Oscar Piastri, piloto de McLaren, recibió una penalización de 10 lugares en la parrilla (REUTERS/Eloisa Sanchez)

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Una importante noticia se dio a conocer en la previa a un nuevo fin de semana de carrera en la Fórmula 1. Oscar Piastri recibió una penalización de 10 posiciones en la parrilla de salida del Gran Premio de Las Vegas después de que McLaren decidiera instalar un nuevo motor de combustión interna en su monoplaza. El cambio responde a un problema de fiabilidad y obliga al australiano a utilizar una quinta unidad de este componente durante la temporada, una cifra que excede la asignación reglamentaria.

La sanción condicionará el fin de semana de McLaren en el circuito urbano de Las Vegas, donde el piloto deberá remontar desde una posición inferior a la que consiga en la clasificación. El equipo consideró que el trazado ofrece oportunidades para recuperar terreno durante la carrera, aunque la pérdida de lugares en la grilla supone una dificultad adicional para el australiano.

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El motor de combustión interna, conocido por sus siglas en inglés como ICE, integra la unidad de potencia híbrida de la Fórmula 1. Vale recordar que cada piloto cuenta con un número limitado de elementos por temporada. Cuando un competidor supera esa cuota, la normativa establece penalizaciones en la parrilla de salida. En el caso de Piastri, la incorporación de un quinto motor V6 de Mercedes activa una sanción de 10 puestos porque se trata de la primera unidad adicional de ese componente que utiliza este año.

McLaren informó que la decisión estuvo vinculada a un inconveniente de fiabilidad detectado en el auto de Piastri. La escudería eligió sustituir el motor antes de la cita en Nevada para asegurar que el piloto pueda completar las últimas carreras de la campaña con una unidad nueva. “El auto de Oscar llevará un nuevo motor de combustión interna en Las Vegas después de un problema de fiabilidad”, indicó el equipo en su anticipo del evento.

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La situación llega en un tramo decisivo para el conjunto británico, que busca sumar puntos en la lucha por el Campeonato de Constructores. McLaren se encuentra a 17 puntos de Red Bull en la pelea por el tercer puesto, con 129 unidades todavía en disputa. La clasificación final del certamen tiene consecuencias deportivas y económicas. Una mejor posición en la tabla define una mayor porción de los premios que distribuye la categoría entre los equipos. También permite cerrar el año con una referencia más favorable de cara al desarrollo del auto para la próxima temporada.

Oscar Piastri sufrió una penalización en la previa al GP de Las Vegas (REUTERS/Adriano Machado)

La pérdida de 10 lugares afectará la posición de largada de Piastri, pero McLaren confía en que las características del circuito urbano puedan aliviar parte del impacto. El trazado de Las Vegas cuenta con rectas prolongadas y zonas de frenada que suelen ofrecer posibilidades de adelantamiento. El equipo sostuvo que el piloto tiene una buena oportunidad de recuperar posiciones en carrera, una evaluación basada en las alternativas de sobrepaso disponibles en el recorrido. La estrategia, la degradación de los neumáticos y la aparición de un auto de seguridad pueden influir en esa remontada.

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La penalización por el motor no será el único cambio técnico en los autos de McLaren durante el Gran Premio de Las Vegas. Piastri y su compañero de equipo, Lando Norris, utilizarán un nuevo turbocompresor de Mercedes, proveedor de unidades de potencia de la escudería. Lo mismo sucederá en los Alpine de Franco Colapinto y Pierre Gasly.

Este elemento llega a través del mecanismo de Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Actualización, conocido por la sigla ADUO. La Federación Internacional del Automóvil habilitó ese sistema para que los fabricantes puedan introducir modificaciones en determinados componentes de sus motores bajo parámetros específicos.

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A diferencia del motor de combustión interna, el nuevo turbo no generará castigos para los pilotos de McLaren porque ambos permanecen dentro del límite autorizado para ese componente. La escudería anticipó que el beneficio de rendimiento esperado será “relativamente pequeño”, por lo que el objetivo principal apunta a validar el desarrollo técnico en condiciones de carrera.

Mercedes también prevé utilizar la nueva especificación de turbocompresor en uno de sus autos. El campeón mundial Kimi Antonelli probará el componente, mientras que George Russell continuará con la versión anterior para evitar otra penalización. Russell ya alcanzó el límite de unidades permitido y el equipo consideró que la mejora no compensa el riesgo de perder posiciones en la grilla.

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“Tendremos la especificación de turbo habilitada por ADUO disponible desde este fin de semana. Esto se trata principalmente de validar el desarrollo en condiciones de fin de semana de carrera, con un beneficio de rendimiento esperado relativamente pequeño. Prevemos utilizarlo con Kimi, mientras que con George nuestra prioridad es proteger su posición en la parrilla, ya que el beneficio de rendimiento probablemente sea demasiado limitado como para justificar una penalización en la parrilla”, manifestó el jefe de Mercedes, Toto Wolff.

La cita en Las Vegas también servirá para que McLaren continúe con la evolución aerodinámica de su monoplaza. El equipo llevará un nuevo piso y otras piezas que complementan el paquete presentado en el Gran Premio de Brasil, donde estrenó un concepto de alerón delantero.

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