Toto Wolff celebró con Kimi Antonelli en Mercedes (Reuters)

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El director de Mercedes, Toto Wolff, aseguró que tiene “0,0%” de preocupación por una posible salida de Kimi Antonelli hacia Ferrari. El austriaco fundamentó su respuesta en la relación que el piloto italiano y su familia mantienen con la escudería de Brackley, además de la competitividad que el equipo mostró durante la temporada.

La posibilidad de que Kimi Antonelli corra algún día para Ferrari volvió a instalarse tras su consagración como campeón mundial. Para parte del público italiano, la imagen de un piloto de Bolonia al volante de un monoplaza rojo representa una aspiración recurrente. Wolff, sin embargo, sostuvo que no prevé ese cambio en el futuro cercano.

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“Porque Kimi y su familia son personas leales”, afirmó el jefe de Mercedes en declaraciones al diario Bild. El directivo aclaró que esa confianza no descansa únicamente en un lazo personal. “En este caso, estoy convencido, sí. Pero no nos basamos únicamente en la lealtad”, señaló.

Wolff vinculó la continuidad del campeón italiano con el rendimiento deportivo de Mercedes. Según expresó, el resultado de la temporada confirmó que el equipo está en condiciones de competir por triunfos y campeonatos, un factor que consideró central para cualquier piloto de la parrilla. “Esta temporada ha demostrado que podemos ganar carreras y títulos. Eso es lo más importante para cualquier piloto, incluido Kimi”, afirmó. Después, utilizó una comparación para definir el lugar de Antonelli dentro de la estructura: “Él pertenece a Mercedes como las ruedas pertenecen a un coche”.

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Antonelli se consagró campeón antes del final de la temporada con Mercedes (Reuters)

El director de la escudería también recordó una declaración posterior a la conquista del título. “Por eso, tras ganar el título, dijo que no se imagina pilotando para ningún otro equipo que no sea Mercedes”, explicó Wolff.

La relación entre el piloto y la marca comenzó antes de su llegada a la Fórmula 1. Antonelli ingresó al programa de jóvenes pilotos de Mercedes a los 12 años y la escudería lo acompañó durante su etapa formativa. Wolff recordó que, cuando el corredor aún era menor de edad, solía alojarse con él y con su esposa, Susie Wolff, durante las visitas a la fábrica de Brackley.

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“Hace dos o tres años, siempre se quedaba en nuestra casa cuando iba a la fábrica. Todavía era menor de edad, así que no podíamos simplemente alojarlo en un hotel”, relató el austriaco. “Por eso era prácticamente un invitado permanente en casa de Susie y mía”.

Wolff describió aquellas estadías como parte de una relación que excedió el trabajo en pista. Según contó, las jornadas en la fábrica dejaban a Antonelli agotado y las noches concluían frente al televisor, aunque no todos llegaban al final de las películas. “Por las noches solíamos ver películas juntos, aunque en realidad solo las veía yo, porque Susie no aguanta despierta más de 10 minutos y Kimi terminaba completamente agotado tras las intensas jornadas”, relató. “Entonces los dos se quedaban dormidos hombro con hombro, y yo terminaba viendo la película solo”.

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Toto Wolff confía en que Antonelli seguirá en Mercedes

Marco Antonelli, padre del piloto, también se refirió a los rumores que vinculan a su hijo con Ferrari. Consultado por ESPN durante el Gran Premio de Sao Paulo, expresó que la prioridad familiar está puesta en el equipo alemán. “Estamos muy contentos de estar en Mercedes. No pensamos en irnos a otro equipo ahora”, dijo.

Más adelante, reforzó esa postura: “Pensamos quedarnos en Mercedes y tratar de ganar más títulos con ellos, por supuesto”. El padre del campeón señaló además que la familia busca mantener una rutina alejada de la exposición que implica un título mundial. “Somos una familia normal. Cada día trabajas y cada día tratas de enseñarles a tu hijo y a tu hija el valor de la vida”, manifestó.

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La proyección de Antonelli en Italia no depende, para Wolff, de que vista de rojo. El dirigente considera que su nacionalidad, su manera de relacionarse con el público y los resultados deportivos le permitieron construir una identificación propia entre los aficionados. Consultado sobre si podría ser más popular en Italia que Michael Schumacher durante su ciclo en Ferrari, Wolff respondió: “¡Por supuesto! Al fin y al cabo, es italiano”.

El jefe de Mercedes sostuvo que el piloto consiguió que una parte de los tifosi amplíe sus preferencias deportivas sin abandonar su apoyo histórico a la Scuderia. “Lo que Kimi ha logrado gracias a su naturalidad y éxito es que Italia, si bien sigue siendo una apasionada de su equipo nacional, Ferrari, también ha abierto sus corazones y almas a este pequeño italiano”, afirmó.

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Para ilustrar esa situación, mencionó el Gran Premio de Monza. “Los tifosi ahora visten camisetas de Ferrari con gorras de Mercedes”, sentenció.