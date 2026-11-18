Rodrigo de la Serna, protagonista de Gordon, en Infobae en Vivo

Guardar

Rodrigo de la Serna interpreta a Aníbal Gordon en la nueva serie de Netflix dirigida por Pablo Trapero. En diálogo con Infobae en Vivo, el actor repasó el proceso de construcción del personaje, un represor que define como la encarnación de toda una etapa oscura de la historia argentina. “De alguna manera este personaje encarna en un solo cuerpo la oscuridad de toda una instancia histórica de nuestro país, las pesadillas más profundas que tuvimos como pueblo”, afirmó en su paso por Infobae a las Nueve.

De la Serna explicó que el trabajo actoral no se apoyó en una reconstrucción biográfica estricta, sino en una composición simbólica. “Más allá de los datos biográficos no nos atuvimos mucho a eso, pero sí me parece que desde lo simbólico y desde lo arquetípico este tipo es un psicópata, es una persona que goza con el sufrimiento ajeno”, sostuvo. Según el actor, a Gordon “no le tiembla el pulso a la hora de torturar, de matar por la espalda” y funciona en la trama como “una anticonciencia”.

PUBLICIDAD

El actor de Okupas y El puntero describió el principio que guio su trabajo frente a cámara: correrse del lugar del juicio moral para poder habitarlo. “Lo que sí estás obligado es a no juzgarlo. Vos tenés que asumir lo que el tipo es y tenés que ejecutarlo”, explicó. De esa premisa surgió lo que llamó una lógica del mal, un criterio que definió como mental antes que emocional.

Rodrigo de la Serna pasó por Infobae en Vivo para hablar de Gordon

A partir de esa lógica, de la Serna detalló el mecanismo psicológico que investigó para dar forma al personaje. “Lo primero que aprendés de los psicópatas es que no sienten empatía. Se hacen, pueden ser muy simpáticos, incluso muy seductores, muy magnéticos. Pero en el fondo no conectan con la emoción, no empatizan con el dolor ajeno”, detalló, y agregó un matiz sobre el tipo de perversidad que buscó reflejar: “El goce del perverso está en el sufrimiento ajeno”.

PUBLICIDAD

Sobre el resultado final, marcó distancia con la figura histórica real: “No sé cómo fue originalmente Aníbal Gordon, pero el psicópata que compusimos para la serie es un compendio de perversiones”. La producción se basa en los libros Gordon y Gordon, el aniquilador, del periodista e investigador Marcelo Larraquy. El autor colaboró con Trapero y Marcos Osorio Vidal en el desarrollo del guion, un aspecto que conecta la serie con la investigación documental que dio origen a las novelas.

De la Serna también reconstruyó el recorrido que atraviesa Gordon dentro de la historia de siete capítulos disponible en Netflix: un hombre que pasó por distintos bandos sin ideología propia. “Empezó a jugar como un doble agente, primero como un servicio de inteligencia del Estado, después se metió en la Triple A, después estuvo con los milicos”, repasó, y resumió el perfil en una frase: “El tipo supo colocarse sin doctrina y sin ideología. Se puso al servicio de la violencia e hizo un ascenso al poder y un descenso al corazón de la gente”.

PUBLICIDAD

El trabajo demandó 110 jornadas jornadas de rodaje, con sábados y feriados incluidos y turnos de hasta 16 horas. A pesar de esta intensidad, De la Serna señaló que logra desprenderse del personaje una vez que termina cada escena, aunque reconoció un efecto físico residual durante el proceso. “Te queda el cuerpo. Vos sabés que estás actuando, pero tu cuerpo siente angustia, dolor, furia, ira. Y eso de alguna manera lo llevás con vos. Hacés el clic, listo, ya está. Pero quedás cansado”, relató, en referencia a la densidad del personaje y de la historia que lleva a cabo.

De la Serna definió al represor como una anticonciencia que concentra la oscuridad de una etapa de la historia argentina (Netflix)

Esa intensidad convive, según el actor, con un fenómeno que excede al personaje puntual. “Todos tenemos cosas que reprimimos porque sabemos que están mal, que en comunidad no se pueden hacer”, reflexionó, antes de señalar el efecto que producen esas sombras cuando aparecen en pantalla: “cuando emergen generan cierto magnetismo”.

PUBLICIDAD

Como sucede en este tipo de biopics, la reconstrucción de época constituye siempre un desafío y fue, según de la Serna, uno de los puntos más altos del trabajo técnico de la serie. El actor destacó en particular el parque automotor utilizado durante el rodaje: “Es una cosa de locos, de verdad. Estamos muy orgullosos, muy emocionados”.

Esa ambientación incluyó el uso del tren fantasma original del Italpark, el histórico parque de diversiones porteño, hoy conservado en la ciudad de Luján. De la Serna contó que esa escenografía le trajo un recuerdo personal de infancia: su abuelo solía llevarlo a ese mismo juego y le enseñaba a perder el miedo frente a las figuras del recorrido. “Era ese mismo tren fantasma. Es impresionante”, señaló el actor, sorprendiéndose con la paradoja física y emocional entre la realidad y la ficción.

PUBLICIDAD

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

PUBLICIDAD

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.