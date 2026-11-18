Las imágenes muestran el momento tenso tras el accidente y el diálogo entre el golfista y la policía mientras aclaraba su estado y explicaba el uso de medicamentos

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Tiger Woods no gana un major desde 2019. Desde entonces, una cadena de lesiones, cirugías y un escándalo judicial lo alejaron de la competencia hasta convertir cada reaparición en un acontecimiento.

El martes, el PGA Tour anunció que el golfista estará en el campo del Hero World Challenge en Bahamas, del 3 al 6 de diciembre, su primer torneo oficial desde julio de 2024.

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A semanas de cumplir 51 años, Woods comparte cartel con el número uno del mundo, Scottie Scheffler, en un evento de campo reducido que, por su sola presencia, se convierte en uno de los más observados del calendario de fin de año, según destacó Golf Channel.

El regreso de uno de los deportistas más reconocidos del planeta, después de un año marcado por la justicia y la rehabilitación (Nathan Ray Seebeck-Imagn Images/REUTERS)

El largo camino legal

El caso judicial tuvo una resolución en septiembre. Woods, que en un primer momento se había declarado no culpable de los cargos de conducción bajo la influencia con daños materiales y negativa a someterse a una prueba legal, llegó a un acuerdo con la fiscalía y presentó una declaración de nolo contendere —es decir, no impugna los hechos, sin reconocer culpabilidad formal—.

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Como parte de ese acuerdo, el primer cargo fue reducido a conducción imprudente en segunda instancia, y el segundo quedó como una citación por manejo descuidado.

El juez impuso una suspensión de licencia de conducir de cinco años por ambos cargos, con cumplimiento simultáneo.

De los tribunales a las Bahamas: el proceso judicial que definió el año de Woods fuera de la competencia (Crystal Vander Weit/Pool via REUTERS)

La noche del accidente

El incidente que desencadenó la causa penal tuvo lugar el 27 de marzo en Júpiter Island, Florida, no lejos del domicilio del golfista.

El vehículo de Woods sufrió un vuelco, aunque las autoridades del condado de Martin confirmaron que no hubo heridos.

El acta de causa probable reveló que se hallaron dos pastillas de hidrocodona —un analgésico opioide— en el bolsillo del pantalón del deportista.

El auto de Woods terminó volcado sobre la ruta que bordea su casa en Júpiter Island; nadie más resultó involucrado (Martin County Sheriff's Office)

Un alcoholímetro descartó la presencia de alcohol en su organismo, pero las autoridades determinaron que presentaba signos de deterioro.

Woods se negó a realizar una prueba de orina para detectar drogas o medicamentos, y fue esa negativa la que derivó en uno de los cargos penales.

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Tras el accidente, Woods viajó fuera de Estados Unidos para someterse a un programa de internación en una clínica en Suiza, según informó AFP. Su primera aparición pública desde el arresto se produjo en junio, en el torneo Travelers Championship del PGA Tour, aunque en calidad de observador.

El alcoholímetro fue negativo, pero las autoridades observaron otro tipo de indicios que derivaron en la acusación (Martin County Sheriff's Office)

El escenario del regreso

El Hero World Challenge es un evento especial dentro del calendario del PGA Tour. El torneo consta de 72 hoyos y los participantes no tienen permitido el uso de carritos de golf durante la competencia.

Los ingresos benefician directamente a la Fundación TGR, la organización benéfica creada por el propio Woods.

Woods es una de las tres últimas incorporaciones al campo, junto a Rickie Fowler y Gary Woodland, de acuerdo con Golf Channel.

El campo donde Woods compitió otras veces como anfitrión ahora lo recibirá también como uno de los jugadores más seguidos del torneo (Reuters/File)

El regreso en Bahamas podría ser apenas el inicio de una agenda más activa para Woods en las próximas semanas.

Fuentes consultadas por ESPN indicaron que se espera que compita el 27 de diciembre con su equipo Jupiter Links en la apertura de la temporada de la TGL, la liga de golf con tecnología de simulación.

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Además, existe la posibilidad de que participe junto a su hijo Charlie en el PNC Championship, programado del 17 al 20 de diciembre en Orlando, aunque ninguna de esas presencias fue confirmada de forma oficial.

Padre e hijo ya jugaron juntos en ediciones anteriores del torneo de Orlando; esta vez, la incógnita es si el regreso en Bahamas allana el camino para una nueva dupla (AP Photo/Phelan M. Ebenhack)

Días después del accidente, el estadounidense emitió un comunicado en el que aseguró estar “comprometido a tomarme el tiempo necesario para volver en un lugar más saludable, más fuerte y más enfocado, tanto a nivel personal como profesional”.

Meses más tarde, en una entrevista con Sirius XM PGA Tour Radio difundida a comienzos de noviembre, el tono era otro.

“Me siento mejor, sin dudas. He estado entrenando bastante. Estaré en el Hero”, dijo Woods, tal y como reprodujo ESPN.