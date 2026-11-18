China Suárez estuvo presente en la jornada deportiva de su hija Rufina (Instagram)

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Hace días, la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara quedaron bajo los reflectores a raíz del escándalo que se vivió en “la Casa de los Sueños”, la propiedad que el delantero compró en un exclusivo barrio privado de Nordelta. A ese episodio se sumó la posterior pelea que trascendió entre las mujeres y que derivó en una denuncia por amenazas presentada por la actriz hacia la conductora. Este lunes también circularon versiones de un encuentro de la China y Leandro Paredes en Paris, cuando Lejos de todo ese conflicto, Suárez encontró su refugio.

Una vez pasado el escándalo, y mientras circulan versiones que la vinculan sentimentalmente con un nuevo jugador de fútbol, Suárez mostró de manera pública la jornada a pura actividad que pasó junto a dos de sus tres hijos. La actriz eligió sus histprias para compartir una serie de fotografías en las que apareció junto a Rufina Cabré, su hija mayor, fruto de su relación con el actor Nicolás Cabré, durante un día deportivo en el colegio.

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En una de las postales, Rufina se ve de espaldas, con el pelo recogido en un rodete y la camiseta amarilla del colegio, apoyada sobre el brazo de su madre en una cancha rodeada de árboles. La publicación estuvo acompañada por la leyenda “Sport’s day”.

Amancio, el hijo menor de la actriz, también estuvo acompañando a su hermana mayor

Rufina fue la protagonista de este día de actividades

Otra fotografía mostró a Suárez y Rufina posando juntas para una selfie, con los rostros pegados uno al lado del otro. A la izquierda, la actriz con el cabello suelto, anteojos de sol de marco grueso; a la derecha, su hija sonreía luego de haber formado parte de esta jornada en su colegio. También compartió Suárez una imagen con Amancio Vicuña, su hijo menor con Benjamín Vicuña, quien aparece sonriente y guiñando un ojo en la propiedad del delantero en Nordelta.

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La jornada también contó con la presencia de Nicolás Cabré y de su esposa, Rocío Pardo. Ambos posaron junto a Rufina frente a una cancha de fútbol, con árboles de jacarandá en flor como fondo, en una imagen acompañada por la leyenda “Hoy toca sport”.

Cabré y Rocío formaron parte de esta jornada deportiva en el colegio de la niña (Instagram)

Ante los rumores que vincularon a la actriz con otro jugador de fútbol, Mauro Icardi publicó en su cuenta de Instagram una foto junto a la actriz y un texto directo en defensa de su actual pareja. “No les voy a pedir que dejen de hablar de nosotros... entiendo que tienen cuentas que pagar, pero qué gracioso debe ser odiarnos tanto y que tu sueldo dependa de nuestra existencia. Se creen los dueños de las verdades y son unos simples empleados del chisme barato”, escribió. Y cerró con una advertencia: “Les recomiendo no ocuparse tanto de nuestras vidas, bastante desgracia ya tienen con las suyas”.

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El posteo llegó horas después de que Ángel de Brito lanzara en su programa de streaming una versión que vinculaba a la actriz con un futbolista casado. El conductor de LAM (América TV) había deslizado la pista con un acertijo: “Me dice una fuente que el jugador con el que habría salido la japonesa es uno que tiene apellido de algo que hay varias veces en una casa, ojos lindos... Cosas que pasan”. Antes, la panelista Analía Franchín había adelantado algo similar en Telefe, aunque prefirió no dar nombres para no “romper una familia”: “Es un deportista, pero es señor casado”, había dicho.

Suárez decidió salir a responder ante estas versiones. A través de sus historias de Instagram, en fondo negro y letras blancas, lanzó: “Dejen de relacionar mi nombre con el de gente que ni conozco. Les debería dar vergüenza a estas alturas. Busquen a otro personaje para joder”. Y continuó: “La mayoría de los periodistas argentinos son una escoria. Por suerte, la gente inteligente ya no les cree”. Luego extendió sus críticas: “Que no se note tanto la bajada de línea que les dan para ensuciar mi nombre y desviar la atención de lo realmente importante. La mayoría de los medios son una mafia, si no estás con ellos, no obedecés o no pasás sobres, te ensucian”.

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