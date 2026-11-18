La palabra de Bruno, el cronista de Desayuno Americano, tras el ataque en la calle (Video: Desayuno Americano. América)

Guardar

El mundo del espectáculo continúa en vilo luego de que Bruno Incicco sufriera una agresión física en la vía pública mientras realizaba una cobertura para Desayuno Americano (América). El cronista se encontraba junto a su colega Karina Iavícoli cuando una mujer trans se acercó al canal y protagonizó un primer cruce verbal. Minutos después, la mujer volvió a aparecer y le pegó por la espalda, una situación que el periodista relató este miércoles en diálogo con Pamela David.

“(Estoy) un poco más tranquilo”, respondió Incicco cuando la conductora le preguntó cómo se encontraba después del episodio. “Cuando pasan estas cosas te llegan muchos mensajes. Te cuentan cosas”, señaló. “Yo estaba parado afuera de América con nuestra productora, Vivi”, relató, en referencia a la productora del programa. En ese momento había mucha gente en los alrededores del canal porque estaban ingresando integrantes de SQP. “Cuando llega, enseguida con nos miramos y me dice: ‘Qué agresiva que vino’. Porque notamos su actitud apenas llegó, que era violenta”, explicó Incicco.

PUBLICIDAD

El periodista contó que la mujer dijo que la habían echado de la plaza Mafalda y que se encontraba en situación de calle. Además, cuestionó la atención que recibían algunas figuras públicas y comparó esa exposición con otros episodios que, según su mirada, no tenían la misma repercusión. “Decía: ‘Wanda Nara se rompe una uña y ustedes lo levantan y nos están matando a golpes en los bosques de Palermo y no dicen nada’”, recordó. Incicco describió el reclamo como “muy fuerte” y señaló que la mujer se expresaba con un tono elevado. Pamela le preguntó si había notado algún problema relacionado con el consumo de alcohol o de otras sustancias. “Sí, totalmente”, respondió el cronista, aunque su relato se basó en la actitud que observó y en la información que recibió después.

El cronista fue golpeado mientras llevaba adelante una entreivsta en plena vía pública (Captura de video)

“Yo no estaba haciendo parte de esa conversación. Estaba hablando con Pía Shaw y yo estaba a unos cinco pasos de ella”, aclaró. En un momento, la mujer lo vio y le preguntó: “¿Y vos qué me mirás?”. Incicco explicó que le respondió de inmediato: “Estás gritando en la vereda. Estoy mirando porque está sucediendo esto”. Finalmente, la mujer se retiró del lugar y el periodista se quedó para realizar una entrevista con Iavícoli. Ambos se dirigieron hacia el estudio de Gorriti, donde la panelista también tenía que ingresar para trabajar. Incicco contó que, antes de formularle la segunda pregunta, ocurrió la agresión que no había previsto.

PUBLICIDAD

“Ocurrió de la nada (el golpe). Eso fue la parte más fea, porque yo no me lo vi venir. No lo esperaba”, relató. “Fue una sacudida para mí. No hubo un grito previo. No lo vi venir”, sostuvo Incicco. Cuando le preguntaron cómo había sido el ataque, respondió: “Me pegó de atrás. Muy cobarde. Me pega, tenemos esa confrontación en el momento y se va”.

El cronista siguió con su relato de los hechos: “Yo cruzo la calle a la garita de seguridad del canal, hablo con un policía y enseguida me mandan un móvil a los cinco minutos”. Cuando llegó el patrullero, los agentes le tomaron declaración. “A los 20 minutos miro para afuera y la veo volver a pasar caminando”, contó. “La observo y decimos: ‘Acaba de pasar, llamemos de vuelta a la policía’”, explicó.

PUBLICIDAD

El cronista de Desayuno Americano vivió una inesperada agresión mientras entrevistaba a Karina Iavícoli (LAM - América)

Incicco aclaró que la mujer no permaneció dentro del canal ni volvió a atacarlo en ese momento. Además, explicó que luego recibió datos sobre su situación personal y que pudo conocer más detalles sobre su identidad. “A mí lo que me contaron es que esta persona se llama Cristina”, señaló. Según agregó, la mujer se encontraba recientemente en situación de calle y dormía en la plaza Mafalda, donde había sido echada el día anterior. “Por eso también era su enojo”, explicó el cronista. También le informaron que tenía un vínculo con el ambiente artístico, ya que habría sido amiga de Osvy (Contreras), el peluquero de Susana Giménez, y que había frecuentado Telefe.

“Sinceramente, la verdad es que me da un poco de miedo”, admitió. El cronista explicó que, desde su mirada, se trataba de una persona que necesitaba ayuda y cuyo comportamiento podía resultar imprevisible. “Es gente que no está bien psicológicamente”, afirmó. “Así como me vino a pegar un cachetazo, tranquilamente podría hacer cualquier otra cosa”, sostuvo. Después resumió su estado con una palabra: “Me preocupa”.

PUBLICIDAD

Con la voz todavía atravesada por lo que vivió, Incicco volvió al aire y habló de una situación que pudo haber terminado de otra manera. Su vivencia dejó en evidencia la tensión con la que muchas veces los cronistas trabajan en la vía pública, expuestos a reacciones que no pueden anticipar. Y ahora, mientras continúa con sus tareas, el periodista dejó en claro su intento por recuperar la tranquilidad después de un episodio que, según reconoció, todavía lo afecta.