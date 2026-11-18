La nave Voyager cumple un récord en el espacio (gentileza IAFE)

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A las 10:16:07 GMT de este 18 de noviembre, Voyager 1 alcanzó la distancia de un día luz de la Tierra o casi 26 billones de kilómetros de la Tierra.

La marca histórica ofrece una escala concreta para una trayectoria que parece abstracta en kilómetros.

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Un día luz equivale a unos 25.900 millones de kilómetros: la distancia que recorre la luz en 24 horas, a cerca de 300.000 kilómetros por segundo.

Voyager 1 tardó casi cinco décadas en cubrir ese mismo trayecto porque se aleja del Sol a unos 61.000 kilómetros por hora, una velocidad enorme para una nave, aunque ínfima frente a la de la luz.

La trayectoria histórica y las condiciones operativas de la sonda Voyager 1 resumen el avance de la nave al situarse a 25.900 millones de kilómetros de la Tierra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sonda partió el 5 de septiembre de 1977 desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. Su misión original duraba cuatro años y contemplaba el estudio de Júpiter y Saturno.

La posición excepcional de los planetas exteriores permitió, sin embargo, una sucesión de asistencias gravitacionales e impulsos de fuerza: la nave aprovechó la energía orbital de Júpiter y Saturno para ganar velocidad y seguir viaje hacia regiones que ningún artefacto humano había alcanzado.

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Una composición reúne registros astronómicos de planetas y lunas del sistema solar exterior junto a la cubierta del disco de oro del programa espacial Voyager.

Hoy, Voyager 1 opera más allá de la heliopausa, la frontera donde el viento solar y el campo magnético del Sol dejan de dominar el entorno para quedar fuera del Sistema Solar nuestro.

Sus instrumentos aún envían información a los radares en tierra de la Red de Espacio Profundo de la NASA, pese a que la energía de sus generadores nucleares disminuye cada año.

La misión reúne ocho hitos que explican por qué aquella nave de la década de 1970 todavía ocupa un lugar central en la historia espacial.

Voyager 1 transformó el conocimiento sobre Júpiter, Saturno y sus lunas

Voyager 1 llegó a un día luz de la Tierra, una señal tarda 24 horas en alcanzar la nave y otras 24 horas en regresar al planeta de origen (NASA)

1. Despegue, aceleración y adelantamiento de su gemela

Voyager 1 despegó de la Tierra después de Voyager 2, aunque tomó una ruta más veloz. Esa diferencia le permitió superar a su compañera el 15 de diciembre de 1977, pocos meses después del lanzamiento.

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La velocidad inicial no obedeció solo al impulso del cohete: la trayectoria quedó calculada para convertir los sobrevuelos planetarios en una cadena de impulsos gravitacionales.

Voyager 1 detectó volcanes activos en Ío, la primera prueba de actividad volcánica fuera de la Tierra registrada por una nave espacial (NASA)

La misión aprovechó una alineación poco frecuente entre Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Cerca de un planeta, una nave puede modificar su rumbo y extraer parte de la energía de la órbita de ese mundo alrededor del Sol.

Esa técnica, conocida como efecto honda, evitó la necesidad de transportar combustible para una travesía de décadas. Voyager 1 recibió el impulso de Júpiter y, más tarde, el de Saturno; Voyager 2 continuó luego hacia Urano y Neptuno.

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2. El sobrevuelo de Júpiter y los volcanes de Ío

Voyager 1 captó imágenes inéditas de las tormentas en Júpiter y de la gran mancha roja (NASA)

En abril de 1978, cuando aún se ubicaba a 265 millones de kilómetros del planeta, Voyager 1 comenzó a observar la atmósfera joviana. La secuencia de una imagen cada 96 segundos mostró nubes mucho más turbulentas que las registradas por Pioneer 10 y Pioneer 11. El 5 de marzo de 1979 pasó a 280.000 kilómetros de Júpiter y modificó el mapa científico de ese sistema.

La nave detectó un tenue anillo alrededor del gigante gaseoso y descubrió dos satélites, Metis y Tebe. También fotografió Amaltea, Europa, Ganímedes y Calisto con una precisión inédita. Su hallazgo más decisivo apareció en la luna Ío: la actividad volcánica activa fuera de la Tierra. Las erupciones demostraron que el calor interno de una luna podía sostener procesos geológicos intensos bajo el efecto gravitacional de Júpiter y de los demás satélites cercanos.

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3. Saturno, sus anillos y la atmósfera de Titán

En Saturno, la nave identificó cinco lunas y el anillo G, además de estructuras que ampliaron el conocimiento sobre el sistema planetario (NASA)

El 12 de noviembre de 1980, Voyager 1 pasó a unos 126.000 kilómetros de Saturno. Allí identificó cinco lunas, el anillo G y estructuras complejas dentro del sistema de anillos. Las observaciones incluyeron las llamadas lunas pastoras, cuerpos cuya gravedad ayuda a preservar bordes definidos en algunos anillos. Las imágenes de Mimas, Encélado, Tetis, Dione y Rea mostraron superficies dominadas por hielo de agua.

El encuentro con Titán definió el rumbo posterior de la nave. La mayor luna de Saturno estaba cubierta por una atmósfera tan densa que ocultaba la superficie. Voyager 1 determinó que contenía 90 % de nitrógeno, además de metano e hidrocarburos más complejos, una combinación que admitía reacciones químicas prebióticas. La maniobra gravitacional necesaria para ese estudio la expulsó del plano de la eclíptica y descartó las visitas a Urano y Neptuno.

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4. La Tierra como un “Pálido punto azul”

El astrónomo y divulgador Carl Sagan impulsó que Voyager tome una foto de la Tierra, y plasmó la memorable reflexión sobre el Punto Azul Pálido. La fotografía mostró a la Tierra como una mancha diminuta, a unos seis mil millones de kilómetros de distancia (NASA)

Cuando la etapa planetaria concluyó, la NASA ordenó una última mirada hacia el interior del Sistema Solar. El 14 de febrero de 1990, a unos 6.000 millones de kilómetros de la Tierra, Voyager 1 tomó las últimas 64 fotografías de su misión de imagen. La serie formó un retrato del Sistema Solar con seis planetas visibles; Mercurio y Marte quedaron fuera de cuadro.

Una de aquellas fotografías mostró a la Tierra como una mancha diminuta atravesada por un rayo de Sol. El “Pálido punto azul” se convirtió en la imagen más conocida de la misión por la difusión que le dio el astrofísico Carl Sagan, integrante del equipo científico de Voyager. Después de ese registro, las cámaras dejaron de operar para conservar energía. Entre ambas sondas, la misión produjo 67.000 imágenes.

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Del récord de distancia al mensaje que viajará durante milenios

5. El objeto humano más lejano

Voyager 1 superó a Pioneer 10 en 1998 y conserva el récord como el objeto construido por seres humanos más lejano del Sistema Solar - NASA

El 17 de febrero de 1998, Voyager 1 dejó atrás a Pioneer 10 y pasó a ser el objeto construido por seres humanos más distante del Sol. Alcanzaba entonces 69,4 unidades astronómicas, una medida equivalente a la distancia media entre la Tierra y el Sol. El récord persiste: el 21 de agosto de 2024 se ubicaba a 164,7 unidades astronómicas de la Tierra y viajaba a 17 kilómetros por segundo respecto del Sol.

La condición de objeto humano más lejano no expresa solo una competencia entre sondas. Señala que Voyager 1 conserva la trayectoria más extensa de la tecnología espacial terrestre. En 2012, antes de llegar al actual día luz, su distancia ya permitió detectar cambios en las partículas y los campos magnéticos que rodean al Sistema Solar.

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6. El ingreso al espacio interestelar

Esta ilustración muestra las sondas Voyager 1 y Voyager 2 de la NASA fuera de la heliosfera, la burbuja protectora creada por el Sol alrededor de nuestro sistema solar (NASA/JPL-CALTECH)

El 16 de diciembre de 2004, Voyager 1 alcanzó el choque de terminación, la zona donde el viento solar pierde velocidad de forma abrupta al enfrentarse con el medio exterior. A partir de allí ingresó en la heliofunda, una región de transición que antecede al límite definitivo de la heliosfera.

El 25 de agosto de 2012 cruzó la heliopausa. Los instrumentos registraron una caída brusca de partículas solares y un aumento de partículas provenientes de fuera de la burbuja solar. Ese conjunto de datos confirmó que Voyager 1 fue la primera nave en internarse en el espacio interestelar. La sonda no salió del Sistema Solar en sentido gravitacional, porque aún permanece bajo la atracción del Sol, pero sí abandonó la región donde predominan sus partículas y su campo magnético.

7. Un día luz, 26.000 millones de kilómetros

Datos de las sondas gemelas Voyager en el espacio hoy

La marca de noviembre de 2026 traduce el récord en una experiencia cotidiana: una jornada completa de comunicación por cada tramo del intercambio. En Argentina, el momento ocurrió a las 07:16:07; en Perú y Colombia, a las 05:16:07, y en México, a las 04:16:07. La demora impide cualquier conversación directa con el equipo de control.

Cada instrucción exige anticipar escenarios técnicos antes de que el mensaje salga de la Tierra. Si aparece una anomalía, los ingenieros deben transmitir un comando, esperar un día hasta la recepción y aguardar otro día para conocer el resultado. Voyager 2, que sigue una trayectoria distinta y se encuentra a unos 21.700 millones de kilómetros, alcanzaría un día luz en noviembre de 2035.

8. El Disco de Oro como archivo de la Tierra

El Disco de Oro reúne imágenes, saludos en 55 idiomas, sonidos terrestres y música como mensaje para posibles civilizaciones lejanas (NASA)

Cada Voyager lleva un disco de cobre bañado en oro, de 30 centímetros de diámetro, diseñado bajo la dirección de Sagan. No cumple funciones científicas ni operativas. Su propósito consiste en ofrecer una muestra de la Tierra a una eventual civilización capaz de encontrarlo y reproducirlo.

El disco incluye 115 imágenes, saludos en 55 idiomas, 35 sonidos terrestres y 90 minutos de música. Allí aparecen cantos de ballenas, risas, obras de Wolfgang Amadeus Mozart y Johann Sebastian Bach, además de “Johnny B. Goode”, de Chuck Berry. También contiene indicaciones basadas en púlsares para señalar la ubicación del planeta.

Los generadores de la nave pierden cerca de cuatro vatios por año, una limitación que obliga a priorizar sus sistemas e instrumentos científicos (NASA)

La continuidad de la misión depende de los generadores termoeléctricos de radioisótopos. Cada nave dispuso de unos 470 vatios al inicio y pierde cerca de cuatro vatios por año. El Laboratorio de Propulsión a Chorro prioriza instrumentos y sistemas de calefacción para impedir que la hidracina de los propulsores se congele.

Las estimaciones de la NASA sitúan el final de las operaciones en la década de 2030.