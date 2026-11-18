Un estudio de la Universidad de Burdeos determinó que la soledad crónica eleva un 38 % el riesgo de demencia en adultos mayores de 65 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la soledad una “epidemia”: el 25% de las personas mayores vive aislada socialmente y entre el 20% y el 34% afirma sentirse sola.

Esta problemática es uno de los fenómenos de mayor impacto en la salud pública mundial, aun cuando la hiperconectividad y la tecnología parecieran brindar más posibilidades de compañía que en cualquier otro momento de la historia.

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La OMS ha advertido sobre las consecuencias de este problema, que afectan tanto la salud física como la mental en todas las edades. En 2023, Vivek Murthy, el Cirujano General de Estados Unidos, publicó un informe titulado “Nuestra epidemia de soledad y aislamiento” sobre el impacto de la soledad en la salud y el bienestar.

Un nuevo estudio, realizado por investigadores de la Universidad de Burdeos, Francia, hizo un seguimiento a lo largo de 30 años y demostró que la soledad crónica y persistente está estrechamente relacionada con la demencia.

El 49,1 % de las personas con soledad persistente desarrolló demencia frente al 33,1 % del grupo que nunca experimentó aislamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la investigación, la soledad crónica elevó un 38% el riesgo de desarrollar demencia entre personas mayores, mientras que la sensación ocasional de estar solo no mostró una asociación significativa con la enfermedad.

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Karine Pérès, coautora del trabajo, subrayó la diferencia entre las dos formas de aislamiento percibido: “Aunque la mayoría experimenta soledad en algún momento de su vida, es cuando la soledad se vuelve crónica y persistente cuando puede aumentar el riesgo de desarrollar demencia”.

La diferencia entre ambas experiencias fue visible en los diagnósticos posteriores: el 49,1% de quienes padecieron soledad persistente desarrolló demencia, frente al 33,1% del grupo que nunca se sintió solo. Entre las personas con soledad ocasional, la incidencia fue de 34,5%.

Ocho años de mediciones y dos décadas de seguimiento

La falta prolongada de vínculos sociales activa procesos inflamatorios en el organismo y disminuye la estimulación cognitiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación, publicada en Aging & Mental Health, analizó datos de 3.777 personas de 65 años o más seguidas en Francia entre 1988 y 2018. Durante los primeros ocho años, los investigadores registraron repetidamente la percepción de soledad y luego evaluaron el riesgo de demencia durante las dos décadas siguientes.

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Los participantes fueron clasificados en tres grupos: el 48,3 % nunca se sintió solo, el 34,4 % experimentó esa sensación de manera ocasional y el 17,3 % la padeció de forma crónica. De los 1.540 participantes seleccionados para el análisis, el 36,4 % recibió un diagnóstico de demencia basado en criterios médicos estandarizados.

El análisis excluyó a las personas con deterioro cognitivo temprano y ajustó los resultados por edad, sexo, nivel educativo, convivencia, estado de salud, medicación y depresión. La medición de la soledad se apoyó en una única pregunta, por lo que no permitió captar la calidad de las relaciones ni la participación en actividades significativas.

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La soledad también alcanza a quienes conviven con otras personas

El 29,6 % de las personas con soledad crónica no vivía sola, lo que demuestra que la convivencia no elimina la desconexión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La convivencia no evitó necesariamente la sensación persistente de desconexión: el 29,6 % de las personas con soledad crónica no vivía sola. El resultado indica que el riesgo puede estar vinculado con relaciones insatisfactorias, la carga de cuidar a otras personas o la ausencia de actividades con sentido.

Pérès explicó que estudios previos han planteado varios mecanismos que pueden relacionar la soledad sostenida con el deterioro cognitivo. “Esta sensación crónica desencadena una inflamación sostenida de las vías del estrés y del sistema inmunitario. También se asocia con la inactividad física y una dieta deficiente, lo que contribuye a enfermedades cardiovasculares y a la diabetes, ambos factores de riesgo de demencia”, apuntó.

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Además, la falta de vínculos sociales también reduce la estimulación cognitiva, mientras que el estrés social sin resolver puede acumular desgaste biológico.

“Solo la soledad crónica aumenta significativamente el riesgo de demencia, lo que pone de relieve la desconexión social persistente como un objetivo modificable para la prevención de la demencia y aborda dos importantes desafíos de salud pública: la creciente carga mundial de demencia y el deterioro progresivo de los lazos sociales en las sociedades modernas”, concluyeron los investigadores.