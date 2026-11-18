La bonaerense, de 20 años y un elegante revés a una mano, debutará en la Selección ante Japón, por la Billie Jean King Cup

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El deporte, tarde o temprano, suele recompensar a quienes persisten. A veces, el reconocimiento llega de manera repentina; otras, es el resultado de un camino que se construye paso a paso, entre esfuerzos, sacrificios y sueños. Para Justina González Daniele, ese premio tiene un significado especial: con apenas 20 años, recibió su primera convocatoria a la Selección Argentina femenina de tenis YPF.

Las Guerreras, dirigidas por Paola Suárez y Mariano El Niño Hood, afrontarán una serie con varios condimentos similares a la que, a principios de año, disputó el equipo masculino en Busan, Corea del Sur. Con un plantel repleto de debutantes, las chicas visitarán a Japón el 21 y 22 de noviembre, sobre la superficie rápida del Ariake Colosseum de Tokio, por la primera ronda de los Playoffs de la Billie Jean King Cup.

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González Daniele, actual 422° del ranking de la WTA, será la raqueta número uno de un plantel que, además cuenta con Florencia Urrutia (464°), Luciana Moyano (527°) y Sol Larraya Guidi (1046°). En contacto con Infobae desde Tokio, Justina expresó sus sensaciones antes de su estreno absoluto con la albiceleste: “Significa un montón. Es un sueño. De chica veía las series con mucha ilusión. La verdad es que soy muy hincha de la Selección. Sabiendo el lugar que ocupo y con los pies sobre la tierra, me llegó de sorpresa. Si alguna vez lo soñaba, no me lo esperaba de esta forma. Cuando me llegó el mensaje de Paola y del Niño, ni lo dudé. Estoy muy agradecida con ellos”.

Sin la ex N°1 del mundo Naomi Osaka (actual 17°) y Moyuka Uchijima (119°), Japón también sufre ausencias, aunque cuenta con tenistas de mayor experiencia y mejor ranking. Para esta serie, la capitana Ai Sugiyama designó a Himeno Sakatsume (129°), Mai Hontama (156°), Ena Shibahara (70° en dobles y 485° en singles), Shuko Aoyama (28° en dobles) y Eri Hozumi (60° en dobles). “Cada serie tiene su desafío. Hoy a nosotras nos toca uno lindo para ganar experiencia. Somos todas debutantes y nos vamos a ayudar entre nosotras. Hay mucha distancia y muchas horas de viaje, pero eso va a quedar en un segundo plano. Es una serie complicada, pero Argentina siempre va con la ilusión de luchar y representar de la mejor manera”.

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Justina González Daniele empezó a jugar al tenis en las canchas públicas de Francisco Álvarez (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Justina González Daniele nació el 8 de diciembre de 2005 y el tenis llegó a su vida desde chica. “Mi papá y mi abuelo fueron quienes me acercaron”, cuenta. Sus primeros pasos fueron en unas canchas públicas de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno, provincia de Buenos Aires.

A pesar de que, en principio, a sus padres Pablo y Cecilia no les terminaba de convencer la idea de que su hija profundizara su vínculo con el tenis, las ganas y el talento de Justina pudieron más. Así inició su camino en el circuito nacional de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y, posteriormente, durante dos años, participó en torneos en Francia e Interclubes con el objetivo de costear su carrera.

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Pese a no haber realizado la etapa junior, la bonaerense de 20 años encontró otras oportunidades en las distintas etapas de Haciendo Tenis -un proyecto destinado a jóvenes tenistas argentinas que busca facilitar su transición- y en los torneos ITF de la región. En ese recorrido, adaptarse al nivel de la competencia internacional no fue sencillo. “Todas te quieren ganar. Eso me costó mucho. El decir: ‘Che, estoy acá, tengo que jugar y hacerme valer’”, rememora.

Justina fue creciendo año tras año y comenzó a alcanzar instancias decisivas en los torneos. Hasta que en 2026 dio un salto: llegó a tres finales -en los W15 de Luque, Campina Grande y Neuquén-, conquistó su primer título profesional en el W35 de Boca Ratón y escaló 217 puestos en el ranking mundial. En enero ocupaba el puesto 639 y, en la última actualización del lunes 16 de noviembre, se ubicó en el 422.

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En 2026, en Boca Ratón, Justina González Daniele ganó su primer título profesional (Crédito: IG / @justigonzalezd_)

“Viene siendo mi mejor temporada. No solo en cuanto a resultados. Junto a mi equipo veníamos buscando regularidad. Mejoré mucho la calidad de mis golpes, mi físico y la parte mental, que es en lo que más hincapié tengo que hacer”, explica González Daniele.

“Mi sueño es poder vivir de esto”

En cuanto a su estilo de juego, Justina se caracteriza por la elegancia de sus tiros, especialmente su revés a una mano, un golpe casi en desuso en el tenis actual. “Soy una jugadora que presiona con variantes. En el tenis de hoy sirven mucho esas variantes. Hay que saber adaptarse a las diferentes superficies y momentos, y estoy trabajando eso. Pero soy consciente de que, si hay que luchar y defender, lo hago. Trabajé mucho para darme cuenta de cuándo me toca una cosa y cuándo me toca otra”, agregó.

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Con un nombre similar, una de sus referentes es la belga Justine Henin, quien alcanzó la cima del ranking mundial en octubre de 2003 y se mantuvo allí durante 117 semanas. “Si bien es un tenis de otra época, es hermoso verla jugar y es mi inspiración. Obviamente, incluyo a Gaby (Sabatini), que es lo más, y veía mucho a Federer y a Sharapova. De hecho, uso su misma raqueta. Eso me quedó”, menciona.

Más allá de jugar los Grand Slams -e incluso conquistar alguno-, alcanzar el Top 100 o representar al país en los Juegos Olímpicos, Justina tiene una aspiración que resume todas las demás y que, en definitiva, es el punto de partida. “Mi sueño es poder vivir de esto”.

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Si bien la joven promesa del tenis nacional está a las puertas del desafío más importante de su corta carrera, no pierde de vista sus objetivos para el cierre de la temporada y ya comienza a proyectar el 2027: “Me encantaría meterme entre las 300 o 250. Uno de mis objetivos es mejorar, ser más consistente y empezar a jugar torneos más importantes. Se viene un lindo año”.

Justina González Daniele y su elegante revés a una mano (Crédito: IG / @justigonzalezd_)