso del sistema invernal. (Anthony Edwards/San Francisco Chronicle via AP)

Precauciones para residentes y viajeros

Las personas en sectores bajo vigilancia por inundaciones deben seguir las actualizaciones de las oficinas locales del NWS y de las autoridades de emergencia. También se recomienda prestar atención a los cambios en el nivel de los cursos de agua y evitar atravesar calles o caminos inundados.

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En las regiones montañosas, los desplazamientos pueden verse afectados por la acumulación de nieve, las ráfagas de viento y la reducción de la visibilidad. Estas condiciones pueden generar demoras, restricciones para determinados vehículos y cierres temporales de carreteras.

Entre los corredores que requieren especial atención se encuentran la Interestatal 80 y la Ruta Estatal 50, dos vías importantes para atravesar sectores montañosos de California. Antes de viajar, los conductores deben consultar las condiciones de circulación y comprobar si existen requisitos para el uso de cadenas.

La Administración de Transporte de California (Caltrans) ofrece información actualizada sobre el estado de las carreteras, posibles restricciones y cierres. El NWS, por su parte, mantiene los pronósticos y las advertencias meteorológicas correspondientes a cada región.

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Aunque el sistema comenzará a perder intensidad hacia el viernes, la nieve acumulada y las bajas temperaturas pueden continuar afectando las condiciones de circulación en las zonas elevadas.